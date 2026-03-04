Δύο συλλήψεις στο Αγρίνιο: Για δυνατή μουσική τα ξημερώματα και για καταδικαστική απόφαση

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο ελέγχων και ενεργειών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας.

Στην πρώτη περίπτωση, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου συνέλαβαν έναν ημεδαπό άνδρα, καθώς, τα ξημερώματα της προηγούμενης ημέρας, βρισκόταν στην οικία του και είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική σε πολύ υψηλή ένταση. Η μουσική προκάλεσε ενόχληση στους περίοικους, με αποτέλεσμα να διαταραχθεί η κοινή ησυχία.

Σε δεύτερη περίπτωση, χθες το απόγευμα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου συνέλαβαν έναν ακόμη ημεδαπό άνδρα.

Σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αγρινίου, με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 40 ημερών για παραβάσεις που αφορούν τον νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και εξύβριση.

