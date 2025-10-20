Διπρόσωπος ο καιρός: Καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη, καλοκαιράκι από την Παρασκευή

Ο καιρός ξεκίνησε τη Δευτέρα με σύννεφα, βροχές και καταιγίδες, ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, ετοιμάζεται να αλλάξει πρόσωπο μέσα στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, το διήμερο Δευτέρα–Τρίτη θα είναι βροχερό, με έντονα φαινόμενα σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

Από την Τετάρτη και την Πέμπτη, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο – το λεγόμενο «ανάποδο Π» που σχηματίζει η ατμοσφαιρική διάταξη.

Η σημαντική αλλαγή, όμως, θα έρθει από την Παρασκευή, καθώς σύμφωνα με την πρόγνωση, ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά και το Σαββατοκύριακο θα θυμίζει περισσότερο αρχές Σεπτεμβρίου παρά Οκτώβρη. Ο υδράργυρος θα ανέβει σταδιακά και θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ ηλιοφάνεια θα επικρατήσει μέχρι και τη Δευτέρα.

Όσο για την 28η Οκτωβρίου, ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι είναι νωρίς για ασφαλή πρόβλεψη, καθώς η αξιοπιστία των δεδομένων παραμένει χαμηλή.

Σύμφωνα με τη σημερινή πρόγνωση, βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται στη νότια ηπειρωτική χώρα, την Πελοπόννησο, τη Στερεά και τις Κυκλάδες, ενώ στη Θράκη ο καιρός θα παραμείνει αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 22 βαθμούς, τοπικά έως 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Από τα μέσα της εβδομάδας, πάντως, η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή, φέρνοντας ένα απρόσμενο “κύμα ζέστης” στα τέλη Οκτωβρίου, με καιρικές συνθήκες που θα θυμίζουν περισσότερο καλοκαιρινό απόγευμα παρά φθινόπωρο.

Πρόγνωση καιρού των επόμενων ημερών

Ο καιρός την Τρίτη 21-10-2025

Στα νότια ηπειρωτικά και στο νότιο και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βαθμιαία όμως ο καιρός στις περισσότερες περιοχές θα βελτιωθεί και οι βροχές θα συνεχιστούν μόνο στο ανατολικό Αιγαίο.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά και από τη νύχτα στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς, αλλά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 22-10-2025

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και κυρίως στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης).

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και βόρεια.

Ο καιρός την Πέμπτη 23-10-2025

Στα δυτικά, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με εξασθένηση στα δυτικά από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή 24-10-2025

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών στο Ανατολικό Αιγαίο.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Αγαίο 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

