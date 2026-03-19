Δούκας: «Κανένα θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ» – Μονόδρομος η πρωτιά στις εκλογές

Μήνυμα υπέρ της ενότητας, αλλά και καθαρής στόχευσης στην πρώτη θέση στις εκλογές, έστειλε ο Χάρης Δούκας με νέες δηλώσεις του στο OPEN. Ο δήμαρχος Αθηναίων ξεκαθάρισε ότι δεν θέτει ζήτημα ηγεσίας, επιμένοντας πως το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάρει αποφάσεις που θα το οδηγήσουν στην εκλογική νίκη.

19 Μαρ. 2026 12:25
την ανάγκη το ΠΑΣΟΚ να κινηθεί με καθαρό πολιτικό σχέδιο και σαφή στόχο την πρώτη θέση στις εκλογές επέμεινε ο Χάρης Δούκας, μιλώντας σε συνέντευξή του στο OPEN. Ο δήμαρχος Αθηναίων υποστήριξε ότι οι επιλογές που προτείνει εδώ και καιρό μπορούν, όπως είπε, να οδηγήσουν τόσο το κόμμα όσο και τον Νίκο Ανδρουλάκη σε εκλογική νίκη.

Ο κ. Δούκας ξεκαθάρισε ότι δεν ανοίγει κανένα θέμα ηγεσίας, τονίζοντας πως υπάρχει μόνο ένας στόχος για το ΠΑΣΟΚ: να γίνει πρώτο κόμμα. Παράλληλα, άφησε σαφές πολιτικό στίγμα υπέρ αποφάσεων που, κατά την εκτίμησή του, μπορούν να δημιουργήσουν δυναμική ανατροπής και να απομακρύνουν το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης.

Όπως ανέφερε, λειτουργεί με επιμονή πάνω σε θέσεις που έχει διατυπώσει εδώ και χρόνια, εκτιμώντας ότι, αν υιοθετηθούν, μπορούν να αλλάξουν την πορεία του κόμματος και να το οδηγήσουν στην κορυφή. Στο ίδιο πλαίσιο υπογράμμισε ότι όλα τα στελέχη οφείλουν να δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση, επιμένοντας ότι η πρωτιά δεν είναι ένα δευτερεύον ή θεωρητικό ζητούμενο, αλλά ο κεντρικός πολιτικός στόχος.

Ερωτηθείς για τα σενάρια που συνδέουν το εκλογικό αποτέλεσμα με πιθανές εσωκομματικές εξελίξεις, ο Χάρης Δούκας απάντησε κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει θέμα ηγεσίας. Όπως είπε, το ζητούμενο δεν είναι να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση, αλλά να υπάρξει κοινή προσπάθεια ώστε το ΠΑΣΟΚ να τερματίσει πρώτο, περιγράφοντας αυτόν τον στόχο ως μονόδρομο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με τον πρόεδρο του κόμματος και ότι η συζήτηση γίνεται στα αρμόδια κομματικά όργανα. Ο ίδιος έκανε λόγο για μια συγκεκριμένη πρόταση, η οποία -όπως υποστήριξε- μπορεί να δημιουργήσει όρους πολιτικής ανατροπής. Αντίθετα, προειδοποίησε ότι άλλες επιλογές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής συγκυβέρνησης, στοιχείο που δείχνει πως επιμένει στη γραμμή της καθαρής πολιτικής κατεύθυνσης ενόψει των επόμενων αποφάσεων.

Ο δήμαρχος Αθηναίων πρόσθεσε ακόμη ότι γίνεται προσπάθεια ώστε να αλλάξει η πολιτική εικόνα του κόμματος και να ξεκολλήσει, όπως χαρακτηριστικά είπε, η «βελόνα». Συνέδεσε, μάλιστα, αυτή τη συζήτηση με το επικείμενο συνέδριο, όπου -σύμφωνα με την τοποθέτησή του- θα τεθούν όλα στο τραπέζι και θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για τη μελλοντική πορεία του ΠΑΣΟΚ. Η αναφορά αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δημόσια επιμονή του στην ανάγκη «υπέρβασης» και πρώτης θέσης για το κόμμα.

