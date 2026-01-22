Δημοσκόπηση Metron Analysis: Από το 12,9% στο 16% το προβάδισμα ΝΔ, στο 50% η δημοφιλία Καρυστιανού

22 Ιαν. 2026 21:31
Pelop News

Η Metron Analysis κατέγραψε σημαντική ανάκαμψη για τη ΝΔ και ταυτόχρονη μίνι – κατάρρευση για το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τον Δεκέμβριο στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega. Είναι χαρακτηριστικό ότι ανέβηκε κατά δύο μονάδες των ποσοστό εκείνων που λένε ότι η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως και το ποσοστό εκείνων που δίνουν θετική αξιολόγηση στην κυβέρνηση.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι στο συμβούλιο ειρήνης του Τραμπ, αλλά μόνο για τη Γάζα

Το κυβερνών κόμμα κερδίζει 1,5 μονάδα στην εκτίμηση ψήφου ενώ το ΠΑΣΟΚ χάνει 1,6 μονάδες και ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι και για άλλη μία φορά τέταρτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 6%, πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που κερδίζει μία μονάδα και πάει στο 27%, αλλά και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου που παραμένει στο 8%, όπως και τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Η εταιρεία μέτρησε αυθόρμητες απαντήσεις για την πρωθυπουργία «μεταξύ των πολιτικών αρχηγών» και οι αναφορές στον Αλέξη Τσίπρα έφτασαν στο 6%, ενώ για την Μαρία Καρυστιανού ήταν μόλις 2%, με τη δημοφιλία της ωστόσο να μετριέται στο 50%, πολύ πάνω από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Παράλληλα, άνοδο δύο μονάδων – από το 14% στο 16% – σε σχέση με τον Δεκέμβριο εμφανίζουν εκείνοι που δηλώνουν ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα με επικεφαλής την κα Καρυστιανού.

Η Metron Analysis μέτρησε και το «δίδυμο» Καρυστιανού – Κωνσταντοπούλου, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να προηγείται μόνον στην ομάδα των ψηφοφόρων που δηλώνουν «κεντροαριστεροί» και την Μαρία Καρυστιανού να την προσπερνά με διαφορά τόσο στους αριστερούς, όσο και στους κεντρώους και τους κεντροδεξιούς. Η διαφορά τους ωστόσο μειώνεται σε μόλις 4 μονάδες μεταξύ εκείνων που δηλώνουν «δεξιοί». Έχει ενδιαφέρον ότι υπερδιπλασιάστηκε μέσα σε έναν μήνα το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ψήφο στα «λοιπά» κόμματα ( από 4,6% στο 9,5%) κάτι που υποδηλώνει προσμονή για τη δημιουργία νέων σχημάτων.

Έχει ενδιαφέρον ότι πλην της Νίκης και του κόμματος Κασσελάκη που έχουν μικρή άνοδο αλλά μένουν στο 2,5% και στο 1,7% αντίστοιχα στην εκτίμηση ψήφου και χάνουν το εισιτήριο για τη Βουλή, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης εμφανίζουν κάμψη: Εκτός από το ΠΑΣΟΚ, που χάνει 1,6 μονάδες, απώλειες έχει και η Πλεύση (από 11,5% τον Δεκέμβριο στο 11,7%) , η Λύση (από το 11,6% στο 10,7%) το ΚΚΕ (από το 8,4% στο 8%), αλλά και η Φωνή Λογικής (από το 4,9% στο 3,3%).

Για τον Τραμπ
Ραγδαία μείωση παρουσιάζει η θετική αξιολόγηση των πολιτών για τον πρόεδρο των ΗΠΑ: Μέσα σε έναν μήνα οι θετικές γνώμες έπεσαν από το 29% στο 18%, ενώ είχαν φτάσει ως και στο 34% το φθινόπωρο, όταν είχε πρωταγωνιστήσει για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα. Πάντως, για τα ποσοστά Τραμπ ισχύει το «όσο δεξιότερα, τόσο μεγαλύτερα»: Από 5% στους αριστερούς ψηφοφόρους, φτάνει στο 41% μεταξύ εκείνων που δηλώνουν «δεξιοί».

Δείτε την έρευνα:

