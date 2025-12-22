Δημοσκόπηση Interview: Πρωτιά ΝΔ με 23,2%, ποιο κόμμα έρχεται τρίτο

Στη νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Politic, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σταθερή πρωτιά με 23,2% στην πρόθεση ψήφου. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,6%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας εδραιώνεται στην τρίτη θέση με 8,2%.

Υψηλό ποσοστό 21,6% συγκεντρώνουν οι αναποφάσιστοι, υποδηλώνοντας ότι ένας στους πέντε ψηφοφόρους δεν έχει ακόμη αποφασίσει.

Τα ποσοστά των υπόλοιπων κομμάτων έχουν ως εξής:

Ελληνική Λύση: 6,6%

ΚΚΕ: 5,0%

Φωνή Λογικής: 3,7%

ΜέΡΑ25: 3,3%

Κίνημα Δημοκρατίας: 3,2%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,0%

ΝΙΚΗ: 1,1%

Νέα Αριστερά: 1,1%

Στην ερώτηση για εμπιστοσύνη στη διακυβέρνηση της χώρας, το 30,8% δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται κανέναν πολιτικό αρχηγό. Ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28,6%, ενώ οι υπόλοιποι κινούνται σε μονοψήφια ποσοστά.

Ως πρόσωπα που ξεχώρισαν περισσότερο στη δημόσια ζωή το 2025, πρώτη αναδεικνύεται η Μαρία Καρυστιανού με 24,3%, ακολουθούμενη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με 21,1% και τον Κυριάκο Μητσοτάκη με 18,4%. Στην τέταρτη θέση ο Αλέξης Τσίπρας με 11% και στην πέμπτη ο Στέφανος Κασσελάκης.

Η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ (29,5%) και τα συλλαλητήρια για την τραγωδία των Τεμπών (24,8%) αναδεικνύονται ως τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς. Ακολουθούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις (13,9%), ενεργειακές συμφωνίες για υδρογονάνθρακες (8,8%) και η εκλογή Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup (8,1%).

Σε υποθετικό σενάριο νέου κόμματος, το 53% εκτιμά ότι ένα κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού θα τα πήγαινε καλύτερα στις εκλογές, έναντι 23% για κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Το 24% απαντά «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

