Δούκας στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ: «Δήμοι στα όρια επιβίωσης»

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση εξαπέλυσε στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) στην Αλεξανδρούπολη, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας χαρακτηρίζοντας την κατάσταση των δήμων «χειρότερη από πέρσι» και καλώντας σε άμεσες κινητοποιήσεις για την υπεράσπιση του θεσμού.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα» Χάρης Δούκας σχολίασε ειρωνικά την καθυστέρηση στην ομιλία του, υπονοώντας έλλειψη ενότητας στην ΚΕΔΕ, και κάλεσε σε νηφαλία αξιολόγηση της θητείας, βάζοντας τέσσερα κρίσιμα ερωτήματα: Βελτιώθηκαν τα μέσα λειτουργίας των δήμων; Αντιμετώπισαν νέα προβλήματα όπως ερημοποίηση, ενεργειακή φτώχεια και στεγαστικό; Ενισχύθηκε η συνεργασία με την κεντρική εξουσία; Και βελτιώθηκε η θέση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πολυεπίπεδο σύστημα διακυβέρνησης;

«Η κυβέρνηση δεν διόρθωσε λάθη του παρελθόντος, αλλά εισήγαγε νέα μέτρα υποβάθμισης, αφαιρώντας πόρους και αρμοδιότητες», δήλωσε, αναφέροντας παραδείγματα από ψηφίσματα του προηγούμενου συνεδρίου στη Ρόδο: Μη εφαρμογή του νόμου 3852 και διατήρηση του «κόφτη» στα έσοδα, με αποτέλεσμα απώλεια 4,5 δισ. ευρώ έως το 2026. Απόρριψη τριών δόσεων ΚΑΠ για ενεργειακό και μισθολογικό κόστος, μη αποπληρωμή παρακρατηθέντων πόρων και τέλων, αποκλεισμός από το υπερπλεόνασμα των 9 δισ. ευρώ, ενώ κλείνουν σχολεία, ΔΕΥΑ και κοινωνικές δομές.

Ο κ. Δούκας επεσήμανε την αφαίρεση εσόδων από πρόστιμα ΚΟΚ, τη διατήρηση του Τέλους Ταφής Απορριμμάτων, την απουσία νέου Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (με τη ΣΑΤΑ στο 12% του 2010), την απώλεια πολεοδομιών και συμμετοχής στη διαχείριση απορριμμάτων, καθώς και τον αποκλεισμό από ενεργειακά προγράμματα, όπως το ακυρωμένο «Απόλλων» των 100 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επιπλέον, τόνισε την υπονόμευση παρεμβάσεων για δημογραφικό, στεγαστικό και υποδομές λόγω έλλειψης πλαισίου και πόρων, και την καθυστέρηση του Κώδικα Αυτοδιοίκησης, που οδηγεί σε απλή κωδικοποίηση.

Αναφέρθηκε στην Έκθεση του Κογκρέσου του Συμβουλίου της Ευρώπης, που χαρακτηρίζει την Ελλάδα «ιδιαίτερα συγκεντρωτική», με αδύναμη δημοσιονομική αυτονομία, ελλείψεις προσωπικού και παρεμπόδιση δημάρχων από νομοθεσία. «Αυτή η πραγματικότητα βιώνεται καθημερινά: Συναθροίσεις στα υπουργεία για χρηματοδοτήσεις, ξεπαγώσιμο πληρωμών, ερήμωση περιοχών, κόκκινα ταμεία που εμποδίζουν απαλλοτριώσεις, παλιά απορριμματοφόρα, μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς πόρους, και εκπλήξεις όπως το κλείσιμο 200 ΕΛΤΑ σε απομακρυσμένες περιοχές ή ο αποκλεισμός μικρών δήμων από ΕΣΠΑ».

Ο δήμαρχος Αθηναίων επέκρινε την ΚΕΔΕ για μη εφαρμογή αποφάσεων και αδράνεια, καλώντας σε άμεση δράση: Δεκαήμερο ενημέρωσης σε δήμους και ΠΕΔ για αιτήματα, εγγραφή 4,5 δισ. ευρώ στον Προϋπολογισμό (όπως ζητήθηκε από τον πρωθυπουργό τον Αύγουστο), και, αν αποτύχει, συμβολικό κλείσιμο δήμων και συγκέντρωση έξω από τη Βουλή κατά την ψήφιση. «Πρέπει να παλέψουμε, να κλείσουμε δήμους, να βγούμε στους δρόμους – όπως έγινε παλιά».

Για τον Κώδικα Αυτοδιοίκησης (συζήτηση 17 Δεκεμβρίου), ζήτησε μη υποχώρηση σε αρμοδιότητες, πόρους και εκλογικό νόμο. «Είμαστε στα κόκκινα, ζητάμε μηνιάτικα για μισθούς, όχι για έργα. Πρέπει να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης, με τόλμη και θάρρος».

