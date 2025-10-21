Εγκλημα Φοινικούντα: Νέα εντάλματα σύλληψης, ο ηθικός αυτουργός και η γυναίκα συνεργός

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έκδοση και άλλων ενταλμάτων σύλληψης για άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση του διπλού φονικού σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, ενώ δημοσιεύθηκε βίντεο από την πρώτη επίθεση που δέχτηκε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

«Είδα τον θείο μου πεσμένο στο πάτωμα, νεκρό», αποκαλυπτική μαρτυρία και νέα δεδομένα στην υπόθεση

Οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση έχουν κριθεί προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα και κατά τη μαραθώνια απολογία τους που κράτησε περίπου 16 ώρες έριχναν τις ευθύνες ο ένας στον άλλον.

Οι ισχυρισμοί του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού φαίνεται πως δεν πείθουν τις Αρχές, οι οποίες δεν πιστεύουν το επιχείρημά του πως κολύμπησε μέχρι την Καλαμάτα ενώ η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου είναι αυτή που αναμένεται να ρίξει φως στον γρίφο της δολοφονίας του 68χρονου επιχειρηματία και του επιστάτη.

Τρία τα νέα εντάλματα

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 21/10/2025 η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», έρχονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης.

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται σε πρόσωπο το οποίο μπορεί να είναι ο ηθικός αυτουργός, το άλλο πρόσωπο μπορεί να είναι αυτό που οργάνωσε τη διπλή δολοφονία και το τρίτο πρόσωπο φέρεται να είναι μία γυναίκα που ενδέχεται να μετέφερε τον 22χρονο φερόμενο συνεργό.

