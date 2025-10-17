Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ μιλά – Νέα στοιχεία για το έγκλημα

Στα δικαστήρια της Καλαμάτας μετέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (17 Οκτωβρίου 2025), συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε μαζί με τον 62χρονο επιστάτη του το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος θα δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής εναντίον των δύο 22χρονων δραστών που έχουν ήδη συλληφθεί για το άγριο έγκλημα, ζητώντας να στηρίξει ενεργά τη διαδικασία.

Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ίδιος και η σύντροφός του να καταθέσουν επιπλέον στοιχεία για το σκηνικό της δολοφονίας αλλά και για το τηλεφώνημα που έκανε ο 33χρονος περίπου μισή ώρα μετά το φονικό στον εργοδότη του ενός εκ των δραστών.

Στην κατάθεσή του στην αστυνομία, ο 33χρονος φέρεται να είπε πως κάλεσε τον εργοδότη του 22χρονου συνεργού από το κινητό τηλέφωνο της συντρόφου του, καθώς, όπως υποστήριξε, είναι πολύ καλοί φίλοι. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν κάλεσε από το δικό του κινητό, επειδή του είχε πέσει στον τόπο του εγκλήματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο ανιψιός του 68χρονου είχε γνωριστεί πριν από τρεις χρόνια με τον έναν εκ των κατηγορουμένων στην καφετέρια του εργοδότη του στο Κολωνάκι, όπου διατηρούσε επαφές. Ο ίδιος φέρεται να είχε καλέσει τον 22χρονο να φιλοξενηθεί δωρεάν στο κάμπινγκ του θείου του, γεγονός που σήμερα αποκτά νέα διάσταση, καθώς αποτελεί έναν από τους κρίκους που συνδέουν τους εμπλεκόμενους.

Η υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα παραμένει στο επίκεντρο του ανακριτικού ενδιαφέροντος, με τις αρχές να προσπαθούν να φωτίσουν πλήρως τα κίνητρα και τις σχέσεις ανάμεσα στα πρόσωπα που εμπλέκονται στο τραγικό περιστατικό.

