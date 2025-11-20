Δημοσκόπηση MRB: Στο 29,1% η ΝΔ και στο 13,5% το ΠΑΣΟΚ

Η δημοσκόπηση της MRB καταγράφει διαφορά 15,6 μονάδων υπέρ της Νέας Δημοκρατίας από το ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για δημοσκόπηση της MRB που παρουσιάστηκε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN.

Το κυβερνών κόμμα βρίσκεται στο 29,1% στην αναγωγή επί των εγκύρων, έναντι 13,5% που συγκεντρώνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η Νέα Δημοκρατία κερδίζει 1,1% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας ενώ το ΠΑΣΟΚ χάνει 0,3%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου με 11,9%, ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 9,2% και το ΚΚΕ με 8,7%. Στο 5,9% βρίσκεται η Φωνή της Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου και ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 4,8%.

Η δημοσκοπική άνοδος της ΝΔ αποτυπώνεται και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυξάνει τα ποσοστά του κατά μισή μονάδα, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης έχασε ακόμα μια μονάδα στον συγκεκριμένο δείκτη.

To 49,3% των ερωτηθέντων αξιολογεί θετικά τις ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ ενώ το 82,2% αμφισβητεί ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

