Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 16,.3 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ

Το 27.5% αξιολογεί θετικά το έργο της Κυβέρνησης , ενώ το 70.7% το αξιολογεί αρνητικά

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 16,.3 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ
13 Οκτ. 2025 19:43
Pelop News

Αρκετά μεγάλο το προβάδισμα 16,3 μονάδων στην εκτίμηση ψήφου δίνει στη Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ στην έρευνα Οκτωβρίου της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Action 24. Τα δύο πρώτα κόμματα εμφανίζουν οριακή πτώση σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας- 0,4 της μονάδας χάνει ΝΔ που καταγράφεται στο 30,1% και 0,2 το ΠΑΣΟΚ, που πέφτει στο 13,8%.

Πτώση κατά 0.4% εμφανίζει και η τρίτη πια Ελληνική Λύση η οποία βρίσκεται στο 11.1% αξιοποιώντας την μεγαλύτερη πτώση της Πλεύσης Ελευθερίας – κατά 0.8% της μονάδας – που βρίσκεται πια στο 10.9%. Ακολουθούν το Κ.Κ.Ε με 7.6% ( +0.2%) , ο ΣΥΡΙΖΑ με 4.5% ( + 0.3%) , η Φωνή Λογικής με 4.5% ( + 0.2%), το ΜεΡΑ25 με 3.2% ( – 1.8%), το Κίνημα Δημοκρατίας με 2.6% ( -0.1%), η Νίκη με 2.3% ( -0.1%) ,η Νέα Αριστερά με 1.2% ( – 0.4%) και το «Άλλο κόμμα» 8.2%, με μεγάλη αύξηση σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, οπότε την επιλογή αυτή είχε κάνει το 5% των ερωτηθέντων. Έτσι, η «γκρίζα ζώνη» (οι αναποφάσιστοι μαζί με όσους επιλέγουν μικρότερα κόμματα) εκτοξεύεται στο 26%, δίνοντας (σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας) την εικόνα μίας ρευστότητας στο πολιτικό σύστημα. Με βάση αυτές τις επιδόσεις πάντως μιλάμε για Βουλή με εκπροσώπηση 8 κομμάτων.

Η αξιολόγηση από τους πολίτες

Το 27.5% αξιολογεί θετικά το έργο της Κυβέρνησης , ενώ το 70.7% το αξιολογεί αρνητικά.
Το 45.15 απαντά ΚΑΝΕΝΑ στην ερώτηση ποιο κόμμα θεωρεί ότι ασκεί την καλύτερη, πιο αποτελεσματική αντιπολίτευση. Από εκεί και πέρα πρώτη εμφανίζεται η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 13% και ακολουθούν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ και ΠΑΣΟΚ με 11.4%, το Κ.Κ.Ε με 6.3% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4.3%

Στην ερώτηση σχετικά με την καταλληλότητα για Πρωθυπουργός ο «Κανένας» εμφανίζεται στο 31.3%. Από εκεί και πέρα πρώτος εμφανίζεται ο Κ. Μητσοτάκης με 28.1% και ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7.9%, Νίκος Ανδρουλάκης με 7.8% , ο Κ. Βελόπουλος με 7.5% και ακολουθούν με χαμηλά ποσοστά οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί.

Αυξομειώσεις για το «κόμμα Τσίπρα»

Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα κόμμα Τσίπρα, σίγουρα απαντά το 8.6% , θα μπορούσα να το ψηφίσω το 17.5% και δεν θα μπορούσε να το ψηφίσει κανείς το 69.5%. Σε σχέση με την έρευνα παρατηρείται μια αύξηση του σίγουρα θα ψηφίσω κατά 2.1% και μια μείωση του θα μπορούσα να ψηφίσω της τάξης του 7.8%. Έτσι το άθροισμα σίγουρα και θα μπορούσα να ψηφίσω από 31.8% γίνεται 26.1% . Σημειώνεται ιδιαίτερα, ότι η δυνητική ψήφος γενικά και μάλιστα πολύ περισσότερο για κόμμα που δεν έχει ιδρυθεί δεν έχει καμία σχέση με την πρόθεση ψήφου.

Αν διερευνήσουμε στα κόμματα της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς βλέπουμε ότι σίγουρα ναι απαντά το 34.7% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στις Ευρωεκλογές, το 6.3% του ΠΑΣΟΚ, το 1.8% του Κ.Κ.Ε. Ταυτόχρονα δηλώνει επιπλέον ότι θα μπορούσε να το ψηφίσει το 44.6% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το 42.3% των ψηφοφόρων της ΠΛΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, το 18.2% του Κ.ΚΕ , το 15.8% του ΠΑΣΟΚ.

Μεγαλύτερο πρόβλημα σταθερά η ακρίβεια

Στα προβλήματα που ιεραρχούν ως πιο σημαντικά οι πολίτες μακράν πρώτη βρίσκεται η ακρίβεια με 55.5%. Ακολουθούν η Οικονομία/ Ανάπτυξη με 25.6% , η απονομή Δικαιοσύνης / Κράτους Δικαίου και η Διαφθορά που αυξάνουν τα ποσοστά τους στο 16.1% και 15.9% αντίστοιχα, η κατάσταση στο ΕΣΥ με 14.6% σε πτωτική πορεία, τα Εθνικά θέματα/ Ελληνοτουρκικά με 10.6%, το κόστος ενέργειας με 10.5%, η κατάσταση στην Παιδεία με 9.6% κ.λ.π.

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 16,.3 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 16,.3 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 16,.3 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 16,.3 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 16,.3 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 16,.3 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 16,.3 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 16,.3 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 16,.3 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 16,.3 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 16,.3 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 16,.3 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 16,.3 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 16,.3 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 16,.3 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:46 Η ειρήνη που ήθελαν όλοι επιτέλους επιτεύχθηκε! Στο Σαρμ ελ Σέιχ σφραγίστηκε το τέλος του πολέμου στη Γάζα και ο Τραμπ έκανε τα δικά του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
22:32 Φρίκη στη Ρωσία: 14χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την κοπέλα του και μια γειτόνισσα! BINTEO
22:21 Α1 ΕΣΚΑ-Η: Τι συνέβη στο ντέρμπι Ολυμπιάδα-ΕΑΠ της 2ης αγωνιστικής ΦΩΤΟ
22:06 Μασαχουσέτη: Αεροπλάνο συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο! ΒΙΝΤΕΟ
21:53 Ναύπακτος: Η αστυνομία στο κυνήγι άνδρα που πυροβόλησε σκύλο!
21:42 Αστυνομικός (συνταξιούχος) να σου πετύχει! Καταδικάστηκε για εμπλοκή σε συμμορία λαθρεμπορίας τσιγάρων
21:37 “Δείπνο Αγάπης” για την Μητρόπολη Κινσάσας
21:29 Αυτό το Νόμπελ έκλεισε μία πρεσβεία στη Νορβηγία!
21:17 Πνίγηκαν στο Μεξικό: Τραγωδία χωρίς τέλος, στους 64 οι νεκροί, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
21:06 Εσωσε την παρτίδα στο 89′ το Πάτραι, μοιρασιά με τον Αρη ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
21:04 Τραμπ: «Ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε, καταφέραμε αυτό που όλοι θεωρούσαν αδύνατο» LIVE
21:00 Σε πορεία απελευθέρωσης η αγορά των ΚΤΕΛ – Αλλάζει ριζικά ο χάρτης των υπεραστικών μεταφορών
20:45 OLAF: Έφοδος για «λαβράκια» στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, πιθανές οι καθυστερήσεις
20:36 Εφιάλτης στα Βριλήσσια, 45χρονος βρήκε με τσεκούρι στον δρόμο και σκόρπισε τον τρόμο!
20:20 Ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο: Αιματοχυσία με έξι νεκρούς και 17 τραυματίες στον Ισημερινό
20:10 Στάση εργασίας 11:00 έως τις 15:00 σε όλα τα ΜΜΕ την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
20:10 «17 χρόνια τον φρόντιζα. Δεν μπορώ άλλο», η ατάκα της μητέρας του ανήλικου στους υπαλλήλους του κέντρου φροντίδας στην Πάτρα
20:00 Xωρίς Τράπεζα η μισή Αιγιάλεια – Ενα υποκατάστημα στο Αίγιο και μετά στο Ξυλόκαστρο
19:50 Σύντομη συνομιλία και θερμή χειραψία Μητσοτάκη-Τραμπ
19:45 ΕΠΣ Αχαΐας: Τι ισχύει για τα ραδιοτηλεοπτικά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ