Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: Εντόπισε 28χρονο που απειλούσε τον Παύλο Μαρινάκη

Μετά από μήνες έρευνας της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ταυτοποιήθηκε ο διαχειριστής λογαριασμού που έστελνε απειλητικά μηνύματα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: Εντόπισε 28χρονο που απειλούσε τον Παύλο Μαρινάκη
25 Σεπ. 2025 11:37
Pelop News

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ένας 28χρονος, καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή και εξύβριση δημόσια κατ’ εξακολούθηση μέσω διαδικτύου, με στόχο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από έγκληση που κατέθεσε ο κ. Μαρινάκης, καταγγέλλοντας ότι άγνωστος χρήστης σελίδας στα social media του είχε αποστείλει τον περασμένο Φεβρουάριο πλήθος μηνυμάτων με υβριστικό και απειλητικό περιεχόμενο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Τα στοιχεία τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε ενδελεχής ψηφιακή ανάλυση, ενώ ζητήθηκαν στοιχεία από τη διαχειρίστρια εταιρεία της πλατφόρμας και παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου. Έτσι, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 28χρονο ως διαχειριστή του επίμαχου λογαριασμού.

Η δικογραφία έχει ήδη σχηματιστεί και θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τις περαιτέρω δικαστικές ενέργειες.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:15 «Βρέθηκαν 13 ιεραρχημένες προσφυγές. Μία εκ των οποίων ήταν της 73χρονης από την Κοζάνη με τα 900.000 ευρώ»
17:08 Πάτρα: Δεν ανάβουν τα φώτα στις ιστορικές σκάλες της Γεροκωστοπούλου και της Πατρέως
17:06 Σημαντική προσθήκη για την ΕΑΠ με τη Λυκούδη
17:00 Επιστρέφουν οι 120 δόσεις; – Νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ – Ανάσα για μικρομεσαίους και επαγγελματίες
16:54 Επικίνδυνες απομιμήσεις Labubu πλημμυρίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο
16:46 Ο απολογισμός του Επιστημονικού Πάρκου Πάτρας για τη συμμετοχή στη ΔΕΘ
16:38 Συνάντηση Μαστοράκου-Γεωργιάδη: Ποια θέματα έθεσε η Αντιπεριφερειάρχης στον Υπουργό Υγείας
16:30 Χρήστος Μπούρας στο «Εύρηκα»: Ανταγωνισμός μας είναι τα όνειρα των φοιτητών μας
16:22 Η Τουρκία άνοιξε μέτωπο με το Fox News – Η μετάφραση της συνέντευξης Ερντογάν και η συνάντηση με τον Τραμπ
16:14 Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι
16:06 Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος ήταν κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου και οι γονείς του ούρλιαζαν» – Νεκρός 11χρονος μαθητής σε τροχαίο στο Λαδοχώρι
16:04 Ρούλα Πισπιρίγκου: Το διαφημιστικό τρικ του Κοκκινόπουλου για τη σειρά και ο Αλέξης Κούγιας
15:56 Οι Ρώσοι αρνούνται εμπλοκή στα περιστατικά με drones στη Δανία
15:48 Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη θα εξετάσει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, δεν μπορούμε να παρέμβουμε
15:46 Πάτρα: 28χρονος πιάστηκε στο λιμάνι με MDMA, κάνναβη, κεταμίνη, LSD, ecstasy και παραισθησιογόνα μανιτάρια
15:46 Πίτσα, σάτιρα και social media: Ποιος βάζει τα όρια στο χιούμορ;
15:40 Πανεπιστήμιο Πατρών, Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ενώνουν δυνάμεις για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον
15:32 Σκηνικό «Φαρ Ουέστ» στον Αλισσό: «Πυροβόλησα για εκφοβισμό» – Ελεύθερος με όρους ο 43χρονος
15:24 Ουκρανία: Ποια εδάφη κατέχει η Ρωσία – Μπορεί να τα ανακτήσει το Κίεβο; ΧΑΡΤΕΣ
15:16 Γρεβενά: 52χρονος τραυμάτισε 20χρονο με ξύστρα κεραμικών εστιών!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ