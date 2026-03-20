Δολοφόνησαν 21χρονο ποδοσφαιριστή στην Τουρκία, ΒΙΝΤΕΟ

Ο Κουμπιλαΐ Κααν Κουντακτσί αγωνιζόταν στην ομάδα τοπικού Καρς 36 Σπορ, δέχτηκε πυροβολισμούς

20 Μαρ. 2026 20:41
Pelop News

Στην Τουρκία ο 21χρονος ποδοσφαιριστής, Κουμπιλαΐ Κααν Κουντακτσί δολοφονήθηκε την Πέμπτη (19/03/26) μετά από πυροβολισμούς στην περιοχή Ουμράνιγιε της Κωνσταντινούπολης

Ο Κουντακτσί ήταν στο αυτοκίνητό του, όταν δέχθηκε τα πυρά από αγνώστους με αποτέλεσμα να υποκύψει στα τραύματά του και να χάσει τη ζωή του. Μαζί του στο αυτοκίνητο ήταν ο ράπερ, Κανμπέι.

«Χθες, περίπου στις 22:00, βρισκόμασταν σε δρόμο στο Ουμράνιγιε. Το αυτοκίνητό μας δέχθηκε επίθεση. Πονάμε, χάσαμε τον αδερφό μας», έγραψε στην ανάρτησή του ο ράπερ για να αποχαιρετήσει το φίλο του.

Ο 21χρονος Τούρκος ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν στην τοπική ομάδα Καρς 36 Σπορ και δυστυχώς έγινε θύμα ενός αιματηρού εγκλήματος.

Στην Τουρκία αναφέρουν πως συνελήφθη για την υπόθεση η μουσικός, Αλέιν Καλαϊτσιόγλου, η οποία ήταν πρώην σύντροφος του ράπερ, Κανμπέι, που ήταν στο όχημα με το θύμα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Νέο απίθανο παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ. ελεύθερο από τον ΜακΙβόι, ΒΙΝΤΕΟ
22:47 Καμπάνα 2.000 ευρώ σε οδηγό για επικίνδυνους ελιγμούς
22:37 Ο «χοντρός» καυγάς έφερε το μαχαίρωμα του πατριού σε 18χρονο
22:27 «Όταν χάνεις τον πατέρα σου είναι σαν να ενηλικιώνεσαι και να γίνεσαι άνδρας», συγκινεί ο Σόλων Τούνης
22:17 Σενεγάλη: Σε στρατιωτική βάση η κούπα του Κόπα Άφρικα, ΒΙΝΤΕΟ
22:08 Όταν ο Τσακ Νόρις έγινε θρύλος: Η παράνομη, αλλά επική μονομαχία του με τον Μπρους Λι στο Κολοσσαίο
21:57 Υπόθεση Τσαγκαράκη: Αντιμέτωπος με κατηγορίες αρχαιοκαπηλίας, πλαστογραφίας και απάτης ο γνωστός αντικέρ
21:48 Μέση Ανατολή: Ο διοικητής της Μοσάντ φέρεται να έπεισε τον Νετανιάχου ότι το ιρανικό καθεστώς μπορεί να πέσει αν χτυπηθούν οι κατάλληλοι στόχοι
21:39 Ελληνόκτητο φορτηγό το πρώτο πλοίο που πέρασε τα Στενά του Ορμούζ με ενεργό το AIS
21:31 Πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ ελεύθερο από τη Βασιλάκη στο Παρίσι
21:21 MRB: Το 30% θα ψήφιζε την Καρυστιανού, κυβερνητική αλλαγή σε ποσοστό σχεδόν 68% θέλουν οι πολίτες
21:11 Μεσολόγγι: Εγκαίνια της εμβληματικής έκθεσης «Έξοδος 1826-2026» στο Μέγαρο Χρυσόγελου
21:00 Τυφλή γυναίκα ρομά στο Μεσολόγγι καταδικάστηκε για κλοπή, φυλακή για έναν μήνα!
20:50 ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε το Χάρβαρντ υποστηρίζοντας ότι δεν προστατεύει τους Εβραίους και Ισραηλινούς φοιτητές του
20:41 Δολοφόνησαν 21χρονο ποδοσφαιριστή στην Τουρκία, ΒΙΝΤΕΟ
20:31 Το…βιογραφικό του TikToker και πρωταθλητή του bodybuilding, που εντοπίστηκε με αναβολικά στη Θεσσαλονίκη
20:21 Ο Γιώργος Πλέας στον τελικό του «Elite Montenegro Cup 2026»
20:11 Ιταλία: Δυο νεκροί από έκρηξη σε αγροικία κοντά στη Ρώμη
20:02 Επιστροφή στην Ελλάδα για το ελληνικό προσωπικό της αποστολής του ΝΑΤΟ στο Ιράκ
19:51 Συνελήφθη στη Βενεζουέλα ο μεγιστάνας του πετρελαίου Βίλμερ Ρουπέρτι, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
