Δήμος Ερυμάνθου: Κάλυψαν λακκούβες σε αγροτικούς δρόμους, το επόμενο βήμα

Σύντομα αναμένεται να αναδειχθεί ο ανάδοχος που θα αναλάβει παρεμβάσεις συντήρησης, με στόχο τα έργα να υλοποιηθούν μέσα στο καλοκαίρι.

17 Απρ. 2026 11:07
Pelop News

Ενα από τα ζητήματα που προκαλούν έντονο προβληματισμό στη δημοτική αρχή του Δήμου Ερυμάνθου είναι η κατάσταση πολλών αγροτικών δρόμων, ιδιαίτερα μετά τον βαρύ χειμώνα και τις έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες προκάλεσαν ακόμη μεγαλύτερες φθορές σε οδικά δίκτυα που δεν είχαν την απαιτούμενη συντήρηση.

Τα τελευταία 24ωρα, η δημοτική αρχή υλοποιεί εργολαβία, μέσω της οποίας προχωρά σε τεχνικές παρεμβάσεις και αποκατάσταση λακκουβών σε ορεινές περιοχές.
Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης στους δρόμους που οδηγούν προς τους οικισμούς Πρέβεδο, Βλαμαντούρα, Σταυροδρόμι, Αγία Βαρβάρα και Κάλφα, όπου εντοπίζονται τα σημαντικότερα προβλήματα.

Παρεμβάσεις έχουν γίνει και σε άλλα σημεία. Ωστόσο, ως πρώτο μέτρο αντιμετώπισης, δόθηκε προτεραιότητα στην αποκατάσταση των πιο επικίνδυνων φθορών.
Θετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι ο Δήμος εξασφάλισε χρηματοδότηση και σύντομα θα προκηρύξει διαγωνισμό για την αντικατάσταση ασφαλτοτάπητα σε τμήμα περίπου τριών χιλιομέτρων, καθώς και για εργασίες συντήρησης σε αγροτικούς δρόμους.

ΜΠΑΡΗΣ
«Προχωρήσαμε στην αποκατάσταση φθορών σε δρόμους ορεινών οικισμών και σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός, ώστε να προχωρήσουμε σε συντήρηση αρκετών χιλιομέτρων ορεινών δρόμων και να βελτιώσουμε την κατάσταση στο οδικό δίκτυο», δήλωσε ο δήμαρχος Ερυμάνθου, Θεόδωρος Μπαρής.
Παράλληλα, αναμένεται να αναδειχθεί ο ανάδοχος που θα αναλάβει παρεμβάσεις συντήρησης, με στόχο τα έργα να υλοποιηθούν μέσα στο καλοκαίρι.

