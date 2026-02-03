Δύο προσωρινές δομές μεταναστών σε Κρήτη με τροπολογία: Με υπουργική απόφαση η ίδρυση σε «εξαιρετικές περιπτώσεις»

Με τροπολογία που κατατίθεται εντός της ημέρας στη Βουλή, η κυβέρνηση ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία δύο προσωρινών δομών μεταναστών σε Ηράκλειο και Χανιά, αλλάζοντας τη διαδικασία ίδρυσης σε περιπτώσεις αυξημένων ροών.

Δύο προσωρινές δομές μεταναστών σε Κρήτη με τροπολογία: Με υπουργική απόφαση η ίδρυση σε «εξαιρετικές περιπτώσεις»
03 Φεβ. 2026 14:00
Pelop News

Τροπολογία για τη δημιουργία δύο προσωρινών δομών μεταναστών στην Κρήτη αναμένεται να κατατεθεί εντός της ημέρας (03.02.2026) στη Βουλή των Ελλήνων, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για τη νόμιμη μετανάστευση, η επεξεργασία του οποίου ολοκληρώνεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Το νομοσχέδιο εισάγεται προς συζήτηση στην Ολομέλεια αύριο, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου.

Ενημερώνοντας τα κόμματα, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης διευκρίνισε ότι η ρύθμιση αφορά τη σύσταση δύο προσωρινών δομών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σε Ηράκλειο και Χανιά. Όπως εξήγησε, η ίδρυση δομών προϋποθέτει σήμερα Προεδρικό Διάταγμα, διαδικασία που συχνά οδηγεί σε μεγάλες καθυστερήσεις. Με την τροπολογία προβλέπεται ότι, σε «εξαιρετικές περιπτώσεις», η σύσταση προσωρινών δομών θα μπορεί να γίνεται με υπουργική απόφαση.

Στις δομές αυτές θα πραγματοποιείται η αρχική φιλοξενία και ο διαχωρισμός των αφιχθέντων. Όσοι κριθούν ότι διαθέτουν «προσφυγικό προφίλ» θα εντάσσονται στη διαδικασία ασύλου και στη συνέχεια θα μεταφέρονται σε άλλες δομές. Αντίθετα, για όσους δεν πληρούν τα κριτήρια –βάσει του νέου νόμου που προβλέπεται να εφαρμοστεί από τον Σεπτέμβριο– θα ακολουθείται η διαδικασία κράτησης, εξέτασης του αιτήματος ασύλου και επιστροφής.

Ο κ. Πλεύρης χαρακτήρισε αναγκαία τη δημιουργία των δύο χώρων, επικαλούμενος τα στοιχεία εισόδου από το λεγόμενο «κανάλι της Λιβύης». Όπως ανέφερε, σχεδόν 20.000 άτομα έχουν εισέλθει μέσω αυτής της διαδρομής, εκ των οποίων 7.300 προέρχονται από το Σουδάν –χώρα που παρέχει έρεισμα για εξέταση αιτήματος ασύλου– ενώ αντίστοιχος αριθμός προέρχεται από την Αίγυπτο και περίπου 3.500 από το Μπαγκλαντές, χώρες που, σύμφωνα με τον υπουργό, δεν δικαιολογούν άσυλο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή από τον Ιούνιο, επιβάλλοντας αυστηρές δεσμεύσεις στις χώρες πρώτης υποδοχής. Όπως σημείωσε, η διαδικασία ταυτοποίησης και κρίσης ασύλου θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 12 εβδομάδων, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διαθεσιμότητα κατάλληλων χώρων σε περιόδους αυξημένων ροών.

Στην ίδια τροπολογία θα προβλέπεται και η δυνατότητα χορήγησης αντισταθμιστικών όχι μόνο στους δήμους που δέχονται πίεση από το μεταναστευτικό, αλλά και στην περιφέρεια. Παράλληλα, ο υπουργός προανήγγειλε πιθανή διάταξη για απλοποίηση της διαδικασίας υπαγωγής ασυνόδευτων ανηλίκων σε καθεστώς επιτροπείας, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο βελτιωτικών αλλαγών στις τελικές διατάξεις του νομοσχεδίου.

