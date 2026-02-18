Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Στα εγκληματολογικά το καμένο όχημα – Νέα δεδομένα στις έρευνες

Νέα στοιχεία επιχειρούν να «ξεκλειδώσουν» την υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου Μανώλη Βροντάκη, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε ρέμα της Νέας Περάμου, καθώς το αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποίησαν οι δράστες βρίσκεται πλέον στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. και εξετάζεται εξονυχιστικά από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Το όχημα εντοπίστηκε καμένο σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου είχε βρεθεί η σορός του νεαρού επιχειρηματία. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο περιπατητές ήταν εκείνοι που οδήγησαν τις αρχές στον εντοπισμό του, ενώ εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε τόσο κατά την απαγωγή του στις 26 Ιανουαρίου έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα όσο και κατά τις μετακινήσεις των δραστών τις επόμενες ημέρες.

Οι αστυνομικές αρχές θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο οι δράστες να επέστρεψαν στην περιοχή μετά τον εντοπισμό της σορού, προκειμένου να καταστρέψουν το αυτοκίνητο, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι γνωρίζουν καλά την περιοχή. Το στοιχείο αυτό, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ενδέχεται να δείχνει ότι κάτι δεν εξελίχθηκε όπως είχε σχεδιαστεί αρχικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος είχε απαχθεί μπροστά στη σύντροφό του και κρατήθηκε ζωντανός για έξι ημέρες, πριν μεταφερθεί σε απομονωμένη τοποθεσία όπου πυροβολήθηκε δέκα φορές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι περισσότερες σφαίρες εντοπίστηκαν στην πλάτη, στοιχείο που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιχείρησε να διαφύγει.

Οι αρχές εξετάζουν παράλληλα πιθανές συνδέσεις με άλλες υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, ενώ συνεχίζονται οι καταθέσεις και η συλλογή στοιχείων. Η οικογένεια του θύματος έχει απευθύνει δημόσια έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να μιλήσει, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες της δολοφονίας.

