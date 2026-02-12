Δύο τροχαία στη Συγγρού το πρωί της Πέμπτης: Παράσυρση πεζού και καραμπόλα 5 οχημάτων

Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου 2026 στην Λεωφόρο Συγγρού, προκαλώντας σημαντική αναστάτωση στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα.

Το πρώτο περιστατικό συνέβη στην άνοδο της Συγγρού, στο ύψος της Νέας Σμύρνης, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό που προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο. Ο πεζός τραυματίστηκε, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για τη διενέργεια πραγματογνωσίας και ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ αναμένεται η διακομιδή του τραυματία σε νοσοκομείο.

Λίγη ώρα αργότερα, στο ρεύμα καθόδου προς Πειραιά, σημειώθηκε καραμπόλα πέντε οχημάτων. Η αλυσίδα συγκρούσεων ξεκίνησε όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο. Το όχημα που ακολουθούσε αναγκάστηκε να πατήσει απότομα φρένο, με αποτέλεσμα να προκληθούν συγκρούσεις με τα επόμενα οχήματα.

Από το ατύχημα προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς τραυματισμούς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

