Δρόμοι στη Σκιάθο μετατράπηκαν σε ποτάμια λόγω της κακοκαιρίας

Πλημμύρισε η Σκιάθος από την ισχυρή βροχόπτωση που πλήττει το νησί, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια. Η κακοκαιρία που σαρώνει τις τελευταίες ώρες τη χώρα, δημιούργησε έντονα προβλήματα ειδικότερα στη Σκιάθο, και κυρίως στο οδικό δίκτυο, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη τη διέλευση οχημάτων.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία ακόμη και στην περιφερειακή οδό, ενώ σε πολλά σημεία οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ορμητικά ποτάμια.

Σύμφωνα με το skiathoslife, σημειώνονται μεγάλες δυσκολίες στη μετακίνηση οχημάτων σε πολλές περιοχές: Βασιλιάς Κασσάνδρα Ξενοδοχείο / Αχλαδιές / Κολιός / Αγία Παρασκευή. Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η κατάσταση στην περιοχή Πλατανιάς, όπου ρέμα και δρόμος έχουν γίνει ένα.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής σήμερα καταγράφηκε στη Σκιάθο, ενώ το φαινόμενο είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 10:40 της Τετάρτης 05.11.2025 είχε σημειωθεί στον μετεωρολογικό σταθμό στη Σκιάθο και ήταν ίσο με 61.6 mm.

Με ανακοίνωσή του το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου εφιστά στους οδηγούς την προσοχή κατά τη κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Σκιάθου – Κουκουναριών και συγκεκριμένα στις περιοχές Αχλαδιές, Βρωμόλιμνο, Κολιό, Αγ. Παρασκευή και κυρίως Πλατανιά, Τρούλος. Συνιστάται η αποφυγή μετακινήσεων με συμβατικά οχήματα, καθώς πολλοί δρόμοι παραμένουν δύσβατοι.

Αντίθετα, ο δρόμος προς την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού παραμένει ανοιχτός και, προς το παρόν, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα.

