Δημοσκόπηση GPO: Στις 13,7 μονάδες το προβάδισμά της ΝΔ, σε πτώση τα περισσότερα κόμματα

Συγκεκριμένα δεδομένα και μείωση ποσοστών για τα περισσότερα κόμματα με ενίσχυση της δεξαμενής των αναποφάσιστων καταγράφεται στην δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Μάκης Βορίδης κατά Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Τέτοια πράγματα έχουμε ζήσει μόνο με τη Χρυσή Αυγή»

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 24,5% έναντι 25,2% που συγκέντρωνε τον περασμένο Νοέμβριο, στην προηγούμενη έρευνα που διεξήχθη από την GPO για τo Star. Παρά την πτώση 0,7%, το κυβερνών κόμμα διευρύνει το προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ, το οποίο συγκεντρώνει 10,8% από 12,6% τον περασμένο Νοέμβριο. Η Ελληνική Λύση είναι στην τρίτη θέση με 9,6% έναντι 10,4% τον περασμένο Νοέμβριο. Τέταρτη είναι η Πλεύση Ελευθερίας που ανεβάζει τα ποσοστά της στο 8,2% από 5,8%.

Ακολουθούν: ΚΚΕ 6,8%, ΣΥΡΙΖΑ 4,2%, Φωνή Λογικής 2,8%, Μέρα 25 2,1%, Νέα Αριστερά 2%, Νίκη 1,9%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,8% . Οι αναποφάσιστοι ανεβαίνουν στο 17,9% από 13,3% τον περασμένο Νοέμβριο.

Τα νέα κόμματα

Ένας στους πέντε εμφανίζεται ως δυνητικός ψηφοφόρος της Μαρίας Καρυστιανού: Το 20,1% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσει το κόμμα της στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Μεγαλύτερη διείσδυση φαίνεται να έχει η Μαρία Καρυστιανού στην Φωνή Λογικής, την Πλεύση Ελευθερίας, την Νίκη, την Ελληνική Λύση και τους αναποφάσιστους.

Με την άποψη της Μ. Καρυστιανού για τις αμβλώσεις συμφωνεί και μάλλον συμφωνεί το 19,2% ενώ διαφωνεί και μάλλον διαφωνεί το 68,1%.

H εταιρεία δεν είχε μετρήσει τη δυνητική ψήφο για το «κόμμα Καρυστιανού» στην έρευνα του Νοεμβρίου για το Star. Είχε όμως μετρήσει το «κόμμα Τσίπρα», για το οποίο αποτυπώνει τώρα μικρότερη δεξαμενή. Το 17,6% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσει τον υπό διαμόρφωση πολιτικό φορέα του στις επόμενες εκλογές, από 21,8% στην προηγούμενη έρευνα για το Star.

Αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει το 47%

Διχασμένοι είναι οι πολίτες μεταξύ των συμμαχικών και των αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Το 48,8% προτιμά μια κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εθνικές εκλογές ενώ το 47% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση. Η μεγάλη πλειοψηφία όμως, με ποσοστό 69,5%, προτιμά να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση ενώ το 25,2% θέλει να συνεχίσει να κυβερνά η ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κ. Μητσοτάκη.

Το πρόβλημα της ακρίβειας

Το σημαντικότερο πρόβλημα των πολιτών είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα με 58,5% και ακολουθεί η διαφθορά με 18%. Οι μισοί Έλληνες, ποσοστό 49,6%, δηλώνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα τους δεν αρκεί για να καλύψουν τις μηνιαίες ανάγκες τους ενώ το 50,4% δηλώνουν ότι αρκεί.

Οι κινήσεις Τραμπ

Ως προς την πρόθεση των ΗΠΑ να αποκτήσουν την Γροιλανδία το 76,9% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι αποδυναμώνει και μάλλον αποδυναμώνει την ασφάλεια των Ευρωπαϊκών χωρών σε αντίθεση με το 13,7% που πιστεύουν ότι την ενισχύει και μάλλον την ενισχύει.

Τέλος, στο ερώτημα αν η Ελλάδα έπρεπε να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τράμπ το 54,2% των ερωτηθέντων απαντούν όχι και μάλλον όχι ενώ το 32% απαντούν ναι και μάλλον ναι.

