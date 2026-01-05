Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Προβάδισμα 17,3 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία – Η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα

Ως η μοναδική πολιτική δύναμη με σαφή και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης εμφανίζονται, στο ξεκίνημα του 2026, η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Palmos Analysis για τον «Ελεύθερο Τύπο». Το κυβερνών κόμμα διατηρεί ευρύ προβάδισμα έναντι μιας κατακερματισμένης αντιπολίτευσης, καταγράφοντας ποσοστό 29,6% στην εκτίμηση ψήφου, έναντι 12,3% του ΠΑΣΟΚ.

Η πολιτική χρονιά που μόλις ξεκίνησε αναμένεται να έχει έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά, καθώς οι εθνικές εκλογές τοποθετούνται χρονικά την άνοιξη του 2027, σε περίπου 450 ημέρες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί για πρώτη φορά τρίτη διαδοχική αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία, την ώρα που τα κόμματα της αντιπολίτευσης δίνουν μάχη ακόμη και για τη δεύτερη θέση.

Στο ήδη σύνθετο πολιτικό σκηνικό εκτιμάται ότι θα προστεθούν το επόμενο διάστημα και νέοι πολιτικοί σχηματισμοί, οι οποίοι συνδέονται με τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει περαιτέρω τις ισορροπίες.

Ο πραγματικός αντίπαλος της κυβέρνησης

Σύμφωνα με τα ποιοτικά στοιχεία της έρευνας, ο μοναδικός ουσιαστικός αντίπαλος της κυβέρνησης φαίνεται να είναι τα ίδια τα προβλήματα της κοινωνίας. Κυρίαρχο ζήτημα παραμένει η ακρίβεια, ενώ κρίσιμη θεωρείται και η αποφυγή νέων κυβερνητικών αστοχιών κατά τους τελευταίους 15 μήνες πριν από τις κάλπες.

Το 32% των πολιτών εκτιμά ότι η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ το 62% θεωρεί ότι ακολουθεί λανθασμένη πορεία. Τα ποσοστά αυτά, αν και εκ πρώτης όψεως μοιάζουν αρνητικά, εμφανίζονται βελτιωμένα σε σχέση με τις εθνικές εκλογές του 2023, όταν μόλις το 36% πίστευε ότι η χώρα κινούνταν προς τη σωστή κατεύθυνση.

Παράλληλα, καταγράφονται ρωγμές στη δημοσκοπική δυναμική της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες αποδίδονται τόσο στη φυσιολογική φθορά μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης όσο και στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που προστέθηκε στο πολιτικό βάρος της διερεύνησης της τραγωδίας των Τεμπών.

Παρόλα αυτά, η ΝΔ εξακολουθεί να προηγείται του ΠΑΣΟΚ με διαφορά 17,3 μονάδων, αυξημένη σε σχέση με τη διαφορά των 15 μονάδων που καταγραφόταν πριν από έναν χρόνο.

Μετακινήσεις στην αντιπολίτευση

Στη Χαριλάου Τρικούπη επικρατεί προβληματισμός, καθώς το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει πτώση τεσσάρων μονάδων μέσα σε έναν χρόνο. Αντίθετα, σημαντικά κέρδη καταγράφουν η Πλεύση Ελευθερίας, που ανεβαίνει στο 11,2% από 4,9%, και η Ελληνική Λύση, η οποία φτάνει στο 9,7%.

Το ΚΚΕ καταγράφεται στο 8,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 6,9%, η Φωνή Λογικής στο 5,7%, ενώ Νίκη, Σπαρτιάτες, ΜέΡΑ25, Νέα Αριστερά και Κίνημα Δημοκρατίας κινούνται κάτω από το όριο του 2,5%.

Δημοτικότητα πολιτικών αρχηγών

Στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, πρώτη εμφανίζεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 27% θετικές γνώμες, ακολουθούμενη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με 26% και τον Δημήτρη Κουτσούμπα με 20%. Στους νέους πολιτικούς παίκτες, η Μαρία Καρυστιανού καταγράφει 33% και ο Αλέξης Τσίπρας 15%.

Θετικό αποτύπωμα για την κυβέρνηση καταγράφει και η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, με το 49% να τη θεωρεί σημαντική εξέλιξη.

Ακρίβεια, Υγεία και Παιδεία οι κορυφαίες ανησυχίες

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η ακρίβεια αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες (39%), αν και σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ακολουθούν η διαφθορά, η Υγεία, η Παιδεία, οι χαμηλοί μισθοί, το φορολογικό και το δημογραφικό.

Παράλληλα, μειωμένη σημασία αποδίδεται στην ανεργία, την εγκληματικότητα, το μεταναστευτικό και τα ελληνοτουρκικά, εξέλιξη που συνδέεται με την εκτίμηση για ενίσχυση της στρατιωτικής ισχύος της χώρας.

Μεταρρυθμίσεις και εκλογικές αλλαγές

Στις κυβερνητικές προτεραιότητες, το 45% των πολιτών ζητά συνέχιση των μειώσεων φόρων και ενίσχυση των εισοδημάτων, ενώ υψηλά αξιολογείται και η ανάγκη αναβάθμισης του ΕΣΥ και της εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερα θετική είναι η στάση των πολιτών απέναντι στην καθιέρωση της ηλεκτρονικής ψήφου (56%) και στην εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών από τον πρώτο γύρο (69%), δείχνοντας ανοικτότητα σε θεσμικές αλλαγές του εκλογικού συστήματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



