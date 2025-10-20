Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Νέα εντάλματα και άρση απορρήτου για επτά τηλέφωνα – Πιθανή εμπλοκή γυναίκας στο λευκό ΙΧ

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση του προσώπου που φέρεται να συνόδευσε τον 22χρονο από τη Φοινικούντα προς την Καλαμάτα, λίγο μετά το διπλό έγκλημα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο νεαρός απομακρύνθηκε με λευκό σκούτερ Honda SH και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε λευκό Ι.Χ., που φέρεται να οδηγούσε μια νεαρή γυναίκα.

Η συγκεκριμένη γυναίκα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Real News, φαίνεται να έχει σχέση με πρόσωπο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του 68χρονου θύματος. Μάλιστα, κατά τη σύνταξη της νέας διαθήκης του τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία, μία από τις δύο μάρτυρες ήταν γυναίκα – γεγονός που διερευνάται.

Αν επιβεβαιωθεί η εκδοχή της διαφυγής με το λευκό αυτοκίνητο, ανατρέπεται πλήρως η ομολογία του 22χρονου, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι μετά το φονικό έφυγε κολυμπώντας και περπατώντας έως την Καλαμάτα, προτού επιβιβαστεί σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ για Αθήνα.

Η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση συνεχίζει μεθοδικά τη διαδικασία, λαμβάνοντας καταθέσεις από πρόσωπα-«κλειδιά». Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, «ελπίζουμε ότι αυτή τη βδομάδα θα μπορέσουμε να προσθέσουμε στη δικογραφία νέα στοιχεία που θα ξεκαθαρίσουν τα δεδομένα».

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην εξέταση ψηφιακών πειστηρίων, καθώς και στα κινητά τηλέφωνα των θυμάτων και των κατηγορουμένων, ενώ σε εξέλιξη παραμένει και ο έλεγχος για τυχόν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του 22χρονου. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο φερόμενος ως συνεργός χρησιμοποιούσε πακιστανικά τηλέφωνα δηλωμένα σε τρίτους, ώστε να δυσκολέψει τον εντοπισμό του.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Αντώνης Κατσάς, ζήτησε αναπαράσταση του εγκλήματος με παρουσία όλων των εμπλεκομένων, εκτιμώντας ότι «θα ρίξει φως σε κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης».

Η ανακρίτρια ωστόσο εμφανίζεται επιφυλακτική, καθώς οι δύο κατηγορούμενοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος πυροβόλησε.

Ο ένας από τους 22χρονους δηλώνει: «Δεν πυροβόλησα εγώ, δεν σχεδίασα το έγκλημα. Δεν είχα κανέναν λόγο. Ο φίλος μου μπήκε μέσα, όχι εγώ». Ο δεύτερος, από την πλευρά του, υποστηρίζει: «Όταν φτάσαμε, ο συγκατηγορούμενός μου φόρεσε ξανθιά περούκα και μπήκε στο κάμπινγκ. Άκουσα πυροβολισμούς και φωνές, και μετά με πήρε να φύγουμε».

Η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα επόμενα 24ωρα να θεωρούνται κρίσιμα για τη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία.

