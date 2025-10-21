Δήμος Ηρακλείου: Έπεσαν σοβάδες όταν εξυπηρετούνταν πολίτες, ΦΩΤΟ

Ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε από το τμήμα του ταβανιού που έπεσε, αν και στο σημείο υπήρχε αρκετός κόσμος

21 Οκτ. 2025 13:16
Pelop News

Πολύ μεγάλη ήταν η αναστάτωση που προκλήθηκε σήμερα (21/10/2025) το πρωί στη Λότζια, στο κτίριο που στεγάζεται το δημαρχείο του δήμου Ηρακλείου στην Κρήτη, όταν αποκολλήθηκε σοβάς από το ταβάνι του Γραφείου Ταμειακής Βεβαίωσης, κατά τη διάρκεια που πολίτες εξυπηρετούνταν για τις οικονομικές τους εκκρεμότητες.

Αποκάλυψη για το έγκλημα στη Φοινικούντα: Το «πακιστανικό» κινητό και οι συνομιλίες των τριών υπόπτων

Το περιστατικό στη Λότζια στο Ηράκλειο σημειώθηκε σε ώρα λειτουργίας του γραφείου την ώρα που υπήρχαν πελάτες μέσα στο χώρο, ενώ ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε από το τμήμα του ταβανιού που έπεσε, αν και στο σημείο υπήρχε αρκετός κόσμος.

Το γεγονός προκαλεί εύλογα ερωτηματικά, καθώς το ιστορικό ενετικό κτίριο της Λότζιας είχε κλείσει το 2023 για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και παραδόθηκε εκ νέου το 2024, με τις υπηρεσίες του Δήμου να επιστρέφουν στους χώρους του μετά από μήνες.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν άμεσα ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Γιώργος Σισαμάκης και ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Γιώργος Αγριμανάκης, προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση και να διαπιστωθούν τα αίτια του συμβάντος.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 21/10/2025
