Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Στο «μικροσκόπιο» παλιές εκτελέσεις, σχέσεις με τον υπόκοσμο και νέες καταθέσεις

Πολυδιάστατη εξελίσσεται η έρευνα των αρχών για τη δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο, καθώς οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εξετάζουν το ενδεχόμενο η εκτέλεση να συνδέεται με άλλες παρόμοιες υποθέσεις του παρελθόντος, αλλά και με δραστηριότητες που σχετίζονται με κυκλώματα της νύχτας.

Σημαντική θεωρείται η κατάθεση του πατέρα του θύματος, η οποία διήρκησε περισσότερες από τέσσερις ώρες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Παρά το γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα είχε αναφερθεί δημόσια σε απειλές που δεχόταν ο γιος του από πρόσωπα με τα οποία είχε επαγγελματικές συναλλαγές, δεν φέρεται να έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία ή ονόματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν άμεσα σε υπόπτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος έκανε λόγο για επαφές και «μπλεξίματα» του 27χρονου με άτομα από το εξωτερικό, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει λεπτομέρειες, ενώ ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων.

Προβληματικές σχέσεις και παλαιότερα περιστατικά

Στο επίκεντρο της κατάθεσης βρέθηκε και η προσωπική σχέση πατέρα και γιου, η οποία φέρεται να ήταν τεταμένη. Μάλιστα, το 2023 είχε υποβληθεί μήνυση από τον πατέρα σε βάρος του 27χρονου για απειλές και σωματική βλάβη.

Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης σε περιστατικό εμπρησμού δύο οχημάτων του, το οποίο αρχικά είχε αποδώσει στον γιο του, εκτιμώντας πλέον ότι ίσως επρόκειτο για προειδοποιητικό μήνυμα που συνδέεται με τις δραστηριότητές του.

Σήμερα αναμένεται να καταθέσει και η μητέρα του θύματος, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται ήδη η κατάθεση της συντρόφου του, η οποία θεωρείται κρίσιμη για την εξέλιξη της έρευνας.

Έρευνες προς κάθε κατεύθυνση

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, ακόμη και διασυνδέσεις με πρόσωπα που βρίσκονται σε σωφρονιστικά καταστήματα, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ο 27χρονος διατηρούσε επαφές με άτομα του υποκόσμου και κυκλώματα της νύχτας.

Ο τρόπος εκτέλεσης παραπέμπει, σύμφωνα με εκτιμήσεις, σε οργανωμένη εγκληματική ενέργεια, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Πιθανές διασυνδέσεις με άλλες υποθέσεις

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η δραστηριότητα εταιρείας διαχείρισης προσωπικού με την οποία συνδεόταν το θύμα, καθώς ερευνάται πιθανό «τρίγωνο» σχέσεων ανάμεσα στον ίδιο, έναν επιχειρηματία που βρέθηκε νεκρός στη Μάνδρα το 2024 και έναν ακόμη επιχειρηματία που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Ελευσίνα περίπου έναν χρόνο πριν.

Οι αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν υπάρχει κοινός παρονομαστής στις υποθέσεις, με στόχο αρχικά τον εντοπισμό των φυσικών αυτουργών και στη συνέχεια των προσώπων που ενδεχομένως έδωσαν την εντολή για τη δολοφονία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



