Σκοτώθηκε ο σπουδαίος τερματοφύλακας Αλεξάντερ Μάνινγκερ

Το αυτοκίνητο του παρασύρθηκε από διερχόμενο τραίνο, νωρίς το πρωί σήμερα (16/04/2026), χωρίς ωστόσο να έχει γίνει ακόμα γνωστό το τι ακριβώς συνέβη και αν λειτουργούσε η σήμανση

16 Απρ. 2026 17:31
Pelop News

Η Αυστρία και γενικότερα το παγκόσμιο ποδόσφαιρο βυθίστηκαν σε βαρύ πένθος, καθώς «έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 48 του χρόνια, ο Αλεξάντερ Μάνινγκερ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το αυτοκίνητο του παρασύρθηκε από διερχόμενο τραίνο, νωρίς το πρωί σήμερα (16/04/2026), χωρίς ωστόσο να έχει γίνει ακόμα γνωστό το τι ακριβώς συνέβη και αν λειτουργούσε η σήμανση.

Συγκεκριμένα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο άτυχος τερματοφύλακας, βρέθηκε στις ράγες του τρένου με το αμάξι του και το τρένο που ερχόταν δεν πρόλαβε να ελαττώσει ταχύτητα με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να μετακινήσει το όχημα για λίγα μέτρα, σκοτώνοντας τον.

 

Τα αυστριακά ΜΜΕ μεταφέρουν ότι οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έφτασαν στο σημείο, απεγκλώβισαν τον Μάνινγκερ χωρίς τις αισθήσεις του και οι γιατροί παρά τις προσπάθειες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

 

Βέβαια τόσο ο οδηγός όσο και οι επιβάτες του τραίνου δεν τραυματίστηκαν.

Ο Αλεξάντερ Μάνινγκερ ήταν τερματοφύλακας που φόρεσε 33 φορές το εθνόσημο και έπαιξε σε ομάδες όπως η Άρσεναλ, η Γιουβέντους, η Άουγκσουμπουργκ, η Φιορεντίνα και Σάλτσμπουργκ.

Ολοκλήρωσε την καριέρα του, πριν 9 χρόνια στη Λίβερπουλ, κάτω από τις οδηγίες του Γιούργκεν Κλοπ.

