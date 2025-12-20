Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Απολογείται ο 30χρονος που φέρεται ως «εγκέφαλος» της δολοφονικής επίθεσης

Σήμερα καλείται να απολογηθεί ο 30χρονος, γιος γνωστού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στην Πλάκα, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο των ερευνών για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα. Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για τον άνθρωπο που είχε κομβικό ρόλο στην οργάνωση της επίθεσης.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στην ανακρίτρια, από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του. Είχε προηγηθεί η αναζήτησή του με ένταλμα για εννέα ημέρες, πριν τελικά εμφανιστεί αυτοβούλως στις Αρχές και παραδοθεί.

Ποιος είναι ο συλληφθείς και τι υποστήριξε

Ο 30χρονος, με τα αρχικά Ο.Κ., φέρεται να είναι στενός συνεργάτης και φίλος του επιχειρηματία που έχει ήδη προφυλακιστεί για την ίδια υπόθεση. Τα ξημερώματα της Τετάρτης, περίπου στη 01:15, παρουσιάστηκε μόνος του στην Ασφάλεια Καλαμάτας, δηλώνοντας ότι βρισκόταν στο εξωτερικό και, μόλις πληροφορήθηκε ότι αναζητείται, επέστρεψε για να παραδοθεί.

Ο ρόλος που του αποδίδεται

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της δικογραφίας, ο 30χρονος δεν εμφανίζεται απλώς ως γνώριμος των δραστών. Αντιθέτως, φέρεται να είχε ενεργό και καθοδηγητικό ρόλο, δίνοντας οδηγίες σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στον 22χρονο που φέρεται ως φυσικός αυτουργός. Οι επικοινωνίες, όπως αναφέρεται, γίνονταν μέσω τηλεφωνικών συνδέσεων εξωτερικού, με αλλεπάλληλες κλήσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την τέλεση του εγκλήματος.

Η σύλληψή του αποτελεί την πέμπτη κατά σειρά στην υπόθεση. Προηγήθηκαν οι συλλήψεις δύο 22χρονων –του φερόμενου φυσικού αυτουργού και ενός συνεργού– καθώς και του ανιψιού του θύματος και του επιχειρηματία, που κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί.

Το κίνητρο και οι οικογενειακές αιχμές

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η περιουσία του θύματος. Όπως έχει γίνει γνωστό, στην τελευταία διαθήκη, ευνοούμενος εμφανίζεται ο ανιψιός που έχει ήδη συλληφθεί. Το ερώτημα που διερευνούν οι Αρχές είναι γιατί, παρά τη διαθήκη, φέρεται να επιδιώχθηκε η απομάκρυνση του θείου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι δηλώσεις συγγενικού προσώπου του θύματος, που αφήνουν αιχμές για ευρύτερο σχεδιασμό. Όπως υποστηρίζεται, πίσω από την υπόθεση ενδέχεται να κρύβονται πρόσωπα που είχαν πλήρη γνώση της αξίας της περιουσίας και προσδοκούσαν οικονομικό όφελος, με τον ανιψιό να εμφανίζεται –κατά την ίδια μαρτυρία– ως το πρόσωπο που «μπλέχτηκε» στο σχέδιο.

Η σημερινή απολογία του 30χρονου αναμένεται να ρίξει φως σε κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης και να καθορίσει τις επόμενες δικαστικές εξελίξεις.

