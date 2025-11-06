Δούκας στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ: «Δήμοι στα όρια επιβίωσης»

Δούκας στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ: «Δήμοι στα όρια επιβίωσης»
06 Νοέ. 2025 21:33
Pelop News

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση εξαπέλυσε στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) στην Αλεξανδρούπολη, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας χαρακτηρίζοντας την κατάσταση των δήμων «χειρότερη από πέρσι» και καλώντας σε άμεσες κινητοποιήσεις για την υπεράσπιση του θεσμού.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα» Χάρης Δούκας σχολίασε ειρωνικά την καθυστέρηση στην ομιλία του, υπονοώντας έλλειψη ενότητας στην ΚΕΔΕ, και κάλεσε σε νηφαλία αξιολόγηση της θητείας, βάζοντας τέσσερα κρίσιμα ερωτήματα: Βελτιώθηκαν τα μέσα λειτουργίας των δήμων; Αντιμετώπισαν νέα προβλήματα όπως ερημοποίηση, ενεργειακή φτώχεια και στεγαστικό; Ενισχύθηκε η συνεργασία με την κεντρική εξουσία; Και βελτιώθηκε η θέση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πολυεπίπεδο σύστημα διακυβέρνησης;

«Η κυβέρνηση δεν διόρθωσε λάθη του παρελθόντος, αλλά εισήγαγε νέα μέτρα υποβάθμισης, αφαιρώντας πόρους και αρμοδιότητες», δήλωσε, αναφέροντας παραδείγματα από ψηφίσματα του προηγούμενου συνεδρίου στη Ρόδο: Μη εφαρμογή του νόμου 3852 και διατήρηση του «κόφτη» στα έσοδα, με αποτέλεσμα απώλεια 4,5 δισ. ευρώ έως το 2026. Απόρριψη τριών δόσεων ΚΑΠ για ενεργειακό και μισθολογικό κόστος, μη αποπληρωμή παρακρατηθέντων πόρων και τέλων, αποκλεισμός από το υπερπλεόνασμα των 9 δισ. ευρώ, ενώ κλείνουν σχολεία, ΔΕΥΑ και κοινωνικές δομές.

Δούκας στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ: «Δήμοι στα όρια επιβίωσης»

Ο κ. Δούκας επεσήμανε την αφαίρεση εσόδων από πρόστιμα ΚΟΚ, τη διατήρηση του Τέλους Ταφής Απορριμμάτων, την απουσία νέου Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (με τη ΣΑΤΑ στο 12% του 2010), την απώλεια πολεοδομιών και συμμετοχής στη διαχείριση απορριμμάτων, καθώς και τον αποκλεισμό από ενεργειακά προγράμματα, όπως το ακυρωμένο «Απόλλων» των 100 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επιπλέον, τόνισε την υπονόμευση παρεμβάσεων για δημογραφικό, στεγαστικό και υποδομές λόγω έλλειψης πλαισίου και πόρων, και την καθυστέρηση του Κώδικα Αυτοδιοίκησης, που οδηγεί σε απλή κωδικοποίηση.

Αναφέρθηκε στην Έκθεση του Κογκρέσου του Συμβουλίου της Ευρώπης, που χαρακτηρίζει την Ελλάδα «ιδιαίτερα συγκεντρωτική», με αδύναμη δημοσιονομική αυτονομία, ελλείψεις προσωπικού και παρεμπόδιση δημάρχων από νομοθεσία. «Αυτή η πραγματικότητα βιώνεται καθημερινά: Συναθροίσεις στα υπουργεία για χρηματοδοτήσεις, ξεπαγώσιμο πληρωμών, ερήμωση περιοχών, κόκκινα ταμεία που εμποδίζουν απαλλοτριώσεις, παλιά απορριμματοφόρα, μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς πόρους, και εκπλήξεις όπως το κλείσιμο 200 ΕΛΤΑ σε απομακρυσμένες περιοχές ή ο αποκλεισμός μικρών δήμων από ΕΣΠΑ».

Ο δήμαρχος Αθηναίων επέκρινε την ΚΕΔΕ για μη εφαρμογή αποφάσεων και αδράνεια, καλώντας σε άμεση δράση: Δεκαήμερο ενημέρωσης σε δήμους και ΠΕΔ για αιτήματα, εγγραφή 4,5 δισ. ευρώ στον Προϋπολογισμό (όπως ζητήθηκε από τον πρωθυπουργό τον Αύγουστο), και, αν αποτύχει, συμβολικό κλείσιμο δήμων και συγκέντρωση έξω από τη Βουλή κατά την ψήφιση. «Πρέπει να παλέψουμε, να κλείσουμε δήμους, να βγούμε στους δρόμους – όπως έγινε παλιά».

Για τον Κώδικα Αυτοδιοίκησης (συζήτηση 17 Δεκεμβρίου), ζήτησε μη υποχώρηση σε αρμοδιότητες, πόρους και εκλογικό νόμο. «Είμαστε στα κόκκινα, ζητάμε μηνιάτικα για μισθούς, όχι για έργα. Πρέπει να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης, με τόλμη και θάρρος».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Παύλιανη: Ένας φθινοπωρινός παράδεισος στις πλαγιές της Οίτης
23:43 Eurovision 2026: Ποια θα είναι η τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Βιέννη
23:29 Σοβαρό εργατικό ατύχημα στα Κουνελαίικα Αχαΐας: Ηλεκτροπληξία εργάτη σε σιδηροκατασκευή
23:15 Οι αποφάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για τις δράσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος
23:03 Παπασταύρου: Πρώτη γεώτρηση υδρογονανθράκων το 2027
22:51 Σαρκοζί: Χιλιάδες γράμματα και δώρα από θαυμαστές του στη φυλακή, η ανάρτησή του
22:43 «Αυνανιστής» φώναζαν στην Λατινοπούλου σε τηλεοπτική της εμφάνιση, πώς αντέδρασε
22:32 Απρόοπτο στην συνέντευξη Τραμπ: Στέλεχος φαρμακευτικής κατέρρευσε στο Οβάλ γραφείο ΒΙΝΤΕΟ
22:23 Κεραμέως: Το μεγαλύτερο πρόγραμμα απασχόλησης, 50.000 νέες θέσεις για μακροχρόνια ανεργους
22:15 Κοινή δήλωση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ: Το σχήμα 3+1 κλειδί για ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο
22:07 Ταυτοποιήθηκαν οι δύο οδηγοί που έτρεχαν με πάνω από 250 χλμ στην Αττική Οδό
21:52 Σκάνδαλο στην Ιταλία: Συλλήψεις για κακοποίηση αυτιστικών εφήβων σε Δομή
21:46 Συμφωνία Tραμπ με Novo Nordisk και Eli Lilly: Μείωση τιμών σε φάρμακα για παχυσαρκία και διαβήτη
21:33 Δούκας στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ: «Δήμοι στα όρια επιβίωσης»
21:25 Αντιπαράθεση Μαρινάκη-Πελετίδη: Τι απαντά ο Δήμος για το ξήλωμα των πινακίδων των τραπεζών στην Πάτρα
21:12 Νέο περιστατικό με drone στον εναέριο χώρο της Σουηδίας: Διακοπή της κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ
21:03 Τροχαίο ανύχημα στον κόμβο Μαλαμάτων Δωρίδας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο ο τραυματίας
20:53 Η πρώτη νίκη έφερε χαμόγελα στον Αίολο Αγυιάς – Δηλώσεις
20:47 Εξαρθρώθηκαν δύο συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική
20:38 Κρυμμένος θησαυρός σε κήπο στη Γαλλία: Βρήκε ράβδους χρυσού και νομίσματα ενώ έσκαβε για πισίνα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ