Δώστε προσοχή: Πιπεράτο λαχανικό από την Ιαπωνία θωρακίζει τη μνήμη και νικά τη φλεγμονή
13 Φεβ. 2026 21:31
Το ξέρετε ότι την προστασία της μνήμης από τη φθορά του γήρατος εξασφαλίζουν οι λάτρεις της ιαπωνικής κουζίνας που τολμούν να βάζουν στο πιάτο τους το wasabi; Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύεται στο Nutrients, το πικάντικο λαχανικό που απαντάται στην Ιαπωνία και τα βάθη της ανατολικής Ρωσίας και καταναλώνεται συνήθως υπό μορφή καρυκεύματος μπορεί να προφυλάξει τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μνήμη στην τρίτη ηλικία.

Ομάδα ερευνητών με ειδίκευση σε θέματα γνωστικής υγείας και γήρανσης από διάφορα ερευνητικά ιδρύματα στην Ιαπωνία θέλησαν να διασταυρώσουν τις φήμες του wasabi ως φύλακα των γνωστικών λειτουργικών που έκαναν ανάρπαστα τα διατροφικά συμπληρώματα του πικάντικου λαχανικού. Η βασική υπόθεση αποδίδει την αποτελεσματικότητά του στην ηρεμιστική του επίδραση στον εγκέφαλο. Άλλωστε, το λαχανικό είναι ένας αποδεδειγμένος σύμμαχος της ανθρώπινης υγείας που μειώνει τη συστημική φλεγμονή, πολύ πιθανώς χάρη στην περιεκτικότητά του στην αντιοξειδωτική ένωση 6 methylsulfinyl hexyl isothiocyanate (6-MSITC).

Στη μελέτη συμμετείχαν δύο ομάδες από 72 συνολικά Ιάπωνες εθελοντές ηλικίας 60 – 80 ετών, η πειραματική που λάμβανε ένα δισκίο wasabi (με 0,8 χιλιοστόγραμμα της ένωσης 6-MSITC) κάθε βράδυ πριν τον ύπνο για 12 εβδομάδες, και η ομάδα ελέγχου που ακολούθησε την ίδια οδηγία λαμβάνοντας όμως ένα εικονικό φάρμακο (placebo). Από το δείγμα εξαιρέθηκαν άτομα με νοσήματα που επηρεάζουν τη γνωστική υγεία, ψυχικές διαταραχές, προβλήματα μνήμης, βρίσκονταν υπό συγκεκριμένες φαρμακευτικές αγωγές ή έκαναν κατάχρηση αλκοόλ. Όλοι οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε τεστ νοητικών ικανοτήτων και μνήμης πριν και μετά την πειραματική διαδικασία.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών έδειξαν ότι οι εθελοντές που έλαβαν το συμπλήρωμα wasabi παρουσίασαν βελτίωση στη μακροπρόθεσμη όσο και βραχυπρόθεσμη μνήμη καθώς και στις επιδόσεις στις δοκιμασίας αντιστοίχισης όπως ονομάτων με πρόσωπα, ικανότητα που αποδεδειγμένα εξασθενεί με το γήρας. Δεν παρατηρήθηκαν ωστόσο αλλαγές και στη γνωστική ικανότητα. Στον αντίποδα, η ομάδα ελέγχου (placebo) δεν σημείωσε καμία πρόοδο.

