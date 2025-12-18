Δώρο Χριστουγέννων 2025: Οδηγίες ΓΣΕΕ για υπολογισμό και δικαιώματα εργαζομένων

Διαθέσιμη online εφαρμογή για ακριβή προσδιορισμό του ποσού. Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί.

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Οδηγίες ΓΣΕΕ για υπολογισμό και δικαιώματα εργαζομένων
18 Δεκ. 2025 8:35
Pelop News

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕ.Π.Ε.Α.), παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για το Δώρο Χριστουγέννων στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Η προθεσμία καταβολής λήγει στις 21 Δεκεμβρίου 2025, ενώ οι εργαζόμενοι μπορούν να ελέγξουν το ακριβές ποσό μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής.

Το Δώρο Χριστουγέννων κατοχυρώνεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και αποτελεί υποχρέωση δημοσίας τάξεως, μη επιδεχόμενη παραίτηση ή αντίθετη συμφωνία.

Όλοι οι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως διάρκειας σύμβασης ή ωραρίου, δικαιούνται το επίδομα.

Ο υπολογισμός βασίζεται στην περίοδο από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2025. Για πλήρη απασχόληση όλο το διάστημα, αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό ή 25 ημερομίσθια. Για μικρότερη διάρκεια, προβλέπεται αναλογία: 2/25 του μισθού ή 2 ημερομίσθια ανά 19 ημερολογιακές ημέρες.

Στον υπολογισμό συνυπολογίζονται νόμιμες απουσίες, όπως άδεια ή μητρότητα, ενώ για ασθένεια λαμβάνονται υπόψη τα τριήμερα χωρίς επίδομα.

Βάση αποτελούν οι τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων όπως υπερωρίες, επίδομα αδείας (συντελεστής 0,041666) και άλλες τακτικές παροχές.

Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για ωρομίσθιους, μερικώς απασχολούμενους και εκ περιτροπής εργαζόμενους.

Το ποσό καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα και υπόκειται σε εισφορές και φόρους. Σε περίπτωση μη καταβολής, οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας για αυτόφωρη διαδικασία.

Διαθέσιμη online εφαρμογή υπολογισμού: https://www.kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php και ειδική για εκ περιτροπής απασχόληση: https://www.kepea.gr/calc-ek-peritropis-doro-xristoygennon.php

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:36 Με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
10:35 Και η Ραφαέλα Κακαϊδή της ΝΕΠ στην Εθνική πόλο Νέων Γυναικών
10:34 Πυρκαγιά σε κατάστημα στο Αγρίνιο, στο νοσοκομείο εγκαυματίας ΦΩΤΟ
10:30 «Παίρνει» πάνω του τον Οδοντωτό ο Κυρανάκης: Τι υποσχέθηκε στους Φαρμάκη, Ζαΐμη, Παπαδόπουλο και Ανδριόπουλο
10:26 Τα «έξυπνα» σνακ που οδηγούν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης
10:20 Που θα δείτε την κρίσιμη μάχη της ΑΕΚ με την Κραϊόβα
10:15 ΑΠΣ Πάτραι: «Το σωματείο μας δεν αποδέχεται, δεν δικαιολογεί και δεν συγκαλύπτει καμία μορφή βίας»
10:15 Κινητοποιήσεις αγροτών: Ωράρια αποκλεισμών και συνελεύσεις για τα επόμενα βήματα, πού υπάρχουν μπλόκα
10:11 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:05 Άνοδος στις τιμές πετρελαίου λόγω γεωπολιτικών εντάσεων
10:04 Αγρίνιο: Τα όσα είπε ο 9χρονος για το «χορήγηση» φαρμάκου σε συμμαθητή, η απάντηση της διευθύντριας
9:59 Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν
9:53 Πυκνά φρύδια: Πως θα τα αποκτήσετε…στο σπίτι
9:50 Το ελληνικό νησί που χαρακτηρίζεται «λαμπρό παράδειγμα αλλαγής» από διεθνή ΜΜΕ
9:47 Εδεσσα: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα από «φλεγόμενο» σπίτι
9:40 Παράσυρση νεαρής Αστυνομικού από ΙΧ στην Πάτρα
9:37 Χιλιάδες αγρότες με τρακτέρ στις Βρυξέλλες
9:29 Νέα ωκεανογραφική αποστολή στη Σαντορίνη: Εστίαση στο σεισμικό σμήνος του 2025
9:24 Αγρότης μόνος.. σε μπλόκο στην Αμοργό ΦΩΤΟ
9:21 Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Εκπνέει η προθεσμία, κλιμακωτά πρόστιμα για εκπρόθεσμες πληρωμές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ