Δημοσκόπηση Interview: Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί άνετη πρωτιά, εννεακομματική Βουλή – Τι λένε οι πολίτες για Ντε Γκρες, Καρυστιανού και Τσίπρα
Νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political.
Η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση με σαφές προβάδισμα, σύμφωνα με τη νέα πανελλαδική δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η εταιρεία Interview για την εφημερίδα Political.
Στην πρόθεση ψήφου, αν οι εκλογές γίνονταν την επόμενη Κυριακή, τα αποτελέσματα διαμορφώνονται ως εξής:
- Νέα Δημοκρατία: 31,9%
- ΠΑΣΟΚ: 14,0% → Διαφορά: 17,9 ποσοστιαίες μονάδες
Τα υπόλοιπα κόμματα που συγκεντρώνουν ποσοστά ικανά για είσοδο στη Βουλή είναι:
- Πλεύση Ελευθερίας: 8,3%
- Ελληνική Λύση: 7,3%
- ΚΚΕ: 6,5%
- ΣΥΡΙΖΑ: 3,8%
- Φωνή Λογικής: 3,5%
- ΜέΡΑ25: 3,8%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 3,1%
Επιπλέον:
- Νίκη: 1,4%
- Νέα Αριστερά: 1,4%
- Άλλο κόμμα: 14,9%
Παύλος Ντε Γκρες στην πολιτική
Σε ερώτημα για την ενδεχόμενη ενεργή εμπλοκή του Παύλου Ντε Γκρες στην πολιτική σκηνή, οι απαντήσεις των πολιτών ήταν:
- Θετικά / Μάλλον θετικά: 23%
- Αρνητικά / Μάλλον αρνητικά: 63%
- Δεν ξέρω / Δεν απαντώ: 14%
Υπενθυμίζεται ότι ο Παύλος Ντε Γκρες θα παραχωρήσει συνέντευξη την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 στις 24:00 στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του Νίκου Χατζηνικολάου.
Μαρία Καρυστιανού – Αλέξης Τσίπρας
Η δημοσκόπηση κατέγραψε και τη διάθεση των πολιτών να ψηφίσουν κόμμα υπό την ηγεσία της Μαρίας Καρυστιανού:
- Πολύ πιθανό: 11,8%
- Αρκετά πιθανό: 9,0%
- Λίγο πιθανό: 10,7%
- Καθόλου πιθανό: 65,8%
Αντίστοιχα, για ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα:
- Πολύ πιθανό: 9,9%
- Αρκετά πιθανό: 4,7%
- Λίγο πιθανό: 8,4%
- Καθόλου πιθανό: 76,3%
Τα ευρήματα δείχνουν ότι και οι τρεις προσωπικότητες (Ντε Γκρες, Καρυστιανού, Τσίπρας) συναντούν σημαντική δυσπιστία ή απόρριψη από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων ως προς την προοπτική δημιουργίας νέου πολιτικού σχήματος με επικεφαλής τους.
