Δώρο Χριστουγέννων 2025: Λήγει σήμερα η προθεσμία καταβολής, τι ισχύει για καθυστερήσεις
19 Δεκ. 2025 8:35
Σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, εκπνέει η προθεσμία για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων από τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ώστε να πιστωθεί στους λογαριασμούς των εργαζομένων έως τις 21 Δεκεμβρίου.

Το Δώρο Χριστουγέννων αντιστοιχεί σε έναν πλήρη μισθό για τους μισθωτούς και σε 25 ημερομίσθια για τους ημερομισθίους, με βάση τις τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου. Δικαιούχοι είναι όλοι οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Ο υπολογισμός καλύπτει την περίοδο από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2025. Όσοι εργάστηκαν ολόκληρο το διάστημα λαμβάνουν πλήρες Δώρο. Σε περίπτωση μικρότερης διάρκειας, το ποσό είναι ανάλογο: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασίας. Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται νόμιμες απουσίες, όπως άδεια ή μητρότητα, καθώς και τα τριήμερα ασθενείας χωρίς επίδομα.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν μόνοι τους το Δώρο μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΚΕΠΕΑ στην ιστοσελίδα kepea.gr.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής, οι εργαζόμενοι ή τα σωματεία τους έχουν δικαίωμα να προσφύγουν άμεσα στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας για σύνταξη μηνυτήριας αναφοράς. Η αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για ατομική δίωξη και στο Αστυνομικό Τμήμα για ενεργοποίηση της αυτόφωρης διαδικασίας. Εναλλακτικά, μπορεί να υποβληθεί απευθείας μήνυση στο αστυνομικό τμήμα.

Οι διατάξεις για το Δώρο Εορτών είναι δημοσίας τάξεως και δεν επιτρέπεται καμία παρέκκλιση ή παραίτηση. Το Δώρο καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα και όχι σε είδος.

Οι Επιθεωρητές Εργασίας είναι σε ετοιμότητα για άμεσους ελέγχους και επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων.

