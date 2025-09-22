Δημοσκόπηση Prorata: Προβάδισμα 12 μονάδων για τη ΝΔ – Στην κορυφή η ακρίβεια ως κοινωνικό πρόβλημα

Διαφορά 12 ποσοστιαίων μονάδων χωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης «Σφυγμός Σεπτεμβρίου 2025» της Prorata για την Εφημερίδα των Συντακτών.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,5%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελληνική Λύση 10%, η Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ από 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 7%, η Φωνή Λογικής 4%, το ΜέΡΑ25 3,5%, η Νίκη 2%, ενώ 1,5% καταγράφουν η Νέα Αριστερά και το Κίνημα Δημοκρατίας.

Στην εκτίμηση ψήφου, όπου συνυπολογίζονται οι αναποφάσιστοι, προκύπτει σενάριο οκτακομματικής Βουλής: η ΝΔ φτάνει στο 27%, το ΠΑΣΟΚ στο 13%, η Ελληνική Λύση στο 11,5%, η Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ από 9%, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο 8%, η Φωνή Λογικής στο 4,5% και το ΜέΡΑ25 στο 4%. Τα υπόλοιπα κόμματα καταγράφονται κάτω από το όριο εισόδου.

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, χωρίς τη συμμετοχή των πρώην πρωθυπουργών Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27%, ακολουθούμενος από τον Νίκο Ανδρουλάκη με 8% και τους Ζωή Κωνσταντοπούλου, Κυριάκο Βελόπουλο και Δημήτρη Κουτσούμπα με 6%. Με την προσθήκη των δύο πρώην πρωθυπουργών, ο Μητσοτάκης διατηρεί προβάδισμα με 25%, ο Τσίπρας συγκεντρώνει 11%, οι Βελόπουλος και Ανδρουλάκης 6%, ο Κουτσούμπας 5% και ο Σαμαράς 4%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση της κοινής γνώμης απέναντι σε ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Για τον Αλέξη Τσίπρα, το 77% δηλώνει ότι δεν θα τον ψήφιζε, έναντι 20% που απαντά θετικά. Στην περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά, το 85% απορρίπτει το ενδεχόμενο ψήφου, με μόλις 13% να εκφράζει θετική πρόθεση.

Στην κορυφή των προβλημάτων που απασχολούν την κοινωνία παραμένει η ακρίβεια, ακολουθούμενη από τη διαφθορά, τη διαφάνεια, το μεταναστευτικό και την κατάσταση στο σύστημα Υγείας. Το γενικό κοινωνικό και συναισθηματικό κλίμα χαρακτηρίζεται από απογοήτευση, θυμό και απελπισία, με τις τάσεις αυτές να καταγράφονται πιο έντονα στις νεότερες ηλικίες και στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

