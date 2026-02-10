Δημοσκόπηση Interview: Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί άνετη πρωτιά, εννεακομματική Βουλή – Τι λένε οι πολίτες για Ντε Γκρες, Καρυστιανού και Τσίπρα

Νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political.

Δημοσκόπηση Interview: Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί άνετη πρωτιά, εννεακομματική Βουλή - Τι λένε οι πολίτες για Ντε Γκρες, Καρυστιανού και Τσίπρα
10 Φεβ. 2026 8:55
Pelop News

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση με σαφές προβάδισμα, σύμφωνα με τη νέα πανελλαδική δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η εταιρεία Interview για την εφημερίδα Political.

Στην πρόθεση ψήφου, αν οι εκλογές γίνονταν την επόμενη Κυριακή, τα αποτελέσματα διαμορφώνονται ως εξής:

  • Νέα Δημοκρατία: 31,9%
  • ΠΑΣΟΚ: 14,0% → Διαφορά: 17,9 ποσοστιαίες μονάδες

 

Δημοσκόπηση Interview: Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί άνετη πρωτιά, εννεακομματική Βουλή - Τι λένε οι πολίτες για Ντε Γκρες, Καρυστιανού και Τσίπρα

Τα υπόλοιπα κόμματα που συγκεντρώνουν ποσοστά ικανά για είσοδο στη Βουλή είναι:

  • Πλεύση Ελευθερίας: 8,3%
  • Ελληνική Λύση: 7,3%
  • ΚΚΕ: 6,5%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 3,8%
  • Φωνή Λογικής: 3,5%
  • ΜέΡΑ25: 3,8%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 3,1%

Δημοσκόπηση Interview: Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί άνετη πρωτιά, εννεακομματική Βουλή - Τι λένε οι πολίτες για Ντε Γκρες, Καρυστιανού και Τσίπρα

Επιπλέον:

  • Νίκη: 1,4%
  • Νέα Αριστερά: 1,4%
  • Άλλο κόμμα: 14,9%

Παύλος Ντε Γκρες στην πολιτική

Σε ερώτημα για την ενδεχόμενη ενεργή εμπλοκή του Παύλου Ντε Γκρες στην πολιτική σκηνή, οι απαντήσεις των πολιτών ήταν:

  • Θετικά / Μάλλον θετικά: 23%
  • Αρνητικά / Μάλλον αρνητικά: 63%
  • Δεν ξέρω / Δεν απαντώ: 14%

Υπενθυμίζεται ότι ο Παύλος Ντε Γκρες θα παραχωρήσει συνέντευξη την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 στις 24:00 στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του Νίκου Χατζηνικολάου.

Μαρία Καρυστιανού – Αλέξης Τσίπρας

Η δημοσκόπηση κατέγραψε και τη διάθεση των πολιτών να ψηφίσουν κόμμα υπό την ηγεσία της Μαρίας Καρυστιανού:

  • Πολύ πιθανό: 11,8%
  • Αρκετά πιθανό: 9,0%
  • Λίγο πιθανό: 10,7%
  • Καθόλου πιθανό: 65,8%

Αντίστοιχα, για ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα:

  • Πολύ πιθανό: 9,9%
  • Αρκετά πιθανό: 4,7%
  • Λίγο πιθανό: 8,4%
  • Καθόλου πιθανό: 76,3%

Τα ευρήματα δείχνουν ότι και οι τρεις προσωπικότητες (Ντε Γκρες, Καρυστιανού, Τσίπρας) συναντούν σημαντική δυσπιστία ή απόρριψη από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων ως προς την προοπτική δημιουργίας νέου πολιτικού σχήματος με επικεφαλής τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:29 O Tραμπ κατά του Καναδά με αφορμή μια … γέφυρα
10:21 Πάτρα: Η κοπή πίτας του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας ΦΩΤΟ
10:17 NBA: Απίστευτο ξύλο, ένταση και αποβολές στο Χόρνετς-Πίστονς ΒΙΝΤΕΟ
10:09 Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:02 Το ατύχημα της Σακίρα επί σκηνής ΒΙΝΤΕΟ
10:00 Πάτρα: Ετοιμα σε χρόνο-ρεκόρ τα αντιδιαβρωτικά έργα στα καμμένα ΦΩΤΟ
9:57 Δημόσιο: Λήγουν οι αιτήσεις για 578 προσλήψεις
9:52 Σωκράτης Φάμελλος: Να παραιτηθεί ο Παναγόπουλος από την ηγεσία της ΓΣΕΕ
9:45 Συνάντηση Μητσοτακη-Ερντογάν: Ποιοι υπουργοί συμμετέχουν στο ταξιδι στην Άγκυρα
9:42 Εσωκομματικές αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ Αχαΐας και επιστολή στον Ανδρουλάκη: Καταγγελίες για αποκλεισμούς
9:40 Σήμερα συνάντηση κτηνοτρόφων με Μητσοτάκη
9:34 Παπαστεργίου για social media: Ανάλογα με την ηλικία απαγορεύσεις και περιορισμοί στη χρήση
9:22 Επίδομα Παιδιού Α21: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα, όλα τα ποσά ανά εισόδημα
9:13 Λαβρόφ: Καμία αισιοδοξία για συμφωνία στην Ουκρανία παρά τις πιέσεις Τραμπ
9:10 Φιντάν κατά Δένδια: Εμπόδιο στην ανάπτυξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων
9:01 Δυτική Ελλάδα: Ψηλά στις κλήσεις για μη χρήση κράνους
8:55 Δημοσκόπηση Interview: Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί άνετη πρωτιά, εννεακομματική Βουλή – Τι λένε οι πολίτες για Ντε Γκρες, Καρυστιανού και Τσίπρα
8:48 ΗΠΑ: Νέος βομβαρδισμός ταχύπλοου στον Ειρηνικό, δύο νεκροί, ένας επιζών
8:41 Ιανουάριος 2026: Ο 5ος θερμότερος μήνας παγκοσμίως – Ρεκόρ ζέστης στο νότιο ημισφαίριο και στην Αρκτική
8:33 Θεσσαλονίκη: Αναισθησιολόγος απέκρυψε πάνω από 290.000 ευρώ, η μέθοδος «10άρια» που τον πρόδωσε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ