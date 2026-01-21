Διπλάσιος ΕΝΦΙΑ για κλειστά ακίνητα τραπεζών και servicers το 2026

Οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων (servicers) θα κληθούν φέτος να καταβάλουν διπλάσιο ΕΝΦΙΑ για τα χιλιάδες ακίνητα που διατηρούν κλειστά και αναξιοποίητα στα χαρτοφυλάκιά τους, σε μια περίοδο έντονης στεγαστικής κρίσης.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι τράπεζες κατέχουν περίπου 8.300 ακίνητα, ενώ οι servicers άλλα 11.000, εκ των οποίων τα 7.000 είναι οικιστικά. Το συνολικό κόστος του επιπλέον φόρου εκτιμάται σε περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ.

Τα εκκαθαριστικά σημειώματα με τον διπλάσιο ΕΝΦΙΑ θα αποσταλούν στους υπόχρεους έως το τέλος Φεβρουαρίου 2026, καθώς από φέτος ενεργοποιείται η σχετική νομοθετική διάταξη, η οποία θα ισχύει έως και το 2028.

Τα έσοδα από το μέτρο θα διατεθούν αποκλειστικά σε δράσεις στήριξης της στεγαστικής πολιτικής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να «ξεκλειδώσει» χιλιάδες ακίνητα που παραμένουν εκτός αγοράς, αυξάνοντας την προσφορά κατοικιών και περιορίζοντας τις συνεχείς αυξήσεις στα ενοίκια.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει ήδη συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τις δηλώσεις Ε9 και τα μητρώα των τραπεζών και των servicers. Η βάση δεδομένων για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ 2026 είναι η κατάσταση των ακινήτων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Για να αποφευχθεί η επιβολή του διπλάσιου φόρου, ένα ακίνητο θα πρέπει να έχει ενοικιαστεί ή να έχει χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον έξι μήνες εντός του έτους.

Οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση, η οποία θα διευκρινίζει:

Τα ακριβή κριτήρια χαρακτηρισμού ενός ακινήτου ως «κλειστό»

Τις διαδικασίες δήλωσης ενοικίασης ή χρήσης

Τις πιθανές εξαιρέσεις για ειδικές περιπτώσεις, όπως ακίνητα υπό ανακαίνιση ή σε περιοχές με χαμηλή εμπορική ζήτηση

Η πρώτη καταγραφή από την ΑΑΔΕ αποτυπώνει την πραγματική εικόνα του αποθέματος κλειστών ακινήτων που διατηρούν οι τράπεζες και οι servicers. Το μέτρο στοχεύει να συνδέσει άμεσα τη φορολογία με την κοινωνική και οικονομική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι τα ακίνητα δεν μπορούν να παραμένουν αδρανή επ’ αόριστον.

Η επιτυχία του μέτρου το 2026 κρίνεται καθοριστική για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών στην αγορά και την αντιμετώπιση του οξύτατου στεγαστικού προβλήματος.

