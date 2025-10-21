Αποκάλυψη για το έγκλημα στη Φοινικούντα: Το «πακιστανικό» κινητό και οι συνομιλίες των τριών υπόπτων

Όλα δείχνουν ότι οι κινήσεις του «πακιστανικού» τηλεφώνου που έφερε ο 22χρονος συνεργός με έξι αλλά κινητά αποκαλύπτουν κρίσιμα στοιχεία για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

Εγκλημα Φοινικούντα: Νέα εντάλματα σύλληψης, ο ηθικός αυτουργός και η γυναίκα συνεργός

Πρόκειται για τα τηλέφωνα των τριών υπόπτων, του φερόμενου εκτελεστή και των δυο θυμάτων. Μάλιστα τα κινητά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ της Φοινικούντας και του 62χρονου επιστάτη «ανοίχθηκαν» χωρίς να προκύψει κάποιο επιπλέον στοιχείο.

Το πακέτο τον άρσεων για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, που έφτασε χθες αργά το απόγευμα στους αναλυτές του Ανθρωποκτονιών από τις τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, επεξεργάζεται μέσω ειδικού λογισμικού που έχει η Αστυνομία και τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ώρες.

Οι αναλυτές αναζητούν τα στίγματα του «πακιστανικού» τηλεφώνου, από ποιες κεραίες δηλαδή πέρασε τόσο τις προηγούμενες ημέρες, όσο και τις επόμενες ώρες μετά την διπλή δολοφονική ενέδρα και πριν ο 22χρονος συνεργός του το ξεφορτωθεί, όπως ο ίδιος υποστήριξε, σε κάποιο υπόνομο.

Τα αποτελέσματα από το συγκεκριμένο κινητό σε συνδυασμό με την επεξεργασία βίντεο από περίπου 300 κάμερες αναμένεται να φωτίσουν σκοτεινές υποθέσεις και να οδηγήσουν τις επόμενες ημέρες στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης προκειμένου να ολοκληρωθεί το παζλ των ερευνών και να εξιχνιαστεί πλήρως η υπόθεση.

Σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες οι αστυνομικοί προσπαθούν να δουν αν οι τηλεφωνικές συσκευές των δύο συλληφθέντων και των τριών άλλων υπόπτων χρησιμοποιούνται για συνομιλίες το προηγούμενο διάστημα αλλά και μετά το διπλό φονικό με άλλες «πακιστανικές» συνδέσεις προκειμένου να συμπληρώσουν το παζλ των επικοινωνιών της ομάδας που φέρεται να κρύβεται πίσω από το διπλό φονικό. Μία διαδικασία που απαιτεί αρκετές ώρες δουλειάς προκειμένου να ταυτοποιηθούν όλες τις συνδέσεις, τα στίγματα που δείχνουν που κινήθηκαν τα κινητά, αλλά και ποιοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες τους.

Παράλληλα, είναι πλέον ξεκάθαρο πως υπάρχει εκτός από τον ηθικό αυτουργό και τον οργανωτή του διπλού φονικού και ο μεταφορέας, ένα άτομο δηλαδή που μετέφερε και έκρυψε τον 22χρονο συνεργό τις πρώτες ώρες μέχρι να πάρει το λεωφορείο και να επιστρέψει στην Αθήνα.

Έτσι, εκτιμούν οι αναλυτές ότι οι δύο νεαροί συλληφθέντες όχι μόνον δεν λένε όλη την αλήθεια αλλά έχουν προηγουμένως συνεννοηθεί μεταξύ τους και έχουν φτιάξει ένα αφήγημα για το τι έχει συμβεί που σε πολλά σημεία απέχει πολύ από την πραγματικότητα.

