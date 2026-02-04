Δύσκολα θα μείνουν και Παναχαϊκή και Θύελλα

Τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος της κανονικής περιόδου, τρεις ομάδες βασικά ψάχνουν όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς

04 Φεβ. 2026
Δυστυχώς για την ποδοσφαιρική Αχαΐα, το σενάριο που θέλει μία εκ των Θύελλας Πατρών, Παναχαϊκής να υποβιβάζονται στο τοπικό, γίνεται όλο και πιο πιθανό όσο προχωράμε προς το τέλος του πρωταθλήματος.
Από τη στιγμή που έχουν ήδη υποβιβαστεί Ερμής Μελιγούς και Πανγυθεατικός, ψάχνουμε μία ακόμα ομάδα που θα έχει την ίδια τύχη.
Τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος της κανονικής περιόδου, τρεις ομάδες βασικά ψάχνουν όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς: Ο Πανθουριακός, η Παναχαϊκή και η Θύελλα.
ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ (Μιλτιάδης εντός, Πύργος εκτός, Ζάκυνθος εντός, Πανγυθεατικός εκτός): Από τη στιγμή που θα νικήσει σίγουρα τον Πανγυθεατικό, το θέμα βασικά είναι το τι θα κάνει στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι με τον Μιλτιάδη. Αρα, φτάνει σίγουρα στους 25 β. συν ό,τι πάρει με Μιλτιάδη και Ζάκυνθο.
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Παναιγιάλειος εντός, Κόρινθος εκτός, Πανγυθεατικός εκτός, Λουτράκι εντός): Φτάνει τους 22 με νίκη στο Γύθειο, πιθανότατα την τελευταία αγωνιστική να νικήσει και του Λουτράκι, συν ό,τι πάρει με Παναιγιάλειο και Κόρινθο).
ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ (Λουτράκι εκτός, Ερμής εντός, Μιλτιάδης εντός, Πύργος εκτός). Ξεγράφει το ματς της τελευταίας αγωνιστικής, κερδίζει τον Ερμή για να αυξηθεί η διαφορά με την Παναχαϊκή ή τον Πανθουριακό, θέλει βαθμούς με Λουτράκι και Μιλτιάδη).
Προσέξτε μια λεπτομέρεια, που ίσως παίξει σημαντικό ρόλο. Το Λουτράκι που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 7η θέση με 24 βαθμούς, μπορεί να μπλέξει άσχημα αν δεν νικήσει τη Θύελλα. Αν μείνει στους 24 ή πάει στους 25, ακολουθούν παιχνίδι με Παναιγιάλειο εκτός, Κόρινθο εντός και Παναχαϊκή εκτός.
Επίσης, θα παίξουν σημαντικό ρόλο α) οι βαθμολογικές διαφορές που θα μπουν οι ομάδες στα play outs και β) το πρόγραμμα.
Αν η Παναχαϊκή δεν πάρει μια διαφορά πέντε βαθμών από τη Θύελλα, τότε θα πάει για μεγάλες μάχες και όλα θα είναι ανοιχτά.
Προφανώς, όπως γίνεται αντιληπτό, όλα αυτές οι εκτιμήσεις θα αποκτήσουν μεγαλύτερη βάση όταν μάθουμε τα αποτελέσματα της επόμενης αγωνιστικής.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
8. Πανθουριακός 22
9. Παναχαϊκή 20
10. Θύελλα Π. 17
11. Ερμής Μελ. 9
12. Πανγυθεατικός 2

 

 

