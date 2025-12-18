Δώρο Χριστουγέννων 2025: Οδηγίες ΓΣΕΕ για υπολογισμό και δικαιώματα εργαζομένων

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕ.Π.Ε.Α.), παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για το Δώρο Χριστουγέννων στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Η προθεσμία καταβολής λήγει στις 21 Δεκεμβρίου 2025, ενώ οι εργαζόμενοι μπορούν να ελέγξουν το ακριβές ποσό μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής.

Το Δώρο Χριστουγέννων κατοχυρώνεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και αποτελεί υποχρέωση δημοσίας τάξεως, μη επιδεχόμενη παραίτηση ή αντίθετη συμφωνία.

Όλοι οι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως διάρκειας σύμβασης ή ωραρίου, δικαιούνται το επίδομα.

Ο υπολογισμός βασίζεται στην περίοδο από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2025. Για πλήρη απασχόληση όλο το διάστημα, αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό ή 25 ημερομίσθια. Για μικρότερη διάρκεια, προβλέπεται αναλογία: 2/25 του μισθού ή 2 ημερομίσθια ανά 19 ημερολογιακές ημέρες.

Στον υπολογισμό συνυπολογίζονται νόμιμες απουσίες, όπως άδεια ή μητρότητα, ενώ για ασθένεια λαμβάνονται υπόψη τα τριήμερα χωρίς επίδομα.

Βάση αποτελούν οι τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων όπως υπερωρίες, επίδομα αδείας (συντελεστής 0,041666) και άλλες τακτικές παροχές.

Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για ωρομίσθιους, μερικώς απασχολούμενους και εκ περιτροπής εργαζόμενους.

Το ποσό καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα και υπόκειται σε εισφορές και φόρους. Σε περίπτωση μη καταβολής, οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας για αυτόφωρη διαδικασία.

Διαθέσιμη online εφαρμογή υπολογισμού: https://www.kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php και ειδική για εκ περιτροπής απασχόληση: https://www.kepea.gr/calc-ek-peritropis-doro-xristoygennon.php

