Δήμος Δυτικής Αχαΐας: «Είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων – Η έφεση είναι μια νομική τυπικότητα»

«Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στηρίζει με συνέπεια τους εργαζόμενους του Κέντρου Κοινότητας με παραρτήματα Ρομά, των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών» αναφέρει η ανακοίνωση

Δήμος Δυτικής Αχαΐας: «Είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων - Η έφεση είναι μια νομική τυπικότητα»
01 Δεκ. 2025 15:14
Pelop News

Η ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής Δήμου Δυτικής Αχαΐας για τους εργαζόμενους στις Κοινωνικές Δομές αναφέρει:

Σε ένα δυσμενές και συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, όπου οι εργασιακές σχέσεις συχνά δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στηρίζει με συνέπεια τους εργαζόμενους του Κέντρου Κοινότητας με παραρτήματα Ρομά, των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.

Από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας αναγνωρίσαμε τον ουσιαστικό ρόλο που επιτελούν, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών μας. Η θέση αυτή εκφράστηκε ξεκάθαρα και ενώπιον του πρωτόδικου δικαστηρίου, όπου ο Δήμος υποστήριξε ενεργά το αίτημά τους. Ωστόσο, η υποβολή έφεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης αποτελεί τυπική και θεσμική υποχρέωση, όπως προβλέπει το ισχύον νομικό πλαίσιο. Θεωρούμε τον νόμο Βορίδη άδικο και αντεργατικό και απαιτούμε την κατάργησή του, ωστόσο είμαστε υποχρεωμένοι να τον εφαρμόσουμε. Η μη άσκηση των προβλεπόμενων ενδίκων μέσων θα μπορούσε να δημιουργήσει ζητήματα παράβασης καθήκοντος, θέτοντας σε κίνδυνο τον Δήμο και τη λειτουργία του.

Με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης και θέλοντας να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο που παρέχει ο νόμος υπέρ των εργαζομένων, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου, Γρηγόρη Αλεξόπουλου αποφάσισε να ζητηθεί γνωμοδότηση από εξωτερικό νομικό σύμβουλο, προκειμένου να διευκρινιστεί εάν είναι δυνατή η χρονική μετάθεση της λήψης της απόφασης για την άσκηση έφεσης, χωρίς να προκύψει ζήτημα θεσμικής ή νομικής παράβασης από το συλλογικό όργανο. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι κάθε ενέργεια γίνεται με απόλυτη νομιμότητα και με τον μέγιστο δυνατό σεβασμό προς τους εργαζομένους.

Είναι απολύτως ξεκάθαρο: η άσκηση έφεσης δεν οδηγεί σε απόλυση των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι του Κέντρου Κοινότητας εξακολουθούν και θα συνεχίσουν να απασχολούνται κανονικά, ενώ η μισθοδοσία τους είναι πλήρως διασφαλισμένη μέσω του ΕΣΠΑ για τα επόμενα χρόνια. Το πρόγραμμα συνεχίζεται απρόσκοπτα και η χρηματοδότηση είναι εγγυημένη.

Δυστυχώς, και αυτή η περίπτωση αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η Πολιτεία μεταφέρει άδικα την ευθύνη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ζητήματα που αφορούν την εργασιακή ασφάλεια και τη μονιμοποίηση πρέπει να ρυθμίζονται κεντρικά, με σαφείς και δίκαιες αποφάσεις -ιδιαίτερα όταν αφορούν εργαζόμενους σε νευραλγικές υπηρεσίες, όπως και κοινωνικές δομές- και όχι να αφήνονται σε ένα γκρίζο πλαίσιο που εκθέτει τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους αιρετούς, προκαλώντας εντέχνως και μεθοδικά εντάσεις και αντιπαραθέσεις.

Η θέση της δημοτικής Αρχής παραμένει σταθερή και αμετάβλητη. Είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων. Η έφεση είναι μια νομική τυπικότητα και υποχρέωση – όχι πολιτική επιλογή. Η πραγματική μας επιλογή είναι ξεκάθαρη: στηρίζουμε τους εργαζόμενους και απαιτούμε από την Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της. Μαζί τους διεκδικούμε οριστική λύση που θα κατοχυρώνει τον ρόλο και τα δικαιώματά τους, τα οποία και θα υπερασπιστούμε με την φυσική μας παρουσία σε οποιοδήποτε μελλοντικό δικαστήριο χρειαστεί.

