Διπλάσιος κίνδυνος εμφάνισης long Covid στα παιδιά μετά από δεύτερη μόλυνση

01 Οκτ. 2025 11:30
Νέα μελέτη στις ΗΠΑ δείχνει ότι τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν μακροχρόνια συμπτώματα Covid-19 (long Covid) μετά από δεύτερη λοίμωξη, σε σχέση με όσα έχουν νοσήσει μόνο μία φορά. Η έρευνα περιλάμβανε δεδομένα από πάνω από 465.000 παιδιά και εφήβους.

Η μυοκαρδίτιδα ήταν η συχνότερη επιπλοκή, με τον κίνδυνο να τριπλασιάζεται μετά τη δεύτερη μόλυνση, ενώ η εμφάνιση θρόμβων αίματος διπλασιάζεται επίσης. Επιπλέον, αυξημένος κίνδυνος καταγράφεται για προβλήματα στα νεφρά, ακανόνιστους καρδιακούς παλμούς, πονοκεφάλους, κοιλιακούς πόνους και έντονη κόπωση.

Σημαντικό είναι ότι ο αυξημένος κίνδυνος long Covid παρατηρήθηκε ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, εθνικότητα ή σωματικό βάρος. Οι επιστήμονες τονίζουν την ανάγκη πρόληψης μέσω εμβολιασμού, χρήσης μάσκας και τήρησης κοινωνικής απόστασης.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Lancet Infectious Diseases και αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας «Recover», η οποία υποστηρίζεται από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ (NIH) και περιλαμβάνει 40 παιδιατρικά νοσοκομεία και ερευνητικά κέντρα. Τα δεδομένα καλύπτουν την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2022 – 13 Οκτωβρίου 2023, με κυρίαρχη παραλλαγή την Όμικρον. Οι ερευνητές σχεδιάζουν να μελετήσουν μελλοντικά δεδομένα για να εκτιμήσουν την επίδραση νεότερων παραλλαγών στη μακροχρόνια Covid στα παιδιά.
