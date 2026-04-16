Δολοφόνησαν εν ψυχρώ διαιτητή στη διάρκεια αγώνα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται στο Εκουαδόρ μετά την δολοφονία του διαιτητή, Χαβιέ Ορτέγκα, κατά τη διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου στην επαρχία Ελ Όρο.

Σκοτώθηκε ο σπουδαίος τερματοφύλακας Αλεξάντερ Μάνινγκερ

Τα ΜΜΕ στη χώρα αναφέρουν ότι η δολοφονία του διαιτητή ήταν προσχεδιασμένη. Οι δράστες μπήκαν ένοπλοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο της ερασιτεχνικής αναμέτρησης και εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον 48χρονο άντρα.

Πλέον η εγκληματικότητα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής ταλανίζει τους πολίτες και την πολιτεία και η υπόθεση γίνεται ακόμα πιο δραματική, διότι στις εξέδρες του γηπέδου βρισκόταν και η οικογένεια του άτυχου διαιτητή, ο οποίος έλαβε τις πρώτες βοήθειες, όμως σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

Μάλιστα οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν και αναζητούνται από τις αρχές. Να σημειωθεί ότι τον περασμένο μήνα η κυβέρνηση της χώρας παρέταξε περισσότερους από 75.000 αστυνομικούς σε τέσσερις διαφορετικές επαρχίες για να περιοριστεί το πρόβλημα της εγκληματικότητας.

Τέλος από την πλευρά του εκπρόσωπος Τύπου ανέφερε στη Sun τα εξής: «Είμαστε σε διαδικασία κατάθεσης μαρτύρων για την ταυτοποίηση των δραστών. Πρόκειται για ένα ψυχρόαιμο έγκλημα σε έναν χώρο που προορίζεται για τον αθλητισμό και την κοινότητα. Το να χάνεται μια ζωή για ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου είναι απαράδεκτο».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



