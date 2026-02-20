ΔΥΠΑ: Στους 923.853 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιανουάριο 2026

Σε 923.853 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον μήνα Ιανουάριο 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, 20 Φεβρουαρίου.

Από το σύνολο των ανέργων, οι 417.293 –ποσοστό 45,2%– είναι εγγεγραμμένοι για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών, γεγονός που τους κατατάσσει στους μακροχρόνια ανέργους. Αντίθετα, 506.560 άτομα (54,8%) παραμένουν στο μητρώο για διάστημα μικρότερο του έτους.

Ισχυρή υπεροχή των γυναικών στην ανεργία

Σημαντική διαφοροποίηση καταγράφεται ως προς το φύλο. Οι άνδρες ανέρχονται σε 329.624 άτομα (35,7%), ενώ οι γυναίκες φτάνουν τις 594.229 (64,3%), στοιχείο που επιβεβαιώνει τη διαχρονικά μεγαλύτερη επιβάρυνση του γυναικείου πληθυσμού από την ανεργία.

Σε επίπεδο ηλικιακών κατηγοριών, η ομάδα 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων, με 277.142 άτομα, που αντιστοιχούν στο 30% του συνόλου. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει τη σημαντική πίεση που δέχεται ο παραγωγικός πυρήνας της αγοράς εργασίας.

Περιφερειακή κατανομή: Πρωτιά για Αττική και Κεντρική Μακεδονία

Μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, η Περιφέρεια Αττικής καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, με 267.455 άτομα (28,9%). Ακολουθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 169.938 άτομα (18,4%).

Η γεωγραφική κατανομή αποτυπώνει τη συγκέντρωση της ανεργίας στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου συσσωρεύεται και ο μεγαλύτερος πληθυσμός της χώρας.

Ποιοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας

Αναφορικά με τους επιδοτούμενους ανέργους, από το σύνολο:

105.398 άτομα (40,4%) είναι κοινοί άνεργοι,

1.762 (0,7%) είναι οικοδόμοι,

142.944 (54,7%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων,

10.059 (3,9%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά),

959 (0,4%) είναι εκπαιδευτικοί και

48 άτομα (0,0%) εντάσσονται στην κατηγορία λοιπών επιδοτούμενων.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο του τουριστικού κλάδου στην εποχικότητα της απασχόλησης, καθώς οι εποχικοί εργαζόμενοι τουριστικών επαγγελμάτων αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία επιδοτούμενων.

Η εικόνα της ανεργίας για τον Ιανουάριο 2026 αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη πρόκληση για την αγορά εργασίας, με υψηλά ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας και έντονη ανισορροπία μεταξύ των φύλων, παρά τη σταδιακή προσαρμογή της οικονομικής δραστηριότητας σε αρκετούς κλάδους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



