Δημοσκόπηση Interview: Σταθερό το προβάδισμα της ΝΔ, η διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ

Αναποφάσιστοι στο 20%, οι 6 στους 10 θα αποφασίσουν τελευταία στιγμή

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερό το προβάδισμα της ΝΔ, η διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ
25 Νοέ. 2025 10:57
Pelop News

Νέα δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC (25 Νοεμβρίου 2025) καταγράφει σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 24,1%, ενώ το ΠΑΣΟΚ εδραιώνεται στη δεύτερη θέση με 13,5%. Η ψαλίδα ανοίγει στις 10,6 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βυθίζεται στο 2,9%.

Πρόθεση ψήφου

  • ΝΔ: 24,1%
  • ΠΑΣΟΚ: 13,5%
  • Ελληνική Λύση: 6,4%
  • ΚΚΕ: 4,5%
  • Φωνή Λογικής: 4,3%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 4,2%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 4,0%
  • ΜέΡΑ25: 3,8%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 2,9%
  • Νέα Αριστερά: 1,4%
  • Νίκη: 1,3%

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερό το προβάδισμα της ΝΔ, η διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ

Οι αναποφάσιστοι κλειδί

Το ποσοστό των αναποφάσιστων/άκυρου/αποχής αγγίζει το 20%. Από αυτούς:

  • 59% θα αποφασίσουν λίγες μέρες πριν τις κάλπες
  • 5% θα αποφασίσουν «μέσα στο παραβάν»
  • 39% σπάνια επιστρέφει στο ίδιο κόμμα
  • 82% δηλώνει ότι σίγουρα ή μάλλον θα ψηφίσει

Εμπιστοσύνη πολιτικών αρχηγών

  1. Κανένας: 35,7% (+3,4 από τον προηγούμενο μήνα)
  2. Κυριάκος Μητσοτάκης: 28,8%
  3. Νίκος Ανδρουλάκης: 9,8%

Οικονομική ασφυξία

  • 67% θεωρεί ότι η χώρα πηγαίνει σε λάθος κατεύθυνση
  • 52% θέλει να λυθεί πρώτα η ακρίβεια
  • 60% των νοικοκυριών ξεμένουν από χρήματα πριν τα μέσα του μήνα
  • 44% «τα βγάζει πέρα με μεγάλη δυσκολία» ή «πολύ σοβαρή πίεση»

Περικοπές σε βασικά αγαθά

  • 30% έχει κόψει κρέας
  • 24% ψάρι
  • 26% διακοπές/ταξίδια
  • 25% εξόδους για φαγητό/διασκέδαση
  • 8% έχει περιορίσει επισκέψεις σε γιατρό
  • Μόλις 5% δεν έχει κόψει τίποτα

Η έρευνα επιβεβαιώνει τη σταθερή εικόνα του 2025: ΝΔ μεσοσταθμικά 25%, ΠΑΣΟΚ 12,9%, ενώ η ρευστότητα των αναποφάσιστων και η οικονομική δυσπραγία διατηρούν ανοιχτό το τοπίο μέχρι τις κάλπες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:23 Πάτρα: Μια βραδιά λόγου και μουσικής προς τιμήν του Ηλία Ανδριόπουλου στη Φιλαρμονική Εταιρεία
13:17 Ευρωπαϊκό ορόσημο: Το ΔΕΕ επιβάλλει σε όλα τα κράτη–μέλη την αναγνώριση ομόφυλων γάμων
13:13 Άρης Μουγκοπέτρος: Η μάχη μετά το ατύχημα και η ελπίδα για «καλύτερες μέρες» ΒΙΝΤΕΟ
13:10 Μικρή υπέρβαση, μεγάλο πλεόνασμα: Τα έσοδα κρατούν όρθιο τον Προϋπολογισμό
13:02 Πέθανε στα 111 η Βαϊόλα Φλέτσερ, τελευταία φωνή της σφαγής της Τάλσα – «Ενσάρκωσε αλήθεια, αντοχή και χάρη»
13:00 Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας σε θέση μάχης: Σχεδιάζουν μπλόκο στα διόδια Ρίου
12:57 Ανδρουλάκης στο μνημείο της Κυριακής Γρίβα: «Πρέπει να δράσουμε τώρα απέναντι στη γυναικοκτονία»
12:53 ΔΥΠΑ: Πλήρης αποκατάσταση λαθών και ενιαία εφαρμογή της Ειδικής Παροχής Προστασίας Μητρότητας
12:45 Εκκίνηση για την Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο 28ο Forum Ανάπτυξης
12:39 Ο Ζελένσκι ετοιμάζει επίσκεψη στις ΗΠΑ: Τελικές διαπραγματεύσεις με Τραμπ για τη συμφωνία ειρήνης
12:36 Μάτι: Σκληρή κριτική της Κατερίνας Μαλλά στο βιβλίο Τσίπρα – «Χορεύει ανάμεσα στην αλήθεια και στο ψέμα»
12:29 «Πυρετός» στο Ουκρανικό: Νέο σχέδιο ειρήνης, διαβουλεύσεις σε Γενεύη–Ουάσιγκτον–Άμπου Ντάμπι και άρνηση της Μόσχας
12:21 Χρυσοχοΐδης: «Η βία κατά των γυναικών βγήκε στην επιφάνεια – Αύξηση καταγγελιών, συλλήψεων και χρήσης του panic button»
12:16 Καμμένος για τη συγκυβέρνηση με Τσίπρα: «Σωστές οι κρίσιμες αποφάσεις – Αποτρέψαμε αιματοκύλισμα στη χώρα»
12:11 Κακοκαιρία «Adel»: Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ – Η Δυτική Ελλάδα στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου – Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
12:03 Κατρίνης κατά νομοσχεδίου Άμυνας: «Ανατροπή δεκαετιών στη δομή και στο μέλλον των στελεχών»
12:00 Εκλογικό θρίλερ στη Νέα Δημοκρατία Αχαΐας: Οριακή η επικράτηση του Μάκη Κατσιγιάννη
11:53 H Ρωσία απορρίπτει την ευρωπαϊκή αντιπρόταση ειρήνης: «Δεν είναι αποδεκτή για εμάς»
11:50 Πάτρα: Ανοικτή συζήτηση για το αν η χώρα χρειάζεται «νέα Μεταπολίτευση», 52 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο
11:43 Αχαΐα – Οδοντωτός: Η «Νέα Δυτική Ελλάδα» στηρίζει τις διεκδικήσεις για ασφαλή λειτουργία και πλήρη αποκατάσταση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ