Δήμος Αιγιαλείας: Πάνω από 2.000 στειρώσεις και δεκάδες υιοθεσίες – Πρότυπο διαχείρισης αδέσποτων ζώων στη Δυτική Ελλάδα

Με συστηματική δουλειά, συνέπεια και σεβασμό προς τα ζώα, ο Δήμος Αιγιαλείας κατάφερε να μετατρέψει ένα χρόνιο πρόβλημα σε παράδειγμα υπεύθυνης και βιώσιμης διαχείρισης. Με περισσότερες από 2.000 στειρώσεις, εκατοντάδες υιοθεσίες και ενεργή συνεργασία με τον Φιλοζωικό Σύλλογο «Τα Φιλαράκια», η Αιγιάλεια συγκαταλέγεται πλέον στους κορυφαίους δήμους της χώρας στη φροντίδα των αδέσποτων.

07 Οκτ. 2025 14:08
Pelop News

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Αδέσποτων Ζώων, Γιώργος Φραγκονικολόπουλος, και ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Υπηρεσιών & ΚΕΠ και Εκπρόσωπος Τύπου του Δήμου, Δημήτρης Ελευθεριώτης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα μιας στρατηγικής που αλλάζει την εικόνα της Αιγιάλειας στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Όπως ανέφερε ο κ. Φραγκονικολόπουλος, μέσα σε λίγα χρόνια η Αντιδημαρχία κατάφερε να πραγματοποιήσει πάνω από 2.000 στειρώσεις, ενώ η συνεργασία με τον Φιλοζωικό Σύλλογο Αιγιαλείας «Τα Φιλαράκια» οδήγησε σε περισσότερες από 2.000 υιοθεσίες και συμμετοχή σε 85 γιορτές υιοθεσίας σε δήμους της Αττικής. Παράλληλα, εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για τη δημιουργία καταφυγίου, ενώ ο Δήμος κατατάχθηκε στην 9η θέση πανελλαδικά στη διαχείριση αδέσποτων, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η εικόνα που παρέλαβε η σημερινή Δημοτική Αρχή ήταν απογοητευτική: περισσότεροι από 5.000 αδέσποτοι σκύλοι, ανενεργές συμβάσεις με κτηνιάτρους, έλλειψη φαρμακευτικής φροντίδας και καταφυγίου, αλλά και ανυπαρξία προγραμμάτων ενημέρωσης ή ελέγχων ευζωίας. Μέσα από στοχευμένες δράσεις, ενημερωτικές καμπάνιες, προγράμματα στείρωσης και ηλεκτρονικής σήμανσης, η κατάσταση έχει πλέον αλλάξει ριζικά.

«Ο στόχος μας δεν είναι να εξαφανίσουμε τα ζώα από τον δημόσιο χώρο, αλλά να συνυπάρχουμε μαζί τους με σεβασμό και υπευθυνότητα», τόνισε ο κ. Φραγκονικολόπουλος, εξηγώντας ότι ο Δήμος δεν προχωρά σε παράνομες μετακινήσεις ή εγκλεισμούς ζώων, καθώς αυτό απαγορεύεται από τον νόμο.

Ο κ. Ελευθεριώτης, από την πλευρά του, υπογράμμισε ότι η Δημοτική Αρχή στηρίζει πλήρως το έργο της Αντιδημαρχίας, θεωρώντας την ευζωία των ζώων δείκτη πολιτισμού και κοινωνικής ευαισθησίας.

Η Αντιδημαρχία Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Αιγιαλείας συνεχίζει με μεθοδικότητα και όραμα, αποδεικνύοντας πως η φροντίδα των ζώων δεν είναι υπόθεση ευκαιριακών παρεμβάσεων, αλλά μακροχρόνιας, υπεύθυνης και βιώσιμης πολιτικής.
