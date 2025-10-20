Δημοσκόπηση Marc: Η ΝΔ προβάδισμα 16,5 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ και ο Μητσοτάκης 9 έναντι του Τσίπρα

H Marc κατέγραψε στο 30,5% την εκτίμηση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία, στο γκάλοπ που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1, με το ΠΑΣΟΚ, παρά την μικρή άνοδο που κατέγραψε, να μετριέται στο 14%. Παράλληλα, η Marc έκανε για πρώτη φορά ερώτημα για την πρωθυπουργία συμπεριλαμβάνοντας τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος λαμβάνει 24,3%, δηλαδή 9,6 μονάδες χαμηλότερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος λαμβάνει 33,9%, με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο 11,3%.

Το 67,7% δηλώνει ότι η καταπολέμηση της ακρίβειας πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Η ακρίβεια στην αγορά είναι κατά το 37,7% του δείγματος ο βασικός λόγος που η κυβέρνηση εισπράττει πολιτικό κόστος, με τα Τέμπη στο 31,1%.

Δείτε εδώ την έρευνα:

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



