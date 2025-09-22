Δημοσκόπηση Prorata: Προβάδισμα 12 μονάδων για τη ΝΔ – Στην κορυφή η ακρίβεια ως κοινωνικό πρόβλημα

Η νέα έρευνα της Prorata για την Εφημερίδα των Συντακτών καταγράφει σημαντική διαφορά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η ακρίβεια παραμένει το κυρίαρχο ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες.

Δημοσκόπηση Prorata: Προβάδισμα 12 μονάδων για τη ΝΔ – Στην κορυφή η ακρίβεια ως κοινωνικό πρόβλημα
22 Σεπ. 2025 11:32
Pelop News

Διαφορά 12 ποσοστιαίων μονάδων χωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης «Σφυγμός Σεπτεμβρίου 2025» της Prorata για την Εφημερίδα των Συντακτών.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,5%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελληνική Λύση 10%, η Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ από 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 7%, η Φωνή Λογικής 4%, το ΜέΡΑ25 3,5%, η Νίκη 2%, ενώ 1,5% καταγράφουν η Νέα Αριστερά και το Κίνημα Δημοκρατίας.

Δημοσκόπηση Prorata: Προβάδισμα 12 μονάδων για τη ΝΔ – Στην κορυφή η ακρίβεια ως κοινωνικό πρόβλημα

Στην εκτίμηση ψήφου, όπου συνυπολογίζονται οι αναποφάσιστοι, προκύπτει σενάριο οκτακομματικής Βουλής: η ΝΔ φτάνει στο 27%, το ΠΑΣΟΚ στο 13%, η Ελληνική Λύση στο 11,5%, η Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ από 9%, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο 8%, η Φωνή Λογικής στο 4,5% και το ΜέΡΑ25 στο 4%. Τα υπόλοιπα κόμματα καταγράφονται κάτω από το όριο εισόδου.

Δημοσκόπηση Prorata: Προβάδισμα 12 μονάδων για τη ΝΔ – Στην κορυφή η ακρίβεια ως κοινωνικό πρόβλημα

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, χωρίς τη συμμετοχή των πρώην πρωθυπουργών Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27%, ακολουθούμενος από τον Νίκο Ανδρουλάκη με 8% και τους Ζωή Κωνσταντοπούλου, Κυριάκο Βελόπουλο και Δημήτρη Κουτσούμπα με 6%. Με την προσθήκη των δύο πρώην πρωθυπουργών, ο Μητσοτάκης διατηρεί προβάδισμα με 25%, ο Τσίπρας συγκεντρώνει 11%, οι Βελόπουλος και Ανδρουλάκης 6%, ο Κουτσούμπας 5% και ο Σαμαράς 4%.

Δημοσκόπηση Prorata: Προβάδισμα 12 μονάδων για τη ΝΔ – Στην κορυφή η ακρίβεια ως κοινωνικό πρόβλημα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση της κοινής γνώμης απέναντι σε ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Για τον Αλέξη Τσίπρα, το 77% δηλώνει ότι δεν θα τον ψήφιζε, έναντι 20% που απαντά θετικά. Στην περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά, το 85% απορρίπτει το ενδεχόμενο ψήφου, με μόλις 13% να εκφράζει θετική πρόθεση.

Δημοσκόπηση Prorata: Προβάδισμα 12 μονάδων για τη ΝΔ – Στην κορυφή η ακρίβεια ως κοινωνικό πρόβλημα

Δημοσκόπηση Prorata: Προβάδισμα 12 μονάδων για τη ΝΔ – Στην κορυφή η ακρίβεια ως κοινωνικό πρόβλημα

Στην κορυφή των προβλημάτων που απασχολούν την κοινωνία παραμένει η ακρίβεια, ακολουθούμενη από τη διαφθορά, τη διαφάνεια, το μεταναστευτικό και την κατάσταση στο σύστημα Υγείας. Το γενικό κοινωνικό και συναισθηματικό κλίμα χαρακτηρίζεται από απογοήτευση, θυμό και απελπισία, με τις τάσεις αυτές να καταγράφονται πιο έντονα στις νεότερες ηλικίες και στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Δημοσκόπηση Prorata: Προβάδισμα 12 μονάδων για τη ΝΔ – Στην κορυφή η ακρίβεια ως κοινωνικό πρόβλημα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:26 Αποκάλυψη: Τη σκότωσε γιατί του έκανε διπλή παρατήρηση για την καθαριότητα!
17:12 Πυρκαγιά στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας
17:03 Η μαρίνα της Πάτρας σε τέλμα: Αδειοδότηση σε εκκρεμότητα, έργα σε καθυστέρηση, νέες καταγγελίες
16:55 Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και το τείχος σιωπής
16:54 Ιταλία: Σαρωτικές πλημμύρες σε Μιλάνο και Τορίνο από υπερχειλίσεις χειμάρρων ΒΙΝΤΕΟ
16:46 Συνελήφθη 36χρονος που κατηγορείται ότι παρενόχλησε ανήλικους την ώρα που έπαιζαν σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη
16:38 Τουρισμός: Αυξήθηκαν κατά 12,5% τα έσοδα στο επτάμηνο 2025
16:30 Σοκαριστικό βίντεο από τον ξυλοδαρμό 15χρονου στην Πάτρα – Ελεύθεροι οι τρεις δράστες
16:19 Κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Χατζηδάκη για τη βελτίωση ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας
16:01 Καλοπιάσματα από τον Πούτιν στον Τραμπ για τα πυρηνικά – Τι δήλωσε
15:51 Τέμπη – Υπόθεση Ρούτσι: Αναρμόδιος δηλώνει ο Άρειος Πάγος για την εκταφή νεκρών
15:32 Όταν η βία των νέων αγγίζει όλη την κοινωνία
15:24 Έρχεται το Olympia Forum VI 7-9 Οκτωβρίου στην Αρχαία Ολυμπία
15:16 Επίθεση του σπιράλ στη δημοτική Αρχή: «Διοικητικά ακέφαλο το Πατρινό Καρναβάλι»
15:08 Η Lidl λανσάρει τη διεθνή καμπάνια «Lidl. Γιατί αξίζει.» με ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ανθρώπους
14:59 Νέα αναβολή στη δίκη του καρδιοχειρουργού για «φακελάκι» – Επικαλέστηκε και πάλι λόγους υγείας
14:58 Αναβολή για τον Μάρτιο του 2026 στη δίκη των 105 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
14:55 Πάτρα: Σφοδρές αντιδράσεις εργαζομένων για το επικείμενο κλείσιμο της Κλινικής Λοιμώξεων στο «Άγιος Ανδρέας»
14:51 Το Welcome to UP 2025 ανεβαίνει στη Γέφυρα, πάει στο Αρχαιολογικό Μουσείο και ξεναγείται σε Αchaia Clauss
14:49 Ελεύθερη η 62χρονη από τη Βοιωτία: Νέα στοιχεία για τον συνεργό στη μακάβρια υπόθεση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ