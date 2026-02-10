Δημοσκόπηση Interview: Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί άνετη πρωτιά, εννεακομματική Βουλή – Τι λένε οι πολίτες για Ντε Γκρες, Καρυστιανού και Τσίπρα

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση με σαφές προβάδισμα, σύμφωνα με τη νέα πανελλαδική δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η εταιρεία Interview για την εφημερίδα Political.

Στην πρόθεση ψήφου, αν οι εκλογές γίνονταν την επόμενη Κυριακή, τα αποτελέσματα διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 31,9%

ΠΑΣΟΚ: 14,0% → Διαφορά: 17,9 ποσοστιαίες μονάδες

Τα υπόλοιπα κόμματα που συγκεντρώνουν ποσοστά ικανά για είσοδο στη Βουλή είναι:

Πλεύση Ελευθερίας: 8,3%

Ελληνική Λύση: 7,3%

ΚΚΕ: 6,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,8%

Φωνή Λογικής: 3,5%

ΜέΡΑ25: 3,8%

Κίνημα Δημοκρατίας: 3,1%

Επιπλέον:

Νίκη: 1,4%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Άλλο κόμμα: 14,9%

Παύλος Ντε Γκρες στην πολιτική

Σε ερώτημα για την ενδεχόμενη ενεργή εμπλοκή του Παύλου Ντε Γκρες στην πολιτική σκηνή, οι απαντήσεις των πολιτών ήταν:

Θετικά / Μάλλον θετικά: 23%

Αρνητικά / Μάλλον αρνητικά: 63%

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ: 14%

Υπενθυμίζεται ότι ο Παύλος Ντε Γκρες θα παραχωρήσει συνέντευξη την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 στις 24:00 στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του Νίκου Χατζηνικολάου.

Μαρία Καρυστιανού – Αλέξης Τσίπρας

Η δημοσκόπηση κατέγραψε και τη διάθεση των πολιτών να ψηφίσουν κόμμα υπό την ηγεσία της Μαρίας Καρυστιανού:

Πολύ πιθανό: 11,8%

Αρκετά πιθανό: 9,0%

Λίγο πιθανό: 10,7%

Καθόλου πιθανό: 65,8%

Αντίστοιχα, για ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα:

Πολύ πιθανό: 9,9%

Αρκετά πιθανό: 4,7%

Λίγο πιθανό: 8,4%

Καθόλου πιθανό: 76,3%

Τα ευρήματα δείχνουν ότι και οι τρεις προσωπικότητες (Ντε Γκρες, Καρυστιανού, Τσίπρας) συναντούν σημαντική δυσπιστία ή απόρριψη από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων ως προς την προοπτική δημιουργίας νέου πολιτικού σχήματος με επικεφαλής τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



