Δράσεις στον Πύργο: «Αθλητικές υποδομές στον Κλασσικό Αθλητισμό και Ανάπτυξη του Αθλήματος»

Δράσεις στον Πύργο: «Αθλητικές υποδομές στον Κλασσικό Αθλητισμό και Ανάπτυξη του Αθλήματος»
11 Μαρ. 2026 11:43
Pelop News

Το προσεχές Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, ο Πύργος θα αποτελέσει το
επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τον κλασικό αθλητισμό της περιοχής μας,
φιλοξενώντας δύο σημαντικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας
Πελοποννήσου σε συνεργασία με τον Δήμο Πύργου.

1. Ανοιχτός Διάλογος για τις Αθλητικές Υποδομές

Στις 15:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κλειστού Δημοτικού Σταδίου
«Γεώργιος Βασιλακόπουλος» , θα πραγματοποιηθεί ανοιχτός διάλογος με θέμα:

«Αθλητικές υποδομές στον Κλασσικό Αθλητισμό και Ανάπτυξη του Αθλήματος».
Στη συζήτηση έχουν προσκληθεί ο αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Τάκης
Αντωνόπουλος , οι Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι Αθλητισμού όλων των πόλεων
της περιοχής ευθύνης της ΕΑΣ.
Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους:

– Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, κ. Σοφία Σακοράφα.

– Ο πρόεδρος της Επιτροπής Υποδομών του ΣΕΓΑΣ, Γεώργιος
Συμεωνίδης.

-Τα μέλη του Δ.Σ του ΣΕΓΑΣ κα Αναστοπούλου Λαμπρινή και Καρανάσσος
Βασίλης.
– Ο πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β.Π, Δημήτρης  Πεγλερίδης Δημήτρης και μέλη της
διοίκησης
2. «Γιορτή των Αθλητών» – Τελετή Βραβεύσεων

Η ημέρα θα κορυφωθεί στις 17:00, στη Δημοτική αίθουσα εκδηλώσεων στο Πάρκο
Ξυστρή, με την καθιερωμένη «Γιορτή των Αθλητών».
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο δήμαρχος Πύργου,  Στάθης Καννής, και ο
πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β.Π., Δημήτρης Πεγλερίδης, θα βραβεύσουν:

-Τους κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες για το έτος 2025,-

– Τους προπονητές τους ,

– Σωματεία και φορείς που συνέβαλαν στην ανάπτυξη του Στίβου,

-Προσωπικότητες που στήριξαν έμπρακτα το έργο της Ένωσης,

Οι εκδηλώσεις αυτές αποτελούν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάδειξη των
αναγκών του στίβου στη Βόρεια Πελοπόννησο και τα Ιόνια Νησιά, αλλά και για την
απόδοση τιμής σε όσους κρατούν τον αθλητισμό ζωντανό.

