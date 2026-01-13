Δημοσκόπηση Interview: Η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Ανατροπές με Καρυστιανού και Τσίπρα

Σημαντικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας «Political». Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως τις 12 Ιανουαρίου 2026, η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων στην πρόθεση ψήφου ανέρχεται στις 14,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Στο βασικό ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 26,4%, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12,1%. Στη συνέχεια καταγράφονται το ΚΚΕ με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,9%, η Ελληνική Λύση με 5,7%, το ΜέΡΑ25 με 3,6%, η Φωνή Λογικής και ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,4% αντίστοιχα. Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 18,5%.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση του Δεκεμβρίου, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει άνοδο 2,8 μονάδων, ενώ το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται κατά 0,5%.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ φτάνει το 32,4%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στο 14,9%. Το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφουν από 7,3%, η Ελληνική Λύση 7%, το ΜέΡΑ25 4,5%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώνεται στο 4,1%. Με βάση τα στοιχεία, επτά κόμματα φαίνεται να εξασφαλίζουν την είσοδό τους στη Βουλή, ενώ ένα κινείται οριακά στο όριο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα που αφορούν πιθανούς νέους πολιτικούς σχηματισμούς. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού αντλεί κυρίως δυνάμεις από τους αναποφάσιστους, την Πλεύση Ελευθερίας, την Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25. Αντίστοιχα, ένας νέος πολιτικός φορέας υπό τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να επηρεάζει κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και άλλα κόμματα της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς.

Στο υποθετικό σενάριο καθόδου και των δύο νέων κομμάτων στις εκλογές, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με 23,9%. Στη δεύτερη θέση κατατάσσεται το κόμμα Καρυστιανού με 14,5%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,5% και στην τέταρτη θέση το κόμμα Τσίπρα με 10%. Το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρούν χαμηλότερα, δίνοντας «μάχη» για τις επόμενες θέσεις.

Όσον αφορά την εμπιστοσύνη στους πολιτικούς αρχηγούς για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί σαφές προβάδισμα. Το 31,4% δηλώνει ότι τον εμπιστεύεται περισσότερο, ενώ το 33,4% απαντά «κανέναν». Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,1% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5,9%.

Στην ενότητα που αφορά τις προοπτικές της χώρας, το 69% των πολιτών δηλώνει απαισιόδοξο για το 2026, με την οικονομία να αναδεικνύεται ως ο βασικότερος παράγοντας που επηρεάζει την ψήφο, συγκεντρώνοντας ποσοστό 53,9%. Ακολουθούν η δικαιοσύνη και τα εθνικά θέματα.

