Δολοφονία Νέα Πέραμος: Τα τρία αδέλφια και η επίθεση με ψαλίδι

24 Νοέ. 2025 8:54
Pelop News

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το έγκλημα σε σπίτι στη Νέα Πέραμο Αττικής, τα ξημερώματα της Δευτέρας 24/11/2025, με θύμα 47χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για αδελφοκτονία με το θύμα να τραυματίζεται θανάσιμα έπειτα από επίθεση που δέχθηκε με ψαλίδι. «Πρωταγωνιστές» της οικογενειακής τραγωδίας τρια αδέλφια 44, 47 και 48 ετών, με τον τελευταίο να είναι το πρόσωπο που επικοινώνησε με την Αστυνομία, για το φονικό.

Τα τρία αδέρφια κατοικούσαν σε ένα σχετικά απομονωμένο σημείο, στον Λουτρόπυργο -σε έναν χωματόδρομο που δεν έχει καν αρίθμηση- κοντά σε ένα ξενοδοχείο της περιοχής.

Για την ώρα είναι άγνωστο τι οδήγησε στην οικογενειακή τραγωδία, με τον 44χρονο να έχει κι αυτός τραύματα στο πρόσωπο δείγμα ότι προηγήθηκε καβγάς πριν τη δολοφονία. Πληροφορίες θέλουν τα τρία αδέρφια να αντιμετωπίζουν προβλήματα με το αλκοόλ, κάτι που ίσως να εξηγεί το τι συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας 24/11.

Οι αστυνομικοί που πήγαν στο σπίτι των τριών ανδρών, βρήκαν τον 47χρονο σφαγμένο και συνέλαβαν τον μικρότερο αδερφό του ο οποίος μεταφέρθηκε πρώτα στο Αττικό νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες.

Στην οικία στον Λουτρόπυργο της Νέας Περάμου μεταβαίνει και ιατροδικαστής για μακροσκοπική εξέταση στον νεκρό που θα δείξει από τι προήλθε ο θάνατος

