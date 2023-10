Δυο νεκροί σε σύγκρουση με βυτιοφόρο με καύσιμα στις ΗΠΑ ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Δυο νεκροί και ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση τριών οχημάτων με ρυμουλκούμενο βυτιοφόρο που μετέφερε καύσιμα. Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο οδηγός ενός οχήματος με σκασμένο λάστιχο σταμάτησε στη δεξιά λωρίδα της Northeast Extension of Interstate 476 στο Worcester Township και ένα διερχόμενος οδηγός σταμάτησε με τα φώτα αλάρμ για να βοηθήσει το Σάββατο το πρωί, είπε η αστυνομία στο WPVI.

Το βυτιοφόρο που οδηγούσε πίσω τους δεν μπόρεσε να σταματήσει εγκαίρως και έπεσε πάνω στα δύο οχήματα, προκαλώντας τεράστια φωτιά, ανακοίνωσε η αστυνομία. Ο οδηγός του βυτιοφόρου και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος πέθαναν ακαριαία, μεταδίδει η New York Post.

Ο οδηγός του πρώτου οχήματος μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, χωρίς να υπάρχει κάποια πληροφορία για την κατάσταση της υγείας του. Τα θύματα δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, ακόμα.

