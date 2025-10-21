Εγκλημα Φοινικούντα: Νέα εντάλματα σύλληψης, ο ηθικός αυτουργός και η γυναίκα συνεργός

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση του διπλού φονικού σε κάμπινγκ, στη Φοινικούντα.

Εγκλημα Φοινικούντα: Νέα εντάλματα σύλληψης, ο ηθικός αυτουργός και η γυναίκα συνεργός
21 Οκτ. 2025 7:57
Pelop News

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έκδοση και άλλων ενταλμάτων σύλληψης για άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση του διπλού φονικού σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, ενώ δημοσιεύθηκε βίντεο από την πρώτη επίθεση που δέχτηκε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

«Είδα τον θείο μου πεσμένο στο πάτωμα, νεκρό», αποκαλυπτική μαρτυρία και νέα δεδομένα στην υπόθεση

Οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση έχουν κριθεί προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα και κατά τη μαραθώνια απολογία τους που κράτησε περίπου 16 ώρες έριχναν τις ευθύνες ο ένας στον άλλον.

Οι ισχυρισμοί του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού φαίνεται πως δεν πείθουν τις Αρχές, οι οποίες δεν πιστεύουν το επιχείρημά του πως κολύμπησε μέχρι την Καλαμάτα ενώ η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου είναι αυτή που αναμένεται να ρίξει φως στον γρίφο της δολοφονίας του 68χρονου επιχειρηματία και του επιστάτη.

Τρία τα νέα εντάλματα

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 21/10/2025 η εκπομπή  «Κοινωνία Ώρα MEGA», έρχονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης.

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται σε πρόσωπο το οποίο μπορεί να είναι ο ηθικός αυτουργός, το άλλο πρόσωπο μπορεί να είναι αυτό που οργάνωσε τη διπλή δολοφονία και το τρίτο πρόσωπο φέρεται να είναι μία γυναίκα που ενδέχεται να μετέφερε τον 22χρονο φερόμενο συνεργό.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:14 Πολυθρόνα για τέσσερις στην Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
11:09 Την Κυριακή (26/10) αλλάζει η ώρα-Τέσσερις μύθοι για την διαδικασία
11:00 Δείτε ΖΩΝΤΑΝΑ το 2o RGC Αν. Μακεδονίας-Θράκης: Διήμερο διαλόγου για την ανάπτυξη
10:54 ΓΑΔΑ: Εμφανίστηκε ο αστυνομικός που κατηγορήθηκε από την πρώην, επίσης αστυνομικό, σύντροφό του για ξυλοδαρμό!
10:53 Ακόμα να καλυφτεί η τρύπα στον πεζόδρομο
10:52 ΠΑΣΟΚ: Κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία του Αγνωστου Στρατιώτη
10:48 Αυτός είναι ο δράστης, που παραδόθηκε, για τη δολοφονία του 37χρονου στο Μπουρνάζι
10:48 Φλωρίδης: «Δεν μπορεί να διχάζει το εθνικό μνημείο»
10:42 Ενα μεγάλο μπράβο στην Ολυμπιάδα
10:37 Δυτική Αχαΐα: Εκσκαφέας εμβόλισε αυτοκίνητο, εγκλωβισμός ατόμων
10:36 Οδοντωτός Σιδηρόδρομος: Μόνο το υπουργείο έχει τη δύναμη να παρέμβει…
10:29 Με ποια κριτήρια θα δοθεί το επίδομα των 250 ευρώ σε 1.4 εκ. δικαιούχους
10:27 Ο Σαρκοζί με κοστούμι και γραβάτα πηγαίνει στη φυλακή χέρι-χέρι με την Κάρλα Μπρούνι! ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
10:20 Λύκειο Αιγείρας: «Time to Move – Ανακαλύπτοντας τις Ευκαιρίες στην Ευρώπη» ΦΩΤΟ
10:19 Νίκες για Αιολο, ΠΓΕ και Ερυθρό Αστέρα στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Γυναικών
10:19 Γαλλία: Άρχισε η δίκη για τη φρικτή δολοφονία 12χρονου κοριτσίου
10:11 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:03 Θανάσης Κοντογεώργης: Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι στον πυρήνα της συλλογικής μας μνήμης και δεν χωρούν αντιπαραθέσεις
10:03 Νέος Κόσμος: Άγρια συμπλοκή, τρεις στο νοσοκομείο και 5 συλλήψεις
9:57 Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείου Πατρών: Ο Γιάννης Ευσταθόπουλος στη Σχολη Κιθάρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 21/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ