Διπλή διάκριση για το Υπουργείο Κλιματικής κρίσης

Διάκριση και για τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής

07 Νοέ. 2025 17:34
Διπλή διάκριση σημείωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στα «Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2024», αποσπώντας δύο βραβεία τόσο για την πλατφόρμα δήλωσης καθαρισμού οικοπέδων όσο και για την ψηφιακή εφαρμογή για τη διαδικασία αυτοψιών για την καταγραφή ζημιών σε πληγέντα κτίρια από φυσικές καταστροφές.

Ειδικότερα, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας / Πυροσβεστικό Σώμα έλαβε δεύτερο βραβείο (λόγω ισοβαθμίας) στην κατηγορία «Καλύτερη Εφαρμοσμένη Ιδέα – Δικαιοσύνη και Ασφάλεια του Πολίτη» για την πρόταση με τίτλο: «Ψηφιακή Υπηρεσία Δήλωσης Υπόχρεων πολιτών καθαρισμού των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της».

Η συγκεκριμένη ψηφιακή εφαρμογή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της ασφάλειας των πολιτών ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. Μέσω της πλατφόρμας, οι ιδιοκτήτες ακινήτων δηλώνουν ότι έχουν προβεί σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις σχετικές κατευθύνσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η πλατφόρμα:

  • Ενισχύει την πρόληψη εκδήλωσης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών.
  • Επιτρέπει στο Πυροσβεστικό Σώμα και τους Δήμους να διαθέτουν έγκαιρη, τεκμηριωμένη εικόνα για την κατάσταση των ιδιοκτησιών, βελτιώνοντας την επιχειρησιακή προετοιμασία και ανταπόκριση.
  • Συμβάλλει στη μείωση κινδύνων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της περιουσίας και της ανθρώπινης ζωής.

«Η πρόληψη αποτελεί τον πιο αποφασιστικό παράγοντα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος. Η διάκριση της πλατφόρμα δήλωσης καθαρισμού οικοπέδων αποδεικνύει ότι η ψηφιακή καινοτομία μπορεί να υπηρετεί τον στόχο αυτό με τρόπο πρακτικό, άμεσο και αποτελεσματικό. Η πλατφόρμα προσφέρει ένα σύγχρονο εργαλείο που διευκολύνει τους πολίτες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και μας επιτρέπει, ταυτόχρονα, να έχουμε πραγματική εικόνα ετοιμότητας πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου», σημείωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Όπως τόνισε, η Πολιτική Προστασία δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στην αντιμετώπιση της κρίσης, οφείλει να προηγείται αυτής. «Με τη χρήση ψηφιακών λύσεων αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η πρόληψη στη χώρα, ενισχύουμε τη συνεργασία Πολιτείας και πολιτών και δημιουργούμε ένα πιο ασφαλές και ανθεκτικό περιβάλλον για τις τοπικές μας κοινότητες. Συνεχίζουμε, με συνέπεια, να αναβαθμίζουμε τα εργαλεία και τις διαδικασίες μας, για να υπηρετούμε αποτελεσματικά το δημόσιο συμφέρον και την προστασία της ανθρώπινης ζωής», υπογράμμισε.

Η διάκριση, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, αποτελεί αναγνώριση της στρατηγικής επιλογής του υπουργείου να επενδύει συστηματικά στην ψηφιακή καινοτομία και στην πρόληψη, ως βασική συνιστώσα της αντιμετώπισης φαινομένων της κλιματικής κρίσης. Παράλληλα, αναδεικνύει την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών και φορέων.

Διάκριση και για τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής

Στον ίδιο διαγωνισμό διακρίθηκε και η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, αφού έλαβε το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερη Νέα Ιδέα» για την πρόταση: «Ψηφιοποίηση και Αυτοματοποίηση της Διαδικασίας Αυτοψιών για την Καταγραφή Ζημιών μέσω Tablets σε Κτίρια Πληγέντα από Φυσικές Καταστροφές».
