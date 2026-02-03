Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Το σχέδιο της απαγωγής, οι έξι ημέρες κράτησης και τα αναπάντητα ερωτήματα

Σε μια υπόθεση με έντονα στοιχεία προσχεδιασμένης εγκληματικής ενέργειας εστιάζουν οι έρευνες της Αστυνομίας, μετά τη δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία που εντοπίστηκε νεκρός στο ρέμα της Νέας Περάμου, φέροντας πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς.

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Το σχέδιο της απαγωγής, οι έξι ημέρες κράτησης και τα αναπάντητα ερωτήματα
03 Φεβ. 2026 12:43
Pelop News

Τις σκοτεινές πτυχές που οδήγησαν στη δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία, αλλά και την ταυτότητα των δραστών που τον εκτέλεσαν με δέκα πυροβολισμούς στο ρέμα της Νέα Πέραμος, επιχειρούν να φωτίσουν οι άνδρες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ελληνική Αστυνομία.

Η υπόθεση, που αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής, χαρακτηρίζεται από τους ερευνητές ως ιδιαίτερα σύνθετη, με πολλά ανοιχτά ερωτήματα τόσο για τα κίνητρα όσο και για τη μεθοδολογία των δραστών.

Η απαγωγή έξω από το σπίτι του

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου άγνωστα άτομα περίμεναν τον 27χρονο έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Όταν ο νεαρός επιχειρηματίας έφτασε, δύο άτομα που φορούσαν κουκούλες βγήκαν από όχημα και, υπό την απειλή όπλου, τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί σε αυτό.

Την αρπαγή κατήγγειλε στις αρχές η σύντροφός του, η οποία κατέθεσε ότι δεν γνώριζε να έχουν προηγηθεί απειλές ή συγκρούσεις σε βάρος του 27χρονου.

Προσχεδιασμένη ενέργεια

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η ενέργεια ήταν προσχεδιασμένη, καθώς οι δράστες χρησιμοποίησαν κλεμμένο όχημα, γεγονός που δείχνει προετοιμασία ημερών και πρόθεση να καλύψουν τα ίχνη τους. Από τα έως τώρα δεδομένα, οι εμπλεκόμενοι εκτιμάται ότι ήταν από δύο έως τέσσερα άτομα.

Παράλληλα, εξετάζεται αν το θύμα είχε επαγγελματικές ή προσωπικές διαφορές με τρίτους, με τους ερευνητές να λαμβάνουν καταθέσεις από συγγενικά και φιλικά του πρόσωπα, αναζητώντας κρίσιμες λεπτομέρειες.

Στο μικροσκόπιο η εξαήμερη κράτηση

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι ο 27χρονος κρατήθηκε ζωντανός για έξι ημέρες μετά την απαγωγή του. Οι αστυνομικοί ερευνούν εγκαταλελειμμένα κτίρια και χώρους στην ευρύτερη περιοχή της Ελευσίνας και της Νέας Περάμου, εκτιμώντας ότι ο επιχειρηματίας πιθανόν κρατήθηκε σε κάποιο από αυτά πριν οδηγηθεί στο σημείο όπου εκτελέστηκε.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί καμένο όχημα, όπως συμβαίνει συχνά σε παρόμοιες υποθέσεις, στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο οι δράστες είτε να μην άλλαξαν μέσο διαφυγής είτε να έκρυψαν το όχημα σε συγκεκριμένο χώρο.

Τα κρίσιμα ερωτήματα

Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον σε κρίσιμα ερωτήματα:

-Για ποιο λόγο κρατήθηκε ζωντανός για έξι ημέρες πριν δολοφονηθεί;

Υπήρχε απαίτηση ή εκβιασμός σε βάρος του και δεν ικανοποιήθηκε;

Ή μήπως οι δράστες θεώρησαν ότι δεν τους ήταν πλέον «χρήσιμος»;

Υπήρχε φόβος ότι είχε αναγνωρίσει τους απαγωγείς του;

Ή επρόκειτο εξαρχής για εντολή εκτέλεσης με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα;

Όλα τα παραπάνω βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών, που επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ της απαγωγής και της δολοφονίας, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

