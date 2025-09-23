Δημοσκόπηση Interview: Ανάκαμψη ΝΔ, ενίσχυση ΠΑΣΟΚ – Πρώτος σε εμπιστοσύνη ο… «κανένας»

Ανάκαμψη για τη Νέα Δημοκρατία, μικρή ενίσχυση για το ΠΑΣΟΚ και σχετική στασιμότητα για τα υπόλοιπα κόμματα καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Politic.gr.

Το κυβερνών κόμμα ανεβαίνει από το 25,9% στο 29,7%, σημειώνοντας αύξηση 3,8 μονάδων σε σχέση με τον Αύγουστο. Παρά την ανοδική τάση, η ΝΔ εξακολουθεί να μην πλησιάζει τα επίπεδα αυτοδυναμίας. Το ΠΑΣΟΚ σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση με 15%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, αγγίζοντας το 17,9%.

Στα υπόλοιπα κόμματα, η Ελληνική Λύση πέφτει στο 8,1% (από 10,1%), η Πλεύση Ελευθερίας στο 7,6% (από 10%), ενώ το ΚΚΕ κινείται οριακά πτωτικά στο 7,4%. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει μικρή άνοδο, στο 5,4%, ενώ το Κίνημα Δημοκρατίας (4,4%), η Φωνή Λογικής (4,2%) και το ΜέΡΑ25 (4%) σημειώνουν πτώση. Η Νέα Αριστερά διπλασιάζει σχεδόν τα ποσοστά της (2,8%), ενώ η ΝΙΚΗ περιορίζεται στο 1,5%.

Αντίδραση στο πρόγραμμα Ανδρουλάκη

Το 56% των πολιτών απορρίπτει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, ενώ το 24% το κρίνει θετικά και ένα 20% δεν τοποθετείται. Στο εσωτερικό του κόμματος, ωστόσο, η αποδοχή φτάνει το 77%.

Λοβέρδος και Σαμαράς

Η προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ κρίνεται θετικά από το 53% των ψηφοφόρων της ΝΔ, αλλά απορρίπτεται από το 87% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Αρνητική εμφανίζεται και η κοινωνία απέναντι στο σενάριο επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά: το 62% λέει «όχι» ή «μάλλον όχι».

Δυσαρέσκεια και θυμός για το πολιτικό σύστημα

Κυρίαρχο πρόβλημα οι πολίτες θεωρούν τη «διαφθορά και διαπλοκή» (31%) και τα «σκάνδαλα» (25%). Το 79% δηλώνει «πολύ» ή «αρκετά» θυμωμένο με το πολιτικό σύστημα, καταγράφοντας υψηλά επίπεδα απαξίωσης.

Εμπιστοσύνη σε αρχηγούς

Στην ερώτηση για τον πολιτικό αρχηγό που εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση, η πρώτη απάντηση είναι ο… «κανένας» με 33,5%. Ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29,9% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 11,1%. Πιο χαμηλά καταγράφονται η Ζωή Κωνσταντοπούλου (6,2%), οι Κυριάκος Βελόπουλος και Δημήτρης Κουτσούμπας (4,7%), ο Στέφανος Κασσελάκης (3,7%) και ο Σωκράτης Φάμελλος (3%).

Τι ζητούν από έναν ηγέτη

Η «εντιμότητα και ηθική» αναδεικνύεται στο σημαντικότερο ζητούμενο (41%), ακολουθούμενη από την «ικανότητα διακυβέρνησης» (28%) και το «όραμα και στρατηγική» (25%).

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



