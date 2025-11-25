Δημοσκόπηση Interview: Σταθερό το προβάδισμα της ΝΔ, η διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ
Αναποφάσιστοι στο 20%, οι 6 στους 10 θα αποφασίσουν τελευταία στιγμή
Νέα δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC (25 Νοεμβρίου 2025) καταγράφει σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 24,1%, ενώ το ΠΑΣΟΚ εδραιώνεται στη δεύτερη θέση με 13,5%. Η ψαλίδα ανοίγει στις 10,6 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βυθίζεται στο 2,9%.
Πρόθεση ψήφου
- ΝΔ: 24,1%
- ΠΑΣΟΚ: 13,5%
- Ελληνική Λύση: 6,4%
- ΚΚΕ: 4,5%
- Φωνή Λογικής: 4,3%
- Πλεύση Ελευθερίας: 4,2%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 4,0%
- ΜέΡΑ25: 3,8%
- ΣΥΡΙΖΑ: 2,9%
- Νέα Αριστερά: 1,4%
- Νίκη: 1,3%
Οι αναποφάσιστοι κλειδί
Το ποσοστό των αναποφάσιστων/άκυρου/αποχής αγγίζει το 20%. Από αυτούς:
- 59% θα αποφασίσουν λίγες μέρες πριν τις κάλπες
- 5% θα αποφασίσουν «μέσα στο παραβάν»
- 39% σπάνια επιστρέφει στο ίδιο κόμμα
- 82% δηλώνει ότι σίγουρα ή μάλλον θα ψηφίσει
Εμπιστοσύνη πολιτικών αρχηγών
- Κανένας: 35,7% (+3,4 από τον προηγούμενο μήνα)
- Κυριάκος Μητσοτάκης: 28,8%
- Νίκος Ανδρουλάκης: 9,8%
Οικονομική ασφυξία
- 67% θεωρεί ότι η χώρα πηγαίνει σε λάθος κατεύθυνση
- 52% θέλει να λυθεί πρώτα η ακρίβεια
- 60% των νοικοκυριών ξεμένουν από χρήματα πριν τα μέσα του μήνα
- 44% «τα βγάζει πέρα με μεγάλη δυσκολία» ή «πολύ σοβαρή πίεση»
Περικοπές σε βασικά αγαθά
- 30% έχει κόψει κρέας
- 24% ψάρι
- 26% διακοπές/ταξίδια
- 25% εξόδους για φαγητό/διασκέδαση
- 8% έχει περιορίσει επισκέψεις σε γιατρό
- Μόλις 5% δεν έχει κόψει τίποτα
Η έρευνα επιβεβαιώνει τη σταθερή εικόνα του 2025: ΝΔ μεσοσταθμικά 25%, ΠΑΣΟΚ 12,9%, ενώ η ρευστότητα των αναποφάσιστων και η οικονομική δυσπραγία διατηρούν ανοιχτό το τοπίο μέχρι τις κάλπες.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News