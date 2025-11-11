Δημοσκόπηση Interview: Μπροστά η ΝΔ με απώλειες σε 4 περιφέρειες

Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα, αλλά χάνει την πρωτοκαθεδρία σε τέσσερις περιφέρειες: Κρήτη, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Ήπειρο.

Στις περιοχές αυτές, που χαρακτηρίζονται από ισχυρό αγροτικό και παραγωγικό προφίλ, το ΠΑΣΟΚ περνά μπροστά, κυρίως λόγω της αποδυνάμωσης της ΝΔ και όχι λόγω σημαντικής ανόδου των δικών του ποσοστών.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ συγκεντρώνει 29,2%, το ΠΑΣΟΚ 15%, η Ελληνική Λύση 8,1%, το ΚΚΕ 7,9%, η Φωνή Λογικής 6%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,7%, το ΜέΡΑ25 5,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,7%, η Νίκη 1,6% και η Νέα Αριστερά 1,4%. Στην πρόθεση ψήφου, το 24% επιλέγει ΝΔ, το 12% ΠΑΣΟΚ, το 6,7% Ελληνική Λύση, το 6,5% ΚΚΕ, ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 19,6%.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ερώτηση για τη δεύτερη επιλογή κόμματος, όπου η Φωνή Λογικής προηγείται με 12,4%, ακολουθούμενη από το ΠΑΣΟΚ (10,8%) και το ΜέΡΑ25 (9,9%).

Στην εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 29%, αλλά η επιλογή «Κανένας» κυριαρχεί με 32%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 8,9%.

Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα μέσω του «rebranding» του ΣΥΡΙΖΑ αξιολογείται θετικά από το 29% και αρνητικά από το 67%. Παράλληλα, το 22% δηλώνει ότι θα αγόραζε το βιβλίο του «Ιθάκη», ενώ το 75% απαντά αρνητικά.

Σχετικά με την εικόνα της κυβέρνησης, το 68% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η κατάσταση στη χώρα είναι εκτός ελέγχου, έναντι 29% που πιστεύει ότι η κυβέρνηση διατηρεί τον έλεγχο. Η αντιπολίτευση, ωστόσο, δεν πείθει, καθώς μόνο το 14% θεωρεί ότι ασκείται σοβαρή αντιπολίτευση με προτάσεις, ενώ το 56% τη χαρακτηρίζει επιφανειακή.

