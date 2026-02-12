Δύο τροχαία στη Συγγρού το πρωί της Πέμπτης: Παράσυρση πεζού και καραμπόλα 5 οχημάτων

Σοβαρό ατύχημα με πεζό στη Νέα Σμύρνη. Υλικές ζημιές μόνο στην καραμπόλα στο ρεύμα καθόδου

Δύο τροχαία στη Συγγρού το πρωί της Πέμπτης: Παράσυρση πεζού και καραμπόλα 5 οχημάτων
12 Φεβ. 2026 8:47
Pelop News

Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου 2026 στην Λεωφόρο Συγγρού, προκαλώντας σημαντική αναστάτωση στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα.

Το πρώτο περιστατικό συνέβη στην άνοδο της Συγγρού, στο ύψος της Νέας Σμύρνης, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό που προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο. Ο πεζός τραυματίστηκε, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για τη διενέργεια πραγματογνωσίας και ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ αναμένεται η διακομιδή του τραυματία σε νοσοκομείο.

Λίγη ώρα αργότερα, στο ρεύμα καθόδου προς Πειραιά, σημειώθηκε καραμπόλα πέντε οχημάτων. Η αλυσίδα συγκρούσεων ξεκίνησε όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο. Το όχημα που ακολουθούσε αναγκάστηκε να πατήσει απότομα φρένο, με αποτέλεσμα να προκληθούν συγκρούσεις με τα επόμενα οχήματα.

Από το ατύχημα προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς τραυματισμούς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:05 ΖΩΝΤΑΝΑ Μετροπόντικας «Αθηνά»: Έφτασε στον Ευαγγελισμό ανοίγοντας τον δρόμο για τη Γραμμή 4 του Μετρό
11:04 Περίεργη υπόθεση ερευνά η Ασφάλεια Πάτρας: Ένοπλη απειλή για μια… κατάθεση
11:02 Νίκος Δένδιας για Αναστάση Παπαληγούρα: «Υπηρέτησε με ήθος τον δημόσιο βίο»
10:59 Γερμανία: Σενάρια ενεργοποίησης της Μερκελ, ποιοι αντιδρούν
10:52 Κωνσταντοπούλου: «Ντροπή και αγανάκτηση» για την παρουσία Μητσοτάκη στην Τουρκία
10:52 Έσκασε η «βόμβα» και ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον Χέις Ντέιβις
10:43 Μαζωνάκης: Η κατάσταση της υγείας του -Δεν θα λειτουργήσει απόψε το νυχτερινό κέντρο
10:37 Ερωτήματα Δ. Κανελλόπουλου για τον δρόμο
10:36 ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για τις πληρωμές κτηνοτρόφων και την κατανομή βοσκοτόπων το 2025
10:30 Το μήνυμα Φαρμάκη: «Το νέο πρόσωπο της Δυτικής Ελλάδας»
10:23 Ιράν: Ο Τραμπ καθησυχάζει, αλλά στέλνει δεύτερο αεροπλανοφόρο
10:16 Που θα δείτε την κλήρωση της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου για το Nations League
10:09 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:07 Η κακοκαιρία «χτύπησε» την Ηλεία: Κατολισθήσεις, κομμένοι δρόμοι, χωριά απομονωμένα
9:59 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η ώρα των Μικρών, 20.000 μικροί καρναβαλιστές τους δρόμους την Κυριακή
9:52 Συνάντηση Αλεξόπουλου – Παπανικόλα για την Πατρών-Πύργου: Επί τάπητος οι υψηλές χρεώσεις των διοδίων
9:45 Δράση ΕΣΠΑ για εκσυγχρονισμό παραγωγής: Έως 200.000 ευρώ επιδότηση για ΜμΕ μεταποίησης
9:38 Νεκρός ο 65χρονος που έπεσε στις γραμμές του Μετρό Συντάγματος
9:30 Πάτρα: Τσικνοπέμπτη με σταθερές τιμές, τι λένε οι κρεοπώλες στην «Π»
9:22 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Στην τελική ευθεία το 61ο Παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ