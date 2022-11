Δημοτικός κινηματογράφος «Απόλλων»: «The Fabelmans» και «Μαγνητικά Πεδία» από 1η Δεκεμβρίου

Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Απόλλωνα» κάνει «ποδαρικό» στο Δεκέμβριο με την ταινία «The Fabelmans». Ο μοναδικός σκηνοθέτης Στήβεν Σπίλμπεργκ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη! Ο πιο επιδραστικός σκηνοθέτης του μοντέρνου σινεμά υπογράφει μια προσεκτικά τακτοποιημένη μα αληθινά συγκινητική αυτοβιογραφία.

Η Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου παρουσιάζει την βραβευμένη ελληνική ταινία «Μαγνητικά Πεδία». Η επίσημη πρόταση της Ελλάδας για τα Όσκαρ, του σκηνοθέτη Γιώργου Γούση, έρχεται τη Δευτέρα στις 21:30 στον «Απόλλωνα»!

The Fabelmans

Μια βαθιά προσωπική απεικόνιση της αμερικάνικης παιδικής ηλικίας κατά τον 20ο αιώνα, η ταινία «The Fabelmans» πρόκειται για την ιστορία ενηλικίωσης ενός νεαρού αγοριού που ανακαλύπτει ένα καταστροφικό οικογενειακό μυστικό και μια εξερεύνηση της δύναμης των ταινιών να αποκαλύπτουν την αλήθεια για τους άλλους και τους ίδιους μας τους εαυτούς.

Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλμπεργκ. Πρωταγωνιστούν: Μισέλ Γουίλιαμς, Πολ Ντάνο, Σεθ Ρόγκεν, Γκάμπριελ ΛαΜπέλ, Τζίνι Μπερλίν, Τζούλια Μπάτερς, Ρόμπιν Μπάρτλετ, Κίλι Καρστέν, Τζουντ Χιρς, Ντέιβιντ Λιντς. Διάρκεια: 151 λεπτά.

Μαγνητικά Πεδία (Magnetic Fields)

Μετά την τυχαία συνάντησή τους φτάνοντας στην Κεφαλονιά, μια γυναίκα και ένας άνδρας αποφασίζουν να περιπλανηθούν μαζί στο νησί σε αναζήτηση του κατάλληλου μέρους να θάψουν ένα μεταλλικό κουτί.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Γούσης. Πρωταγωνιστούν: Έλενα Τοπαλίδου, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος. Διάρκεια: 78 λεπτά.

Γενική Είσοδος: 5 ευρώ

*Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου: Η ετήσια εισφορά των μελών για την σεζόν 2022-23 είναι μόνο 25 ευρώ για όλους με δωρεάν είσοδο σε όλες τις προβολές της Λέσχης, που θα πραγματοποιηθούν μέχρι και το καλοκαίρι του 2023, ενώ το εισιτήριο για τα μη μέλη ανέρχεται στα 5 ευρώ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα προβολών:

Από την Πέμπτη 1 έως και την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου

18:30: The Fabelmans

21:30: The Fabelmans

Την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου

18:30: The Fabelmans

21:30: Μαγνητικά Πεδία (Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου)

Tην Τρίτη 6 και την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου

18:30: The Fabelmans

21:30: The Fabelmans