Δημοσκόπηση Interview: Σταθερό το προβάδισμα της ΝΔ, η διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ

Νέα δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC (25 Νοεμβρίου 2025) καταγράφει σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 24,1%, ενώ το ΠΑΣΟΚ εδραιώνεται στη δεύτερη θέση με 13,5%. Η ψαλίδα ανοίγει στις 10,6 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βυθίζεται στο 2,9%.

Πρόθεση ψήφου

ΝΔ: 24,1%

ΠΑΣΟΚ: 13,5%

Ελληνική Λύση: 6,4%

ΚΚΕ: 4,5%

Φωνή Λογικής: 4,3%

Πλεύση Ελευθερίας: 4,2%

Κίνημα Δημοκρατίας: 4,0%

ΜέΡΑ25: 3,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 2,9%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Νίκη: 1,3%

Οι αναποφάσιστοι κλειδί

Το ποσοστό των αναποφάσιστων/άκυρου/αποχής αγγίζει το 20%. Από αυτούς:

59% θα αποφασίσουν λίγες μέρες πριν τις κάλπες

5% θα αποφασίσουν «μέσα στο παραβάν»

39% σπάνια επιστρέφει στο ίδιο κόμμα

82% δηλώνει ότι σίγουρα ή μάλλον θα ψηφίσει

Εμπιστοσύνη πολιτικών αρχηγών

Κανένας: 35,7% (+3,4 από τον προηγούμενο μήνα) Κυριάκος Μητσοτάκης: 28,8% Νίκος Ανδρουλάκης: 9,8%

Οικονομική ασφυξία

67% θεωρεί ότι η χώρα πηγαίνει σε λάθος κατεύθυνση

52% θέλει να λυθεί πρώτα η ακρίβεια

60% των νοικοκυριών ξεμένουν από χρήματα πριν τα μέσα του μήνα

44% «τα βγάζει πέρα με μεγάλη δυσκολία» ή «πολύ σοβαρή πίεση»

Περικοπές σε βασικά αγαθά

30% έχει κόψει κρέας

24% ψάρι

26% διακοπές/ταξίδια

25% εξόδους για φαγητό/διασκέδαση

8% έχει περιορίσει επισκέψεις σε γιατρό

Μόλις 5% δεν έχει κόψει τίποτα

Η έρευνα επιβεβαιώνει τη σταθερή εικόνα του 2025: ΝΔ μεσοσταθμικά 25%, ΠΑΣΟΚ 12,9%, ενώ η ρευστότητα των αναποφάσιστων και η οικονομική δυσπραγία διατηρούν ανοιχτό το τοπίο μέχρι τις κάλπες.

