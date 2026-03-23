Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα για τη ΝΔ, άνοδος για το ΠΑΣΟΚ και μεγάλη «γκρίζα ζώνη»

Σταθερά πρώτη εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Interview για το politic.gr, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί από τη δεύτερη θέση και ένα μεγάλο τμήμα του εκλογικού σώματος να παραμένει αναποφάσιστο. Η μέτρηση καταγράφει μικρές μετατοπίσεις στα ποσοστά των κομμάτων, αλλά και έντονη κοινωνική πίεση από την ακρίβεια και τον πόλεμο.

23 Μαρ. 2026 11:58
Pelop News

Σαφές προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview για το politic.gr, η οποία δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 23 Μαρτίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μέτρησης, η ΝΔ εμφανίζεται ενισχυμένη σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, συγκεντρώνοντας 28,7% στην πρόθεση ψήφου, έναντι 26,4% τον Φεβρουάριο. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επίσης εμφανίζει άνοδο, φτάνοντας στο 13,9% από 12% στην προηγούμενη μέτρηση.

Η εικόνα των υπόλοιπων κομμάτων δείχνει περιορισμένες αλλά υπαρκτές μετακινήσεις. Το ΚΚΕ περνά στην τρίτη θέση με 5,2%, η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 5%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί στην πέμπτη θέση με 4%. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 3,6%, το ΜέΡΑ25 στο 3,5% και η Φωνή Λογικής στο 3,4%, ενώ εκτός κοινοβουλευτικού ορίου εμφανίζονται οι Δημοκράτες με 2,4% και η Νέα Αριστερά με 1,3%.

Ιδιαίτερο βάρος στη μέτρηση έχουν οι αναποφάσιστοι, που φτάνουν το 17,4%, αλλά και όσοι δηλώνουν ότι θα επέλεγαν άλλο κόμμα, ποσοστό που αγγίζει το 10,4%. Το άθροισμά τους ξεπερνά το 27% του εκλογικού σώματος, στοιχείο που δείχνει ότι το πολιτικό σκηνικό διατηρεί σημαντική ρευστότητα, παρά το καθαρό προβάδισμα του πρώτου κόμματος.

Στο πεδίο της πολιτικής εμπιστοσύνης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πολιτικό αρχηγό για τη διακυβέρνηση της χώρας, συγκεντρώνοντας 32,7%. Ωστόσο, σχεδόν στο ίδιο ύψος κινείται και η απάντηση «κανένας», με 31,6%, κάτι που αποτυπώνει την έντονη επιφύλαξη ενός μεγάλου τμήματος της κοινωνίας απέναντι στο σύνολο του πολιτικού συστήματος. Στη δεύτερη θέση μεταξύ των πολιτικών αρχηγών βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 13,4%.

Η έρευνα αποτυπώνει ακόμη επιφυλακτικότητα απέναντι σε νέα πιθανά πολιτικά σχήματα. Στην περίπτωση ενός κόμματος με αναφορά στη Μαρία Καρυστιανού, το 75% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε, ενώ θετικά απαντά το 24%. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για ενδεχόμενο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, με 75,6% αρνητικές απαντήσεις και 24,1% θετικές.

Πέρα από τα κομματικά ποσοστά, η μέτρηση αναδεικνύει έντονα και την κοινωνική πίεση που προκαλεί η διεθνής συγκυρία. Το 65% των πολιτών δηλώνει ότι έχει επηρεαστεί από τον πόλεμο, ενώ το 75% αναφέρει ότι βλέπει ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης. Περισσότεροι από τους μισούς λένε ότι έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, ενώ σημαντικές περικοπές καταγράφονται και σε θέρμανση, διασκέδαση, ρεύμα, ένδυση και ταξίδια, κάτι που δείχνει ότι η οικονομική πίεση έχει περάσει πλέον καθαρά στην καθημερινότητα των νοικοκυριών.

Ως προς τη στάση απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές για τον πόλεμο, το 78% θεωρεί ότι η αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων από την ελληνική συστοιχία Patriot ήταν αμυντική ενέργεια, ενώ το 22% εκτιμά ότι η κίνηση αυτή εμπλέκει τη χώρα στον πόλεμο. Παράλληλα, το 52% αξιολογεί θετικά ή μάλλον θετικά τη στάση της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο μέτωπο, έναντι 44% που την κρίνει αρνητικά. Στο ίδιο ερευνητικό πλαίσιο, οι πολίτες εμφανίζονται διχασμένοι απέναντι στη χρήση μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων, με θετικές και αρνητικές γνώμες να μοιράζονται ισόποσα στο 43%.

