Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: Εντόπισε 28χρονο που απειλούσε τον Παύλο Μαρινάκη

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ένας 28χρονος, καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή και εξύβριση δημόσια κατ’ εξακολούθηση μέσω διαδικτύου, με στόχο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από έγκληση που κατέθεσε ο κ. Μαρινάκης, καταγγέλλοντας ότι άγνωστος χρήστης σελίδας στα social media του είχε αποστείλει τον περασμένο Φεβρουάριο πλήθος μηνυμάτων με υβριστικό και απειλητικό περιεχόμενο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Τα στοιχεία τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε ενδελεχής ψηφιακή ανάλυση, ενώ ζητήθηκαν στοιχεία από τη διαχειρίστρια εταιρεία της πλατφόρμας και παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου. Έτσι, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 28χρονο ως διαχειριστή του επίμαχου λογαριασμού.

Η δικογραφία έχει ήδη σχηματιστεί και θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τις περαιτέρω δικαστικές ενέργειες.

