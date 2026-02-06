Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Στο «μικροσκόπιο» παλιές εκτελέσεις, σχέσεις με τον υπόκοσμο και νέες καταθέσεις

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην έρευνα για τη δολοφονία 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο, με τις αρχές να εξετάζουν πιθανές διασυνδέσεις με άλλες υποθέσεις βίας. Καταθέσεις συγγενών, επαγγελματικές επαφές και ύποπτες σχέσεις βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο.

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Στο «μικροσκόπιο» παλιές εκτελέσεις, σχέσεις με τον υπόκοσμο και νέες καταθέσεις
06 Φεβ. 2026 11:54
Pelop News

Πολυδιάστατη εξελίσσεται η έρευνα των αρχών για τη δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο, καθώς οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εξετάζουν το ενδεχόμενο η εκτέλεση να συνδέεται με άλλες παρόμοιες υποθέσεις του παρελθόντος, αλλά και με δραστηριότητες που σχετίζονται με κυκλώματα της νύχτας.

Σημαντική θεωρείται η κατάθεση του πατέρα του θύματος, η οποία διήρκησε περισσότερες από τέσσερις ώρες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Παρά το γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα είχε αναφερθεί δημόσια σε απειλές που δεχόταν ο γιος του από πρόσωπα με τα οποία είχε επαγγελματικές συναλλαγές, δεν φέρεται να έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία ή ονόματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν άμεσα σε υπόπτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος έκανε λόγο για επαφές και «μπλεξίματα» του 27χρονου με άτομα από το εξωτερικό, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει λεπτομέρειες, ενώ ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων.

Προβληματικές σχέσεις και παλαιότερα περιστατικά

Στο επίκεντρο της κατάθεσης βρέθηκε και η προσωπική σχέση πατέρα και γιου, η οποία φέρεται να ήταν τεταμένη. Μάλιστα, το 2023 είχε υποβληθεί μήνυση από τον πατέρα σε βάρος του 27χρονου για απειλές και σωματική βλάβη.

Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης σε περιστατικό εμπρησμού δύο οχημάτων του, το οποίο αρχικά είχε αποδώσει στον γιο του, εκτιμώντας πλέον ότι ίσως επρόκειτο για προειδοποιητικό μήνυμα που συνδέεται με τις δραστηριότητές του.

Σήμερα αναμένεται να καταθέσει και η μητέρα του θύματος, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται ήδη η κατάθεση της συντρόφου του, η οποία θεωρείται κρίσιμη για την εξέλιξη της έρευνας.

Έρευνες προς κάθε κατεύθυνση

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, ακόμη και διασυνδέσεις με πρόσωπα που βρίσκονται σε σωφρονιστικά καταστήματα, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ο 27χρονος διατηρούσε επαφές με άτομα του υποκόσμου και κυκλώματα της νύχτας.

Ο τρόπος εκτέλεσης παραπέμπει, σύμφωνα με εκτιμήσεις, σε οργανωμένη εγκληματική ενέργεια, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Πιθανές διασυνδέσεις με άλλες υποθέσεις

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η δραστηριότητα εταιρείας διαχείρισης προσωπικού με την οποία συνδεόταν το θύμα, καθώς ερευνάται πιθανό «τρίγωνο» σχέσεων ανάμεσα στον ίδιο, έναν επιχειρηματία που βρέθηκε νεκρός στη Μάνδρα το 2024 και έναν ακόμη επιχειρηματία που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Ελευσίνα περίπου έναν χρόνο πριν.

Οι αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν υπάρχει κοινός παρονομαστής στις υποθέσεις, με στόχο αρχικά τον εντοπισμό των φυσικών αυτουργών και στη συνέχεια των προσώπων που ενδεχομένως έδωσαν την εντολή για τη δολοφονία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:05 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Φεβρουαρίου
13:01 Αιχμές Πολάκη για Τσίπρα και Στρατινάκη με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου – Εσωκομματικοί κραδασμοί στον ΣΥΡΙΖΑ
13:00 Αχαΐα: Στο μικροσκόπιο η ασφάλεια στην εργασία – Ελλιπής ενημέρωση και αλλαγές στις άδειες επιχειρήσεων στο επίκεντρο
12:54 Δανία: Χάος από τις χιονοπτώσεις, ακυρωθήκαν πτήσεις και έκλεισαν σχολεία
12:48 Ιαπωνία: Ο Τραμπ στηρίζει την Σανάε Τακαΐτσι για τις εκλογές
12:47 Παραίτηση Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή για την Αγορά – Εξελίξεις και για δημοσιογράφο της ΕΡΤ στην υπόθεση Παναγόπουλου
12:44 «Η Γέννηση ενός Φασίστα» στο Θέατρο Επίκεντρο+: Το έργο του Νίκου Κούνδουρου έρχεται στην Πάτρα στις 14 Φεβρουαρίου
12:39 Ηλεία: Προβλήματα υδροδότησης μετά τη σφοδρή κακοκαιρία – Έως και πέντε ημέρες για αποκατάσταση του αγωγού
12:37 Κύθνος: Το νησί με τις …104 παραλίες
12:35 Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών
12:29 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Διήμερο γεμάτο εκδηλώσεις πριν την κορύφωση – Παρελάσεις, συναυλίες και δράσεις σε όλη την πόλη
12:27 Πακιστάν: Μεγάλη έκρηξη στο Ισλαμαμπάντ, νεκροί και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
12:25 Κουτσούμπας από Πειραιά: «Η ανθρώπινη ζωή πάνω από τα κέρδη» – Μηνύματα για ασφάλεια στην εργασία και διεθνή αλληλεγγύη
12:22 Απάτες με SMS σε έξαρση: Ψεύτικα μηνύματα από ΑΑΔΕ, ΕΛΤΑ και «πρόστιμα» παγιδεύουν πολίτες
12:18 Πάτρα: Ο Κώστας Σβόλης στην ενημέρωση του Μ. Γραφάκου για τα απορρίμματα
12:16 Ιόνια Οδός: Σε εξέλιξη έργα παράκαμψης μετά την κατολίσθηση στη Συκούλα – Αβέβαιο το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:15 Κυβερνοκατασκοπεία σε 37 χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα
12:09 Το FBI ανακοίνωσε αμοιβή για τον εντοπισμό μητέρας διάσημης δημοσιογράφου
12:04 Υπόθεση revenge porn στην Ηλεία: Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 17χρονου, ανήλικη το θύμα
12:00 Το drone της «Π» πάνω από τον Μείλιχο: Θεαματική πρόοδος στα αντιπλημμυρικά – Ο Σταύρος Παπασταύρου στην Πάτρα για την παραλαβή των έργων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ