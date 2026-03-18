Δήμος Καλαβρύτων: Οι εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης και την εθνική επέτειο

Με τον εορτασμό το ερχόμενο Σάββατο της 205ης επετείου της Απελευθέρωσης της πόλης των Καλαβρύτων και των εκδηλώσεων στην Αθήνα, στην Αγία Λαύρα, στην Κλειτορία, στα Τριπόταμα, στη Δάφνη, στο Σκεπαστό και στο Πάος συνεχίζονται και κορυφώνονται τις επόμενες μέρες οι επετειακές εκδηλώσεις του Δήμου Καλαβρύτων.

«Πανηγυρικός εορτασμός του Πολιούχου των Καλαβρύτων Αγίου Αλεξίου του ανθρώπου του Θεού», ΦΩΤΟ

Νωρίτερα, την Παρασκευή 20 Μαρτίου, στις 6 το απόγευμα, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Καλαβρύτων θα γίνει παρουσίαση αυθεντικών ενδυμασιών και οπλισμού της Επανάστασης από τους Θεόδωρο Κωτσάκη και Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλόπουλο, μέλη της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας Πελοποννήσου και του Πατριωτικού Ομίλου Απογόνων Αγωνιστών του 1821.

«Κάθε σπιθαμή αυτού του ένδοξου τόπου, του τόπου του Δήμου Καλαβρύτων, έχει γράψει τη δική του σελίδα απαράμιλλου ηρωισμού, αυταπάρνησης και αυτοθυσίας», αναφέρει σε κείμενο του στο πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Παπαδόπουλος.

Προσθέτοντας ότι «205 χρόνια μετά, η έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης στην Αγία Λαύρα και όσα ακολούθησαν, εξακολουθούν να συγκινούν, να συναρπάζουν και να εμπνέουν. Να εμπνέουν και να καθοδηγούν κάθε πνεύμα ταγμένο στις αρχές της Ελευθερίας, της Ανεξαρτησίας των λαών, της Αξιοπρέπειας και της Δικαιοσύνης».

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Το Σάββατο 21 Μαρτίου, ημέρα της 205ης επετείου της Απελευθέρωσης των Καλαβρύτων, οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 9 π.μ. με πανηγυρικές κωδωνοκρουσίες και εμβατήρια στους δρόμους της πόλης απ’ την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Καλαβρύτων.

Στις 10.15 π.μ. θα τελεστεί Αρχιερατική Δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου χοροστατούντος του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιάλειας κ.κ. Ιερώνυμου.

Θ’ ακολουθήσει ομιλία από την κ. Ελένη Κατραμάδου, Δρ. Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Ζυρίχης. Στη συνέχεια, θα τελεστεί τρισάγιο στο Μνημείο Πεσόντων Ηρώων, κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου απ’ την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Καλαβρύτων.

Στις 11.15 θ’ ακολουθήσει η καθιερωμένη παρέλαση με τη συμμετοχή μαθητριών και μαθητών των σχολείων του Δήμου Καλαβρύτων, Πολιτιστικών Συλλόγων, χορευτικών συνόλων και Τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στις 11.30 π.μ. έχει προγραμματιστεί η αναπαράσταση της ορκωμοσίας των Αγωνιστών απ’ τον Θεατρικό Όμιλο Καλαβρύτων «Πάνος Μίχος» και στη συνέχεια παρουσίαση εθνικών παραδοσιακών χορών από χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαβρύτων (12.30 μ.μ.).

Την ίδια μέρα, στις 6.45 μ.μ., θα γίνει η αναπαράσταση της μάχης της Απελευθέρωσης των Καλαβρύτων απ’ τον Θεατρικό Όμιλο Καλαβρύτων «Πάνος Μίχος».

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΟΚΡΑΤΙΑ

Στις 7 μ.μ. του Σαββάτου, στο Πολιτιστικό Κέντρο έχει προγραμματιστεί συζήτηση με τίτλο «Τα Μοναστήρια στην Οθωμανοκρατία, η συμβολή τους στην Επανάσταση», σε συνδιοργάνωση με τους Φίλους των Καλαβρύτων – ΦΙΛΟΙ.ΚΑ., με συντονιστή τον Δρ. Βασίλη Μασούλα, MSc, MBA.

Θα μιλήσουν οι Αθανάσιος Ν. Παπαθανασίου, αναπληρωτής Καθηγητής Ιεραποστολικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών, διδάσκων στο Ε.Α.Π., Νίκος Τόμπρος, αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Διευθυντής στο Ιστορικό Αρχείο της Εκκλησίας της Ελλάδας, Παναγιώτης Μπούρδαλας, συνταξιούχος Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συγγραφέας και Παναγιώτης Μπαλφούσιας, συνταξιούχος Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Την Κυριακή 22 Μαρτίου, στις 11.15 π.μ., θα γίνει η καθιερωμένη εκδήλωσης της απόδοσης φόρου τιμής στη μνήμη των Αγωνιστών του 1821 στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στην Αθήνα, απ’ την Παγκαλαβρυτινή Ένωση.

Την ίδια μέρα, στις 2 μ.μ. στην Ιστορική και Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας θα γίνει ο τερματισμός κι η απονομή επάθλων στις αθλήτριες και στους αθλητές του 48ου Ποδηλατικού Γύρου «ΘΥΣΙΑΣ», στη διαδρομή Πάτρα – Χαλανδρίτσα – Καλάβρυτα – Αγία Λαύρα.

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΘΕΟΦΙΛΟΣ»

Στις 8 το βράδυ της Κυριακής, στο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαβρύτων, θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση «Θεόφιλος» η οποία αναφέρεται στη ζωή και στο έργο του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου, σε κείμενα Θανάση Σκρουμπέλου, σκηνοθεσία Νίκου Γκεσούλη και ερμηνεία Θοδωρή Προκοπίου.

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ

Την Τρίτη 24 Μαρτίου στην Ιερά και Ιστορική Μονή Αγίας Λαύρας, στις 10 το πρωί ξεκινά η «Ελευθερίας Πορεία» όπου ο Ηγούμενος της Μονής θα παραδώσει αντίγραφο του Ιστορικού Λαβάρου της Επανάστασης και στεφάνι δάφνης στον πρώτο δαφνοδρόμο για να μεταφερθεί στην Πάτρα προς στέψη του ανδριάντα του Παλαιών Πατρών Γερμανού.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με διαδημοτική συνεργασία των Δήμων Καλαβρύτων, Πατρέων και Ερυμάνθου.

ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Την ίδια μέρα στην Αθήνα, στις 11 π.μ. μαθήτριες και μαθητές του Γενικού Λυκείου και του ΕΠΑΛ Καλαβρύτων «Ευσέβιος Κηπουργός», με παραδοσιακές γυναικείες φορεσιές και ανδρικές στολές και το πιστό αντίγραφο του Ιστορικού Λαβάρου της Επανάστασης του 1821, θα είναι επικεφαλής της μεγάλης μαθητικής παρέλασης.

ΣΤΗ ΔΑΦΝΗ

Το απόγευμα της Τρίτης, στις 7 μ.μ. θα ξεκινήσει Λαμπαδηδρομία στους δρόμους της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης και στις 7.15 μ.μ. θα γίνει φωταγώγηση του πετρόχτιστου σχηματισμού 1821, στη θέση «Ράχη».

25Η ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ

Την Τετάρτη 25η Μαρτίου, ημέρα εορτασμού της Εθνικής Επετείου, στην Ιερά και Ιστορική Μονή Λαύρας στις 7 π.μ. θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στο Καθολικό της Μονής, προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Ιερώνυμου.

Στη συνέχεια, στο Πανελλήνιο Ηρώο Εθνικής Παλιγγενεσίας Αγωνιστών του 1821 (10.25 π.μ.), θα τελεστεί τρισάγιο και ακολούθως θα γίνει κατάθεση στεφάνων και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου απ’ την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Καλαβρύτων.

Στις 11.15 π.μ. στον προαύλιο χώρο της Μονής Αγίας Λαύρας θα τελεστεί δοξολογία και θ’ ακολουθήσει ομιλία απ’ τον Ταξίαρχο εν αποστρατεία Χρήστο Καραθανάση.

Θ’ ακολουθήσουν (11.50 π.μ.) αναπαράσταση της ορκωμοσίας των Αγωνιστών και κήρυξης της Επανάστασης του 1821 από τον Θεατρικό Όμιλο Καλαβρύτων «Πάνος Μίχος», παρουσίαση εθνικών παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκεπαστού και στρατιωτική παρέλαση.

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ, ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ, ΔΑΦΝΗ, ΣΚΕΠΑΣΤΟ, ΠΑΟΣ

Την ίδια μέρα, στην Κλειτορία, στα Τριπόταμα, στη Δάφνη, στο Σκεπαστό και στο Πάος έχουν προγραμματιστεί (10 π.μ.) δοξολογίες στους Ιερούς Ναούς Αγίου Δημητρίου Κλειτορίας, Κοιμήσεως Θεοτόκου Ψωφίδας, Αγίας Τριάδας Δάφνης, Αγίου Ανδρέου Σκεπαστού και Αγίων Θεοδώρων Πάους, εκφωνήσεις του Πανηγυρικού της ημέρας, επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων στα Μνημεία Ηρώων καθώς και μαθητικές παρελάσεις (11 π.μ.).

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ «1.821 ΜΕΤΡΑ»

Στη δε Δάφνη, στις 11.30 π.μ. της Τετάρτης 25ης Μαρτίου θα γίνει ο καθιερωμένος Αγώνας Δρόμου με τη συμβολική ονομασία «1.821 μέτρα» με τη συμμετοχή μαθητριών και μαθητών των σχολείων της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης.

